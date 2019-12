vor 30 Min.

So hilft die Kartei der Not Menschen aus der Region

Auch in diesem Jahr konnte die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, wieder zahlreiche hilfsbedürftige Menschen unterstützen. Wie entscheidend diese Hilfe bei einzelnen Schicksalen sein kann, zeigt das Beispiel von Melanie Z.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region – rasch, unbürokratisch und nachhaltig. Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Unterstützung der Kartei der Not auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Im vergangenen Jahr kamen wieder rund 2000 Hilfesuchen in Augsburg an, der größte Anteil drehte sich um Notlagen im Bereich „Wohnen“. Über die Hälfte der Menschen hatte eine Behinderung oder chronische Erkrankung – oft beides gleichzeitig.

Im Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau konnten im Jahr 2019 bis zum heutigen Tag 31 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not heuer mit 14.000 Euro im Gebiet der Heimatzeitung. Dazu halfen insgesamt gut 200 Spender. Die meisten Spenden kamen wieder durch das Golfturnier der Wirtschaft und die „Fleißigen Bienen“ zustande.

Die Hilfeanfragen kamen in 23 Fällen von Familien mit gesamt 56 betroffenen Kindern, weitere 31 Kinder aus einer sozialen Einrichtung konnten unterstützt werden. In 23 Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. Bei den Menschen mit Behinderung ging achtmal eine Beihilfe an betroffene Familien, um den Kindern einen kleinen Ausflug, einen Zoo- oder Kinobesuch, die Mitgliedschaft im Verein, Schulbedarf oder eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen.

Spürbar drehte sich der Unterstützungsbedarf auch um das Wohnen. So half das Leserhilfswerk zwölfmal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder Einrichtung wie ein Kühlschrank oder ein Bett mit Matratze nötig. In fünf Fällen unterstützte die Kartei der Not akut den Lebensunterhalt, also Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Babybedarf und so weiter.

Zu den vielen Einzelfällen, bei denen die Kartei der Not im Gebiet der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlages hilft, kommt nicht zuletzt die Hilfe, die im Ellinor-Holland-Haus geleistet wird. „Zurück in ein selbstbestimmtes Leben“ – mit diesem Ziel werden dort bedürftige Menschen jeden Alters aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlages begleitet, die Hilfe in unverschuldeten Notlagen suchen. Dort wird den Bewohnern eine unterstützende soziale Gemeinschaft geboten. Gleichzeitig wird Eigeninitiative eingefordert, damit sich die Bewohner persönlich weiterentwickeln und ihre anstehenden Herausforderungen bewältigen können. In sicherer Wohnumgebung werden sie mit professioneller Hilfe im Alltag befähigt und gestärkt, um ihren neuen Weg wieder mit Mut und Zuversicht zu gehen.

Derzeit leben in den insgesamt 28 Wohnungen rund 70 Personen, überwiegend in Familienstrukturen, wovon über die Hälfte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind. Das größte Problem ist es, nach dem dreijährigen Aufenthalt für die Betroffenen wieder eine eigene Wohnung zu finden, die sie auch bezahlen können.

Mit eisernem Willen hat es zum Beispiel Melanie Z. geschafft. Vor vier Jahren, da war sie gerade 19, hat sie ihre kleine Sophie geboren. Dass sie ihr Kind trotz ihres jungen Alters bekommen wird, stand für sie zu keiner Sekunde in Zweifel. Leicht war es trotzdem nicht. Ihr Freund war noch Schüler, der mit der neuen Situation heillos überfordert war.

Daheim bei ihrer Mutter konnte Melanie mit ihrem Baby nicht wohnen. Zu beengt wäre das gewesen. Unterschlupf fand sie in einer Art Übergangswohnheim. Wohl war ihr da nicht mit dem Baby, um dessen Gesundheit sie fürchtete. In der Dusche hatte sich Schimmel ausgebreitet. Einkünfte hatte sie keine und wie sollte sie mit dem Kind eine Ausbildung machen? In dieser Zeit hat sie vom Ellinor-Holland-Haus gehört und sich schnell beworben. Opfer häuslicher Gewalt leben hier, Alleinerziehende, Familien, aber auch Ältere, die sich in besonderer Notlage befinden. Sie alle werden dort von pädagogischen Fachkräften wie Susanne Weinreich und Iris Bürgel fit gemacht, um am Ende wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

Als Alleinerziehende mit kleinem Kind war die Notlage von Melanie unstrittig. Ihre Tochter Sophia fand Platz in der benachbarten Kindertagesstätte. Und sie selbst bekam durch das Jobcenter die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu beginnen. Wegen des Kindes konnte das nur in Teilzeit sein, deshalb dauerte die Ausbildung auch länger.

Es waren „drei knackige Jahre“, erzählt Melanie ein Dreivierteljahr nach ihrem Auszug. Kind versorgen, Schulbank drücken, im Betrieb anpacken und Kind gegen 15 Uhr wieder abholen. Aber sie hat es geschafft – mit eisernem Willen. Im Ellinor-Holland-Haus schloss Melanie enge Freundschaften. „Zum Reden ist man einfach eine Tür weiter gegangen.“ Das hat sie sehr geschätzt. Auch heute besteht zu einigen noch ein guter Kontakt. Und manchmal kommt sie einfach so vorbei. Das Ellinor-Holland-Haus ist für sie zur zweiten Heimat geworden.

„Es gibt auch in unserer Region so viele Einzelschicksale und Unglücke, die bewegen und bei denen man einfach helfen muss. Wir freuen uns in der Kartei der Not deshalb sehr über jede Spende, weil unser Leserhilfswerk nur dank dieser Spenden wirklich die Not lindern kann. Vielen Dank an all unsere Leser für ihre großartige Unterstützung“, erklärt Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not und des Ellinor-Holland-Hauses. „Unverzichtbar ist aber auch die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen sozialen Organisationen vor Ort, mit denen gemeinsam wir nachhaltige Hilfen für eine Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen erreichen wollen.“

Themen folgen