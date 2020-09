17:45 Uhr

So feierten die Karlshulder Senioren nach der Corona-Pause

Plus Das Ökumenische Seniorenteam organisierte zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder einen Seniorennachmittag in Karlshuld. So viele Karlshulder folgten der Einladung.

Von Andreas Dengler

Am Eingang des Grasheimer Gasthofs „Zum Karmann“ war das Kufsteinlied zu hören. Drinnen im Saal klatschten die Gäste zur bekannten Melodie. Unter Beachtung der Hygieneabstände und einer vorherigen Anmeldung feierten 68 Senioren aus der Donaumoosgemeinde. Bereits mit einem gemeinsamen Mittagessen begann das Seniorentreffen am Mittwoch. Nach fünf Monaten Corona-Pause war die Freude beim Wiedersehen groß. Unter die Besucher mischte sich auch das Ehepaar Maria und Alwin Raupach aus Karlshuld. „Mich kannst für jeden Scheiß haben“, sagt der 96-jährige Raupach keck und lacht. Sein stolzes Alter ist dem rüstigen Senior nicht anzumerken, weder körperlich noch geistig. Seit Jahrzehnten besucht er mit seiner Ehefrau Maria, einer gebürtigen Karlshulderin, die Treffen des Ökumenischen Seniorenteams, die immer am ersten Mittwoch des Monats stattfinden. „Ohne Frau darf ich nicht weg“, sagt Raupach scherzend. Dass Corona die Treffen nicht mehr möglich machte, habe ihn und seine Frau nicht so hart getroffen, schildert Raupach. Das liege aber an seinem Naturell, denn Langweile kenne er einfach nicht.

Das Ehepaar Maria und Alwin Raupach aus Karlshuld kommt seit Jahren zu den Seniorennachmittagen. Bild: Andreas Dengler

Senioren in Karlshuld treffen sich wieder

Aber nicht alle Senioren haben so viel Glück und können gemeinsam mit ihrem Partner altern. Vor allem Alleinstehende seien oft einsam, weiß die Organisatorin Renate Busch. Seit 38 Jahren engagiert sich Busch gemeinsam mit elf ehrenamtlichen Helfern für die älteren Mitbürger. Bereits ihr ganzes Leben habe Busch sich um ältere Menschen gekümmert. Als Kind habe sie die Oma, später ihre Mutter und Schwiegermutter gepflegt. Neben dem Vorsitz des Ökumenischen Seniorenteams war Busch auch Gemeinderätin und Seniorenreferentin. Mit ihrem Rückzug aus der Kommunalpolitik gab Busch ihren langjährigen Referentenposten auf.

Die neue Seniorenreferentin für die Gemeinde Karlshuld heißt Brigitte Fleischmann, die ebenfalls zum Ökumenischen Seniorenteam gehört. Die neue Referentin will in Karlshuld einen Seniorenbeirat sowie Seniorensprechstunden etablieren. Vor allem in den Bereichen Verkehr, Gesundheit, Sport und Sicherheit will Fleischmann die Belange der Älteren vertreten.

In Karlshuld ist für ältere Menschen viel geboten

Neben dem Ökumenischen Seniorenteam organisieren in der Gemeinde noch drei weitere Teams ein breites Angebot für Senioren. Dazu zählen Spielenachmittage, gemeinsame Mittagessen, Tanz-Bewegung-Treffen oder Ausflüge. Mit dem Lockdown im März mussten alle Veranstaltungen eingestellt werden. „Man spürt die Sehnsucht der Menschen nach dem Miteinander“, sagt Karlshulds evangelischer Pfarrer Johannes Späth.

Das Ökumenische Seniorenteam organisiert die regelmäßigen Treffen in Karlshuld. Bild: Andreas Dengler

Für Karlshulds ehemaligen Bürgermeister Karl Seitle war es übrigens das erste Mal, dass er ein Treffen des Seniorenteams als Privatmann besuchte. Das Seniorenteam bedankte sich bei dem früheren Rathauschef mit einem ganz besonderem Abschiedsgeschenk: einem Präsentkorb mit regionalen Schmankerln. „Du gehörst jetzt auch zu den Senioren. Wir würden uns freuen, wenn du ab und zu vorbeischaust“, sagte Organisatorin Renate Busch.

