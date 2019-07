26.07.2019

So heiß war der Volksfestauftakt in Neuburg

Bei tropischen Temperaturen öffnet die Neuburger Wiesn zum 76. Mal ihre Pforten. Wie viele Schläge Oberbürgermeister Bernhard Gmehling beim O’zapfn brauchte.

Von Marcel Rother

Warm wäre untertrieben. Es war heiß am Freitagnachmittag. Anders gesagt: Das Thermometer zeigte 35 Grad im Schatten, der Schrannenplatz brannte. Ob es jemals schon so heiß war beim traditionellen Standkonzert der Stadtkapelle Neuburg und dem anschließenden Sternmarsch? Unwahrscheinlich. Jedenfalls kam das Freibier gerade recht. Noch bevor es richtig losging, standen die Wartenden vor dem Bauereiwagen Schlange. Ihr Ziel: Bier für lau, dafür kalt und frisch gezapft. Klar, dass die 300 Liter am Ende nicht reichen würden. Die Hopfenkaltschale war an diesem Tag nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Angesichts der tropischen Temperaturen wurde Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gefragt, ob die Veranstaltung nicht besser hätte abgesagt werden sollen? Hitzefrei sozusagen. Sieht er nicht so. Jeder könne selbst einschätzen, ob er den Weg vom Schrannenplatz zum Volksfestplatz mitgehen wolle. Die Stadt hat für ausreichend Wasser gesorgt. Abgesehen davon sei der Auftakt, an dem sich unzählige Akteure beteiligten, Tradition.

Im Neuburger Festzelt war Freitagabend trotz Hitze einiges los. Prost! Bild: Silke Federsel

Der Schrannenplatz in Neuburg füllte sich mit Musikanten

So füllte sich der Schrannenplatz mit Trachten, Tänzern und Blasmusikkapellen. Mit dabei waren zum Beispiel die Stadtkapelle Neuburg mit Jugendblasorchester, die Baringer Blaskapelle, die Blaskapelle der Siebenbürger Sachsen, der Posaunenchor Marienheim, die Marktmusikkapelle Burgheim und die Marktkapelle Rennertshofen.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schlug sechs Mal und schwitzte – dann war es geschafft! Bild: Silke Federsel

Schließlich marschierte der Tross vom Schrannenplatz über die Berliner Straße zum Festplatz bis in den Biertempel von Festwirt Lanzl. Dort war es trotz Hitze recht voll und alle warteten gespannt auf die drei magischen Silben „O’zapft is“. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling brauchte sechs Schläge – wesentlich mehr als im Vorjahr –, bis er das erste Fass angezapft hatte. Damit war das Volksfest offiziell eröffnet, die bayerische Bierseeligkeit nahm ihren Lauf und die Hitze des Tages langsam ein Ende. (mit fed)

