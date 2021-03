16:00 Uhr

So hat Ehekirchen den Weltgebetstag gefeiert

Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen feierte den Weltgebetstag der Frauen.

Wer am Freitagabend Richtung Weidorf unterwegs war, wunderte sich wohl etwas über den weithin sichtbaren Kirchturm, der in ein warmes Lila getaucht war. Der Grund: Die Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen feierte den Weltgebetstag der Frauen. Bereits zum zwölften Mal in Folge haben Frauen rund um den „Frauenkreis Ehekirchen“ diesen Gottesdienst vorbereitet.

Kirchenkollekte aus Ehekirchen geht nach Vanuatu

Aufgrund der Coronabeschränkungen musste heuer jedoch auf so manches verzichtet werden. Der gemütliche Abend mit landestypischen Speisen, der sich stets an den Gottesdienst anschloss, war nicht möglich. Außerdem musste auf den Projektchor samt Musikgruppe verzichtet werden. Die Lieder kamen aber dennoch nicht von der CD, sondern wurden von einer Sängerin und drei Instrumentalisten vorgetragen. Kleine Leuchtstrahler, die extra für diesen Abend an verschiedenen Stellen im Kirchenraum positioniert waren, schufen eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre.

Die Gottesdienstordnung mit dem Thema „Worauf bauen wir“ haben in diesem Jahr Frauen aus Vanuatu vorbereitet, einer Inselgruppe im Pazifik nordöstlich von Australien. Die Rolle der Frau ist dort weit den Männern unterlegen. Die Kirchenkollekte in Höhe von 265 Euro, die an das Weltgebetstags-Komitee weitergeleitet wird, soll helfen, die Rechte der Mädchen und Frauen in Vanuatu zu stärken. (nr)

