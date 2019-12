vor 42 Min.

So hilft das Rote Kreuz den Menschen

Lebensmittel verteilen in Hermannstadt in Rumänien – die Hilfe kommt bei den Menschen gut an.

Robert Augustin, Geschäftsführer des BRK, berichtet von Herausforderungen und Erfolgen bei humanitären Hilfsaktionen. Es werden weiter Spenden und ehrenamtliche Helfer benötigt

Der Aufgabenkatalog des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ist vielfältig: Eine eigene Lastwagenflotte unterhalten, Lagerhallen mit hunderten von Quadratmetern verwalten, Hilfszüge ins ferne Ausland organisieren und auch Aktionen für die Bedürftigen zuhause starten. „Es war für mich eine große Herausforderung“, gesteht Robert Augustin, wenn er sich daran erinnert, wie ihn Toni Drexler, der von schwerer Krankheit gezeichnete Gründungsvorsitzende der Humanitären Hilfe, vor zwei Jahren bat, seinen Posten zu übernehmen. Als Kreisgeschäftsführer des BRK ist Augustin in Sachen Rettungsdienst und Verwaltung ja ein „alter Hase“, aber mit einer zusätzlichen Hilfsorganisation so etwas wie ein mittleres Logistikunternehmen schultern? Der Geschäftsführer sagte ja und mit ihm sein Vize Anton Gutman, der heute die Finanzen unter sich hat. Mit dem ablaufenden Jahr zeigen sich beide zufrieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie loben ihre ehrenamtlichen Mitstreiter, mit denen jetzt auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem BRK Dachau ins Leben gerufen wurde.

1000 gebrauchte Pflegebetten aus Kliniken und Altenheimen sind beiden Hilfsorganisationen für die kommenden Monate und Jahre zugesagt. Sie werden nach dem Einsammeln in ganz Oberbayern zunächst nach Weichering gebracht. Dort stehen der Humanitären Hilfe auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände drei geräumige Lagerschuppen zur Verfügung, in denen es nicht so schnell zu eng wird. Hier entwickelten die engagierten Helfer des Roten Kreuzes eigene Methoden, um die unterschiedlichen Bettenmodelle mit speziell abgestimmten Trennbrettern für den Transport vorbereiten zu können. Beginnt der BRK-Stapler dann mit dem Beladen eines Sattelschleppers, geht alles sehr schnell. „Früher brauchten wir einen halben Tag, jetzt ist ein Trailer in 45 Minuten voll“, berichtet Anton Gutmann, der als Schatzmeister auch begrüßt, dass inzwischen Einsparungsmöglichkeiten bei den Hilfszügen mit Erfolg getestet wurden. Dabei bringt nicht mehr das Rote Kreuz die Hilfsgüter zu den Bedürftigen, sondern die Empfänger lassen sie selbst abholen. Beispiele gibt es in Rumänien und in der Ukraine. Lastwagen-Konvois in beide Länder schlugen früher schon einmal mit 8000 Euro und mehr für jede Reise zu Buche. Heute nutzt man Speditionen der jeweiligen Länder. Bevor die eine Heimreise mit leerer Ladefläche antreten, senken sie die Preise in erheblichem Umfang. So kann eine volle Lastwagenladung schon ab 1000 Euro gebucht werden.

„Für uns ist es dann immer noch billiger, eine Begleitperson mitzuschicken, die vor Ort die korrekte Verteilung der Spenden überwacht“, rechnet Robert Augustin vor. Für die Humanitäre Hilfe komme diese Entwicklung gerade rechtzeitig. Der Fuhrpark ist inzwischen nämlich so alt, dass er nicht mehr zu vernünftigen Preisen fahrbereit gehalten werden könne. Der Vorstand habe deshalb die Notbremse gezogen und den Schatzmeister mit dem Verkauf der einst so stolzen Flotte beauftragt. Der Erlös solle den Grundstock für die Finanzierung eines neuwertigen Lasters mittlerer Größe bilden, der vor allem für Transporte am Ort eingesetzt werden soll.

Wenn der enge Vorstand, zu ihm gehören auch zweiter Vorsitzender Georg Ottinger und Schriftführer Günther Hastreiter, mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden sind, dann auch wegen neuer Aktivitäten. So habe die dünne Personaldecke Sorgen bereitet, weil bewährte Kräfte im Alter nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung stünden. Regelmäßige Stammtische würden hier neue Impulse schaffen und auch einen Zukunftsworkshop habe man angeboten. Beides habe dazu geführt, dass inzwischen neue Gesichter beim Betten stapeln zu sehen seien.

Auch beim Rumänientransport im Oktober, der noch nach altem Muster ablief, gab es Verstärkung. Unter Regie von Josef Ramsauer brachten die beiden 40-Tonner-Lastwagen Hilfsgüter nach Hermannstadt (Sibiu). Geladen waren neben einer Arztpraxis, verschiedene Schulmöbel und Krankenhausbetten, aber auch Kleidung und Säuglingsnahrung. Und wie es aussieht, soll der Klassiker im nächsten Jahr noch einmal starten. Rodica Leporda, die sich seit 1990 für Rumänien engagiert und dafür jüngst mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet wurde, hat schon eine Liste mit dringend benötigter Ware vorgelegt. Drei Kliniken und Altenheime in der Region haben bereits mitgeteilt, dass sie größere Posten an Pflegebetten abzugeben haben.

„Wir sind ein gutes Stück vorangekommen“, sagt Robert Augustin und erinnert daran, dass es die Humanitäre Hilfe inzwischen seit 37 Jahren gibt. Offiziell wurde der Verein zwar erst im Jahr 2003 ins Vereinsregister eingetragen, Handlungsbedarf bestand aber schon viel früher. Als 1982 nach Streiks über Polen das Kriegsrecht verhängt wurde, machten sich die ersten Konvois auf den Weg. Inzwischen sind daraus 125 Hilfsaktionen im Gesamtwert von über fünf Millionen Euro geworden, verbunden mit einem riesigen Arbeitsaufwand und Leuchtturmprojekten wie der Einrichtung einer Dialysestation und einer Frühchenstation. Die Mannschaften bekamen dabei einiges zu sehen, vor und hinter den Kulissen. Ziele waren unter anderem Rumänien, Litauen, Russland, Ungarn, Albanien, Kosovo, Polen, Ukraine, Armenien, Georgien, Kroatien und die Türkei.

Für weitere Hilfsaktionen ist der BRK Kreisverband dringend auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. „Auch über neue aktive ehrenamtliche Helfer freuen wir uns sehr!“, so Robert Augustin. (nr)

BRK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen-Servicestelle Ehrenamt (Telefon: 08431/67990 / E-Mail: info@kvndsob.brk.de); Spendenkonto: IBAN: DE 70721520700000002212 / BIC: BYLADEM1NEB, Verwendungszweck: Humanitäre Hilfe

