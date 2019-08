18:30 Uhr

So ging es zu in der Alten Kaserne in Neuburg

In Neuburg ist derzeit eine Ausstellung zu sehen, die zeigt, wie aus einem Gebäude, in dem ursprünglich Soldaten wohnten, das heutige Landratsamt wurde.

Von Dorothee Pfaffel

Das 18. Jahrhundert war eine kriegerische Zeit: Auf dem Balkan wurden die Türken zurückgedrängt, in Spanien und Österreich herrschten Erbfolgekriege und Preußens König Friedrich der Große kämpfte erbittert gegen Kaiserin Maria Theresia. Bayerns Souveränität war stark bedroht. All das führte dazu, dass die Kurpfalz und das damit vereinigte Herzogtum Pfalz-Neuburg ein stehendes Heer unterhielten. Doch wo sollte man die Streitmacht unterbringen? Bislang war sie stets in Privatunterkünften einquartiert worden – für die Bevölkerung eine enorme Belastung. Also kam Kurfürst Carl Theodor auf die Idee, eigene Unterkünfte mit Exerzierplätzen für die Soldaten zu bauen. 1750 beauftragte er damit den Eichstätter Hofbaumeister Mauritio Pedetti. Dies war die Geburtsstunde der „Alten Kaserne“ in Neuburg. Der Grundstein dafür wurde 1769 gelegt – also vor 250 Jahren. Mit diesem Jubiläum beschäftigt sich nun eine Ausstellung, die derzeit im Neuburger Landratsamt zu sehen ist.

Armin Steger bei einer Führung durch die Ausstellung. Bild: Sabine Gooss

Doch einfach nur die Geschichte des Gebäudes zu erzählen, das war den Verantwortlichen Dr. Manfred Veit, Sabine Rademacher und Armin Steger zu langweilig. Es sollte auch um die Menschen gehen, die die Kaserne in den vergangenen 250 Jahren mit Leben erfüllt haben. Und damit man sich auch vorstellen kann, wie die Soldaten und die Flüchtlinge zur jeweiligen Zeit ausgesehen haben, stehen kopflose Puppen in Uniform gleich hinter dem Eingang für die Besucher Spalier.

In der Alten Kaserne lag ein strenger Geruch in der Luft

Für rund 1400 Mann legte Pedetti die Kaserne in seinem „Idealplan“ aus. Es war dann aber der Ingenieur-Obrist Karl von Pfister, der Pedettis Plan mit leichten Änderungen von 1769 bis 1777 in die Tat umsetzte. Zwölf Kompanien mit jeweils 120 Soldaten sollten darin Platz finden. Eine Zeit lang mussten bis zu drei Soldaten in einem Bett schlafen, erzählt Veit. „Kuschlig“ meint der Kreisheimatpfleger, der als Ausstellungsleiter fungierte, dazu nur und lacht. Toiletten gab es keine, lediglich Donnerbalken auf dem Hof, führt Rademacher näher aus. „Der strenge Geruch muss im Sommer gruselig gewesen sein.“

In einer Vitrine ist unter anderem die Geschichte der Neuburger Familie von Schintling nachzulesen. Bild: Dorothee Pfaffel

Mit dem Bau war es, wie es auch heute noch bei vielen Bauvorhaben ist – er wurde wesentlich teurer als geplant. Ursprünglich sollte er 53.000 Gulden kosten, am Ende waren es 171.000, sagt Veit. Für 2000 Gulden hätte man zu dieser Zeit einen Bauernhof kaufen können, verdeutlicht der Ausstellungsleiter die Dimensionen. Um Platz für die Kaserne zu schaffen, mussten sechs andere Gebäude weichen – darunter auch der Hirschenwirt, der daraufhin in die später nach ihm benannte Hirschenstraße umzog und noch später in Assmann-Kreil umbenannt wurde.

Die ersten, die in die Kaserne einziehen durften, waren die Soldaten des 10. Linien-Infanterie-Regiments „von Hohenhausen“ – und zwar bereits 1772 in den Nordflügel. 1779 folgte das 7. Linien-Infanterie-Regiment „Löwenstein“. Die Einrichtung in den Stuben war spartanisch, wie man auf einem Banner im Landratsamt sieht: ein Tisch, zwei Bänke, ihre Habseligkeiten mussten die Männer an Zapfenbrettern aufhängen. Stühle habe es nur für Unteroffiziere gegeben, sagt Veit und fügt noch hinzu: „Privatsphäre gab es keine.“ In der zum 7. Regiment gehörenden Vitrine erfährt man die Geschichte der Neuburger Familie von Schintling: Karl Lorenz Johannes Nepomuk von Schintling war Hauptmann des 7. Regiments. Er fiel in russische Gefangenschaft und musste 3800 Kilometer zu Fuß nach Neuburg marschieren. Seine Tochter Amalie wurde 1812 geboren, als er schon an der Düna in Russland stand. Nach seiner Heimkehr sah er sie zum ersten Mal im Alter von 21 Monaten. Ihr Portrait, das sie als 19-Jährige zeigt, hängt in der „Schönheitengalerie“ König Ludwigs im Schloss Nymphenburg.

