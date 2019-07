vor 3 Min.

So gehen die Bauprojekte voran

Der Bau der Kläranlage verläuft bislang nach Plan. Wie entwickeln sich die anderen Vorhaben – Krippe, Gewerbegebiet und Mittagsbetreuung – in Ehekirchen?

Von Dorothee Pfaffel

Die Liste der Bauprojekte in Ehekirchen ist lang: Das derzeit größte ist der Neubau der Kläranlage an der Wallertshofener Straße. Spatenstich für das rund sieben Millionen teure Vorhaben war Anfang Februar, die Fertigstellung ist 2020 geplant. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zeigte sich Bürgermeister Günter Gamisch zufrieden mit dem Fortschritt der Baustelle. Die Aushubarbeiten des Kombibeckens und des Regenüberlaufbeckens seien planungsgemäß verlaufen, das angefallene Material nördlich der Anlage zwischengelagert worden. Demnächst müsse man aber noch einmal 3,50 Meter tiefer graben, berichtete Gamisch. Das Grundwasser werde um weitere 4,40 Meter abgesenkt werden.

Die Gemeinde Ehekirchen muss sich momentan aber auch noch mit anderen Bauprojekten auseinandersetzen. Für den Bau der Krippe in Walda wurde ein Emissionsgutachten angefordert. Außerdem möchte die Gemeinde die Krippe mit einer Photovoltaikanlage ausstatten.

Mittagsbetreuung Ehekirchen soll über den Winter ausgeschrieben werden

Die Planungen des Neubaus für die Mittagsbetreuung gehen ebenfalls voran. Diplomingenieur Martin Käser stellte die Raumaufteilung in Keller, Erd- und Dachgeschoss vor. Auch für das Gebäude der Mittagsbetreuung schlugen die Gemeinderäte eine Photovoltaikanlage vor. Käser sprach sich dafür aus, das Bauvorhaben im Winter auszuschreiben. „Wenn wir jetzt ausschreiben, bekommen wir entweder gar keine oder völlig überteuerte Angebote“, sagte er und riet dazu „Gas zu geben“, zum Beispiel beim Brandschutznachweis. Das Thema Mittagsbetreuung soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung wieder auf die Tagesordnung.

Auch im Gewerbegebiet Wallertshofen tut sich etwas. Wie der Bürgermeister erzählte, sei das Aushubmaterial des Rückhaltebeckens im Lärmschutzwall verbaut worden. Am 22. Juli soll der Wasserleitungsbau beginnen. Noch diese Woche soll auf dem Grundstück des Gewerbegebiets die Ausweitung des Etzgrabens starten.

Ehekirchen: Straßenbelag wird erneuert

Der Gemeinderat musste sich außerdem noch mit ein paar kleineren Punkten beschäftigen: Die Katholische Kirchenstiftung St. Gertrud Dinkelshausen hatte einen Antrag gestellt, eine neue Turmuhrsteuerung anzuschaffen. Die Räte sprachen sich dafür aus, die Kosten, die sich auf knapp 2100 Euro belaufen, zu übernehmen. Als Letztes teilte Gamisch noch mit, dass der Landkreis 2020 die Asphaltdecke der Kreisstraße ND 13 beginnend in Ehekirchen bis Dinkelshausen (einschließlich Ortsdurchfahrt Seiboldsdorf) erneuern will. Die Gemeinderäte stimmten zu und meinten, dass der Landkreis doch auch bei der Ortsdurchfahrt Dinkelshausen eine neue Decke aufbringen soll. Zusätzlich soll diese Ortsdurchfahrt innerhalb der nächsten zehn Jahre von Gemeinde und Landkreis zusammen komplett ausgebaut werden, das heißt, zum Beispiel inklusive Gehweg. Dies könnte vielleicht im Rahmen der Dorferneuerung erfolgen, überlegten die Gemeinderäte.

