vor 21 Min.

So klingt Musica sacra

Diözese zeichnet langjährige Musiker für ihren Dienst im Gottesdienst aus. Drei Frauen und ein Mann sind seit Jahrzehnten Stützen der Burgheimer Kirchenmusik

Die Heilige Cäcilia ist die Schutzpatronin der Kirchenmusik und so ist es in Burgheim ein schöner Brauch, nach dem Gottesdienst zu ihrem Gedenken diejenigen auszuzeichnen, die sich aktiv in der Kirchenmusik engagieren.

Nach dem Gottesdienst, der vom Kirchenchor musikalisch umrahmt wurde, überreichte Dekan Pfarrer Werner Dippel als Dank auch im Namen des Amts für Kirchenmusik am Bischöflichen Ordinariat Augsburg an die langjährigen Sänger eine Urkunde und einen Blumenstrauß. Dabei bedankte sich Dekan Dippel auch dafür, dass die Musiker den Gottesdiensten und Beerdigungen einen würdevollen Rahmen verleihen.

Drei Sängerinnen und ein Musiker wurden in diesem Rahmen für ihren Dienst bei der Burgheimer Kirchenmusik gesondert geehrt. Susanne Höger singt seit nunmehr 30 Jahren aktiv im Burgheimer Kirchenchor und Maria Schmid seit 35 Jahren. Inge Bauer gehört dem Chor sogar schon seit 65 Jahren an und alle drei Sängerinnen sind eine verlässliche Stütze in der Burgheimer Kirchenmusik. Beim Orchester wurde Thomas Blei für zehn Jahre im Orchester geehrt, der allerdings selbst nicht anwesend sein konnte. Ihnen allen dankte Dekan Pfarrer Werner Dippel von Herzen und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass alle aktiven Sänger und Musiker der „Musica sacra“ noch lange erhalten bleiben werden. (tbb)

Themen folgen