In einem anderen Schaukasten steht der „Der gute Kamerad“. Bild: Dorothee Pfaffel

In der Alten Kaserne wurde es zu eng, deshalb wurde die Lassigny-Kaserne gebaut

1828 zogen die Soldaten des Königlich Bayerischen 15. Infanterie-Regiments in die Kaserne ein. Sie litten erheblich unter der räumlichen Enge, so dass man ab 1886 mit dem Bau der „neuen“ (heutigen Lassigny-)Kaserne begann. Das 15. Regiment sei in Neuburg sehr beliebt gewesen, erzählt Veit. Außerdem sei es untrennbar mit der Militärmusik verbunden, die die Neuburger Musikkultur nachhaltig geprägt habe. Deshalb widmet sich die Ausstellung auch dem Thema Militärmusik. Wie Rademacher erklärt, hätten die Soldaten Trommeln und Hörner in den Schützengräben dabeigehabt und sich so gegenseitig Signale gegeben, zum Beispiel für Angriff oder Rückzug. In einem Schaukasten liegen eine Fanfare, ein Tambourstab und ein Flügelhorn. Eine andere Vitrine erzählt die Geschichte der attraktiven Wirtstochter Anni Maier aus dem Gasthof Rennbahn: „Sie war eine Animierdame im positiven Sinn“, sagt Rademacher. Die Soldaten hätten ihr reihenweise ihre Visitenkarten zugesteckt. Diese waren damals noch kunstvoll mit einem Bild und einer handschriftlichen Widmung versehen. Doch das Umwerben half alles nichts: Anni Maier soll noch als Jungfrau an einem Blinddarmdurchbruch gestorben sein. Hinter demselben Glas sind noch weitere interessante Exponate ausgestellt. Zum Beispiel eine Spottmedaille, auf der Kaiser Napoleon mit einer bayerischen Pickelhaube und einem Hundehalsband abgebildet ist, der Schriftzug auf der Medaille lautet: „Der Elende“. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch das blaue Buch in der rechten oberen Ecke der Vitrine. Es trägt den Titel „Der gute Kamerad“ und enthält Dienstanweisungen, wie man sich als redlicher Soldat zu verhalten hat. Darin geht es unter anderem um den richtigen Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, wie Sabine Rademacher mit einem vielsagenden Lächeln erklärt.

Sabine Rademacher und Manfred Veit vor der Bayerischen Infanterie-Uniform von 1809. Bild: Dorothee Pfaffel

Ab 1935 belegte das 63. Regiment sowohl die „alte“ als auch die Lassigny-Kaserne. Die Soldaten dieses Regiments hatten ebenfalls ein Buch mit Verhaltensregeln, das „Taschenbuch für den Winterkrieg“. Ausgestellt ist außerdem die Schreibgarnitur eines Regiment-Kommandeurs und mehrere Abzeichen, etwa die sogenannte „Gefrierfleischmedaille“ für all diejenigen, die die Winterschlacht 1941/1942 überlebt hatten.

Nach dem Krieg wurden aus der Kaserne Wohnungen für Flüchtlinge

Nach 1945 – Kriegsende – war die militärische Nutzung des Gebäudes nicht mehr notwendig. Die Landpolizei zog in einen Teil der Kaserne. Aus dem anderen Teil wurden Wohnungen für Flüchtlinge, ältere Einheimische, Ausgebombte und Kriegsheimkehrer. „Dort lebten viel mehr Neuburger als Heimatvertriebene“, betont Rademacher. Doch auch diese Verwendung sollte bald wieder passé sein.

Nach der Gebietsreform 1972 wurde das damalige Landratsamt zu klein. Es befand sich in dem Haus, in dem inzwischen das Finanzamt zu finden ist. Also beschloss man, dem Freistaat Bayern die „Alte Kaserne“ abzukaufen und die Einrichtung zu sanieren und umzufunktionieren. Ganz einfach war diese Entscheidung nicht – es soll lange Verhandlungen im ersten neuen Kreistag gegeben haben. Das lag nicht nur an den hohen Kosten. Veit: „Die Bewohner mussten raus, das war schwierig.“ Das Landratsamt musste diesen Menschen, darunter 35 Familien, andernorts Wohnungen zur Verfügung stellen. 1979 bis 1984 wurde das Gebäude dann entkernt und umgebaut. Erst da wurden die großen, offenen Treppen – genannt „Himmelsleitern“ – eingezogen und ein Sitzungssaal angelegt. Im Frühjahr 1983 waren alle Sachgebiete des Landratsamtes wieder unter einem Dach vereint. Nach fast fünfjähriger Bauzeit fand am 6. April 1984 die Einweihungsfeier im feierlichen Rahmen statt. Man sprach damals vom „schönsten Landratsamt in ganz Bayern“, ist auf einem Banner zu lesen.

So sieht der Gebäudekomplex des Neuburger Landratsamts am Platz der Deutschen Einheit aktuell von oben aus. Bild: Barbara Schnell

1984 hatte Neuburg eines der schönsten Landratsämter in Bayern

Rund 200 Menschen arbeiten aktuell hier, sagt Rademacher. Viel weniger als einst hier leben mussten. Dennoch wurde es auch ihnen zu eng – 2018 wurden Container im Innenhof aufgestellt.

Viele der Leihgaben der Ausstellung stammen aus dem Privatbesitz des Militaria-Kenners Armin Steger. Er stand Sabine Rademacher, die als Kunsthistorikerin und Museologin für die Präsentation und Ausarbeitung der Texte zuständig war, und Ausstellungsleiter Manfred Veit als Berater zur Seite. Weitere Exponate hat der Historische Verein Neuburg zur Verfügung gestellt. Das dreiköpfige Team hat die Ausstellung nach eigenen Angaben innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt.

Die Exposition „250 Jahre Grundsteinlegung Alte Kaserne“ ist noch bis 11. September im Erdgeschoss des Landratsamts (Platz der Deutschen Einheit 1 in Neuburg) zu den allgemeinen Öffnungszeiten zu sehen, das heißt, Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12 Uhr. Die Banner werden voraussichtlich bis 2022 hängenbleiben.

