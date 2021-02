06:00 Uhr

So können Sie in und um Neuburg effizient Energie sparen

Um PV-Anlagen und Speichersyswteme geht es in einem Videovortrag am Mittwoch, 10. März.

Messe „Clever Bauen“ fällt aus. Der Verein „Energie effizient einsetzen“ bietet Ersatz an. Zu diesen Themen können sich Interessenten online informiern.

Wie so viele Veranstaltungen muss auch die Energiesparmesse „Clever Bauen“ des Vereins „Energie effizient einsetzen“ heuer abgesagt werden. „Wir bedauern dies sehr. Vor allem, weil wir aufgrund der hohen Anfragen für Energieberatungen merken, dass der Beratungsbedarf in der Bevölkerung sehr hoch ist“, erklärt Vereinsvorsitzender Peter Mießl in einer Pressemitteilung.

Auch wenn die Planungen für die Energiesparmesse 2022 im Neuburger Audi driving experience center schon in vollem Gange sind, informiert der Verein weiter zu den drängendsten Fragen rund um das Thema Energiesparen. Um der Beratungslücke entgegen zu wirken, die durch den Ausfall der Messe entstanden ist, werden ab Februar eine Reihe von Videokonferenzen für interessierte Bürger angeboten. Die Teilnahme ist dabei kostenlos, heißt es in dem Schreiben weiter.

Der Verein "Energie effizient einsetzen" bietet in Neuburg-Schrobenhausen Videovorträge an

An folgenden Tagen jeweils um 18.30 Uhr lädt der Verein EEE zu folgenden Themen zu Videovorträgen mit jeweils etwa 45 minütiger Dauer und anschließender Möglichkeit zu Fragen ein:

Am Mittwoch, 3. Februar, berichtet Ferdinand Mießl als regionaler Energieberater bei „Das zahlt sich aus – Energieeffiziente Sanierung und Neubau!“ über aktuelle Fördermöglichkeiten beim Neubau und der Sanierung. Aktuell sind die Förderungen für energieeffiziente Bau- und Einsparmaßnahmen so hoch wie nie.

Den Online-Vortrag „Heizung erneuern – Holzpellets oder Wärmepumpe statt Heizöl und Erdgas" halten die beiden Referenten Thomas Wachinger und Ferdinand Mießl am Mittwoch, 24. Februar.

Michael Segeth und Ferdinand Mießl sprechen am Mittwoch, 10. März, über „Förderungen für Investitionen in PV und Speichersysteme".

Das Vortragsthema am Mittwoch, 24. März, wird nach Angaben der Veranstalter je nach Interesse der Zuschauer und Zuschauerinnen ausgewählt und in der Tagespresse bekanntgegeben.

Interessierte können sich bis zwei Tage vor dem jeweiligen Vortrag kostenlos per E-Mail unter info@e-e-e.eu anmelden unter Angabe von gewünschtem Termin und Namen. Voraussetzungen für die Teilnahme sind eine funktionierende E-Mailadresse sowie Internetzugang über ein Smartphone oder PC. Nach Eingang der Anmeldungen erhalten Sie einen Link für den Zugang zu den Vorträgen. Die Teilnahme ist nur unter vorheriger Anmeldung möglich

Wer die Vorträge verpasst, der kann sich die Aufzeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt auf www.e-e-e.eu ansehen.

Daneben bietet der Verein weiter telefonisch oder per Videokonferenz seine kostenlosen Energieberatungsstunden jeweils donnerstags zweimal im Monat an. Anmeldung für Energiesprechstunden sind telefonisch unter der Rufnummer 08431/644048 möglich. (nr)

