11.03.2020

So können Bürger die Wahl verfolgen

Auf diesen Seiten informiert die Stadt über die Ergebnisse

Am kommenden Sonntag, 15. März, finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Auch in Neuburg werden der Oberbürgermeister sowie die Stadt- und Kreisräte gewählt. Am Wahlabend informiert die Stadtverwaltung sowohl über das Internet als auch im Rahmen einer Vor-Ort-Ergebnispräsentation über die drei Wahlen.

Erste Wahltrends und Ergebnisse der Wahl zum Oberbürgermeister werden am Sonntag ab 18 Uhr im Sitzungssaal und im Foyer des Neuburger Rathauses gezeigt und bekanntgegeben. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zur öffentlichen Ergebnispräsentation einladen.

Zeitgleich gibt es alle Zahlen und Entwicklungen auch über die städtische Homepage unter www.neuburg-wahl.de. Ansprechend und übersichtlich aufbereitet werden hier ebenfalls die Trends aus den einzelnen Stimmbezirken sowie das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl gezeigt.

Mit der Auszählung zur Stadtrats- und Kreistagswahl wird dann am Montag in der Parkhalle sowie der nebenan befindlichen Mittelschulturnhalle begonnen. Aufgrund der sehr eingeschränkten Parkmöglichkeiten findet die Ergebnispräsentation aber diesmal nicht im Parkbadfoyer, sondern wie bereits am Vorabend im Rathaus statt. Ab 10 Uhr können Interessierte im Sitzungssaal beziehungsweise im Foyer die Ergebnisse auf großen Bildschirmen verfolgen. Selbstverständlich stehen zeitgleich alle Informationen bis hin zur letztendlichen Sitzverteilung im Stadtparlament auf der städtischen Homepage zur Verfügung. (nr)

Themen folgen