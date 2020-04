So läuft der Unterricht in Neuburg nach den Corona-Ferien

Plus Am Montag beginnt für alle Abschlussschüler wieder der Alltag. Die Schulen in Neuburg haben sich auf den Start intensiv vorbereitet. Welche Vorkehrungen getroffen wurden und was Lehrer und Schüler jetzt beachten müssen.

Nach sechs Wochen Corona-Zwangspause wird ab kommendem Montag an den Neuburger Schulen wieder unterrichtet. Vorerst kehren aber nur die Abschlussklassen zurück.

Damit Schüler und Lehrer gesund bleiben, wurde bereits eine Reihe an Vorkehrungen getroffen. Das Kultusministerium empfiehlt die bekannten Verhaltensregeln zu Handhygiene, Niesetikette und Abstandseinhaltung. Der gebotene Mindestabstand sorgt für Raumänderungen, Klassenteilungen und überarbeitete Stundenpläne.

Ein Tragen von Masken sei in den Klassenräumen grundsätzlich nicht notwendig, erklärt das Kultusministerium in einem Schreiben. Vielmehr solle das Augenmerk auf die Handhygiene gelegt werden, weshalb für genügend Seife und Papierhandtücher gesorgt werde. Dennoch wurden am Freitagnachmittag noch sogenannte Startermasken an die Schulen geliefert.

130 Schüler kehren am Montag an die Mittelschule Neuburg zurück

Der Kreis stelle sicher, dass alle Schulhäuser vor Beginn gründlich geputzt werden, betont die Pressesprecherin vom Landratsamt, Sabine Gooss. Ab Montag werden die Schulen täglich gereinigt. Dazu gehöre auch das Reinigen der Türklinken, Lichtschalter und Schulbänke. Eine umfangreiche Desinfektion sei aber nicht geplant. Denn davon rate das Kultusministerium ab. Neben den bayernweit einheitlichen Richtlinien haben sich die Neuburger Schulen noch zusätzliche Konzepte überlegt.

Knapp 130 Schüler werden am Montag an die Mittelschule Neuburg zurückkehren. „Ich bin zuversichtlich, dass der Start gelingt“, sagt die Leiterin des Schulamts, Ilse Stork. Und auch Konrektorin Gabriele Sörgel blickt dem Unterrichtsstart zuversichtlich entgegen. Da lediglich die Abschlussklassen unterrichtet werden, sei es möglich, jeder Klasse ein eigenes Stockwerk zuzuteilen.

Die erste Schulwoche sei vor allem eine Woche des Ankommens, betont die Leiterin der Paul-Winter-Realschule, Sonja Kalisch. Die vier Abschlussklassen werden geteilt, sodass maximal 15 Schüler zusammen in einem Klassenraum lernen.

Spuckschutz vor den Lehrerpulten an Neuburger Realschule

Ein Glücksfall an der Schule sei, dass jedes Klassenzimmer über ein eigenes Handwaschbecken verfüge. Die Schüler werden nach der Ankunft in dem Klassenraum aufgefordert, sich die Hände zu waschen. Zum Schutz vor einer Tröpfcheninfektion sei an den Lehrerpulten ein sogenannter Spuckschutz aus Plexiglas angebracht. Diese Vorrichtung ist aber keine Vorschrift, sondern ein kreativer Zusatzschutz der Realschule.

Bild: Kleblein

Vor Unterrichtsbeginn werden die Gänge und der Außenbereich beaufsichtigt, damit sich keine Gruppen bilden, erklärt Sonja Kalisch. Die Schulleiterin habe zwar Verständnis, dass nach einer so langen Trennung Redebedarf unter den Schülern bestehe, aber die notwendigen Abstandsregelungen hätten Vorrang. Dass die Vorkehrungen missachtet werden, glaubt sie nicht: „Die Schüler bringen viel Verantwortungsgefühl mit.“

Die Leere im Schulhaus sei frustrierend gewesen, fasst Schulleiter Heribert Kaiser von der Maria-Ward-Schule die Zwangspause zusammen. Die Mädchenrealschule gehört dem Schulwerk der Diözese Augsburg an, weshalb der kirchliche Träger die Schule bei der Vorbereitung unterstützt.

Abiturienten werden nur noch in Prüfungsfächern unterrichtet

Inzwischen seien bereits für alle 73 Schülerinnen Masken angekommen, sagt Schulleiter Kaiser. Und auch die Lehrer werden ganz besonders geschützt: Die Lehrerinnen Marion Baierl und Marion Mandlinger nähten 80 Masken für das gesamte Team. Auf den selbst genähten Mundschutz ist das Schullogo gestickt.

Bild: Baierl

55 Abiturienten werden am Descartes-Gymnasium nach einem Sonderstundenplan unterrichtet. Die Gymnasiasten werden vor dem Abitur nur noch in den Prüfungsfächern trainiert. Da die Oberstufe in Kurse und nicht in Klassen aufgeteilt ist, war viel Planung notwendig.

Die verpflichtenden Abiturfächer Mathe und Deutsch werden in Doppelstunden unterrichtet, sagt Peter Seyberth. Außerdem bleibe der Kurs für diese Fächer stets im gleichen Klassenraum. Der Schulleiter des Descartes-Gymnasiums empfiehlt allen Abiturienten, sich warm anzuziehen, da die Zimmer fast durchgehend gelüftet werden. Außerdem bittet Seyberth die Schüler darum, im Unterricht Gesichtsmasken zu tragen.

Jeder zweite Schüler an dem Beruflichen Schulzentrum in Neuburg sei ein Abschlussschüler, sagt Leiter Fritz Füßl. Am Montag werden an den beiden Standorten deshalb überdurchschnittlich viele Schüler erwartet. Allein ins Schulhaus in der Pestalozzistraße kommen 400 Schüler. Um alle acht Schulen zu koordinieren, war eine enorme Planungsarbeit notwendig. „Es war richtig sportlich“, sagt Schulleiter Füßl. „Aber wir sind gut vorbereitet und können allen Schülern eine gute Prüfungsvorbereitung bieten.“

Praktische Prüfungen werden im Schulhaus simuliert

An der BOS/FOS werde abwechselnd im Schichtbetrieb unterrichtet, erklärt Füßl. Alle Klassen werden in Gruppen bestehend aus maximal zwölf Schülern eingeteilt. Eine Hälfte der Gruppen werde im Schulhaus unterrichtet, während die andere Hälfte sich zu Hause vorbereitet. Am nächsten Tag werden die Gruppen dann getauscht.

An der Wirtschaftsschule finde hingegen nur vier Tage die Woche Unterricht statt, erläutert Füßl weiter. Auch das sei eine coronabedingte Maßnahme. Da aber ein besonderes Augenmerk auf die Vorbereitung der Abschlussfächer gelegt werde, erhalten die Wirtschaftschüler damit sogar eine noch intensivere Vorbereitung auf die Prüfungen, betont Füßl.

An der Berufsschule und den Berufsfachschulen kommt es zu Veränderungen: Praktische Prüfungen werden nicht mehr in externen Einrichtungen, sondern im Schulhaus simuliert. Außerdem sei noch offen, wie es mit der Blockbeschulung für die Berufsschüler, die in diesem Zeitraum in Neuburg übernachten müssten, weitergehe.

Laut Landratsamt ist die Schülerbeförderung zum Unterrichtsbeginn sichergestellt.