So können Gartenbesitzer Igeln durch den Winter helfen

So süß! Damit auch Igel-Jungtiere den Winter unbeschadet überstehen, können Menschen einiges beachten.

Die Säugetiere befinden sich derzeit auf Futtersuche, bald halten sie Winterschlaf. Was sie mögen – und was nicht.

Von Fabian Kluge

Sie rascheln durch herabgefallenes Laub, schnaufen und schnarchen sogar hin und wieder. Igel bereiten sich derzeit auf ihren Winterschlaf vor. Unter den Insektenfressern sind sie die einzigen, die den Winter verschlafen. Das tun sie ganz gerne in Gärten. Um es den stacheligen Säugern dabei so bequem und geschützt wie möglich zu machen, können Gartenbesitzer nun einige Vorkehrungen treffen.

Die Neuburger Tierärztin Katrin Mitko empfiehlt beispielsweise, den Garten jetzt im Herbst nicht komplett sauber zu machen. „Bei Zäunen um den Garten sollte man unten zudem einen Spalt freilassen, damit der Igel durchkommt.“ Um Igel zu stärken, kann man ihnen Katzenfutter und ein Schälchen mit Wasser anbieten. Auch Ei oder angebratenes, ungewürztes Hackfleisch fressen Igel. „Damit können sie sich ein bisschen Speck für den Winter anfuttern“, erklärt Mitko. Die Fettschicht dient ihnen nicht nur als Nahrungsvorrat, sondern auch als Kälteschutz. Milch hingegen vertragen die possierlichen Tiere nicht – davon bekommen sie Durchfall.

Mähroboter sind für Igel gefährlich

So ein Garten kann aber auch viele Gefahren für Igel beinhalten. Bei Maschendrahtzäunen besteht beispielsweise die Gefahr, dass sich die Igel verletzen oder sogar hängen bleiben. Offene Wasserbehälter wie Swimming Pools sind ebenfalls gefährlich. Denn sollten Igel sich dorthin verirren, ertrinken sie meist. Auch Kellerschächte, Gruben oder sonstige Fallen sollte man im Winter besser abdecken. Eine noch relativ neue Bedrohung für die Säugetiere sind Mähroboter. Zwar erkennen die selbstständigen Rasentrimmer die Körper der Igel, Extremitäten wie die kleinen Beine fallen jedoch den scharfen Klingen des Roboters häufig zum Opfer.

Ein naturnaher Garten mit einem Laubhaufen in einer Ecke sei deshalb ein perfekter Rückzugsort, erklärt die Tierärztin. Denn wenn ein Garten über Blumen und Pflanzen verfügt, lockt er automatisch Insekten – und damit Nahrung für Igel an. Besonders gerne fressen sie Spinnen, Laufkäfer, Regenwürmer oder Schnecken. Auch Hecken bieten im Übrigen ein gutes Versteck. Sollte man im Garten doch einmal einen verletzten Igel finden, ist der Tierarzt die erste Anlaufstation. „Igelstationen sind in der Gegend leider rar gesät. Wir kümmern uns um verletzte Igel, geben sie dann aber meist den Findern wieder mit“, sagt Mitko.

Wenn ein oder mehrere Jungtiere durch den Garten laufen, gibt es zwei Möglichkeiten: „Wenn das Muttertier noch dabei und nicht irgendwo verletzt ist, sollte man das Jungtier am besten bei der Mutter lassen.“ Ansonsten empfiehlt Mitko, ein einzelnes Jungtier zunächst mit Futter aufzupäppeln und anschließend zu einem Tierarzt oder einer Igelstation zu bringen. Um einen Winter gut zu überstehen, sollte ein Jungtier mindestens 500 Gramm wiegen. Haben sich die Igel dann tatsächlich zum Winterschlaf zurückgezogen, lässt man sie am besten in Ruhe schlummern.

