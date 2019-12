10:56 Uhr

So lief das Kinojahr 2019 in Neuburg

Roland Harsch hat den Kinopalast vor 16 Jahren in Neuburg eröffnet – an einem ersten Weihnachtsfeiertag. Im Längenmühlweg betreibt er bisher vier Kinosäle, mindestens ein weiterer soll noch dazukommen. Bald schon könnte es so weit sein.

Nach einer schwachen Saison 2018 besuchen dieses Jahr wieder mehr Menschen den Neuburger Kinopalast. Roland Harsch über Probleme, Aufgaben und neue Wege.

2018, sagt Roland Harsch, sei ein schwieriges Jahr gewesen. Schwierig nicht allein für ihn und den Neuburger Kinopalast. Nein – schwierig für die Branche insgesamt. Es gab eine Fußballweltmeisterschaft und einen ungewohnt heißen Sommer. Ein Filmangebot, das nicht den Wünschen der Menschen entsprach. Kein neuer Hobbit, keine Titanic, kein „Fack ju Göhte“, vierter Teil. Und selbst das reicht nicht aus, um den Absturz zu erklären, der die deutsche Kinolandschaft damals ereilt hat.

Denn die Gründe, sagt Roland Harsch, gehen tiefer. „Der Lebenszeitraum der Menschen hat sich verändert.“ Er sei heute begrenzter als noch vor Jahren, erklärt der Kinobetreiber. „Die Leute arbeiten viel, kommen dann nach Hause, haben Dinge zu erledigen, treffen vielleicht Freunde oder treiben Sport.“ Fürs Kino bleibt da nicht mehr viel übrig – zumindest an Wochentagen.

Knapp 100.000 Menschen werden heuer einen Film im Neuburger Kinopalast gesehen haben

Und so führte all das dazu, dass die Zahl der Kinobesucher 2018 um knapp 14 Prozent von 122 auf 105 Millionen zurückging, der Umsatz der Branche von mehr als einer Milliarde auf 900 Millionen Euro sank. Hitze, Fußball und Freizeitschwund wirkten sich auch in Neuburg auf die Bilanz aus: Lediglich 90.000 Tickets wurden hier 2018 verkauft. Anders zeigt sich die Situation in diesem Jahr: Knapp 100.000 Menschen, resümiert der Kinobetreiber, werden Ende Dezember einen Film im Neuburger Kinopalast gesehen haben – das sind acht Prozent mehr als im Vorjahr. Diesen Anstieg führt Roland Harsch unter anderem auf den Filmmarkt zurück: Es sei auffällig, sagt er, dass sich mit Streifen wie „Leberkäsjunkie“, „Das perfekte Geheimnis“ oder „Der Junge muss an die frische Luft“ mehrere deutsche Titel 2019 unter den beliebtesten im Kinopalast befinden. „Ein Jahr, das gute deutsche Filme hat, ist ein gutes Jahr.“

Auch sind es solche Tophits, die das Überleben von Lichtspielhäusern wie dem Kinopalast sichern, die ihrerseits nur einen kleinen Teil vom Markt abbilden können. Zum Vergleich: „Im Jahr gibt es etwa 700 Filmstarts. Davon spielen wir 150 bis 200“, erläutert Roland Harsch. Und trotzdem versucht der Kinobetreiber, den Neuburgern weiter Besonderes zu bieten: regionale Produktionen zum Beispiel, eine Matinee oder auch Vorführungen mit begleitenden Vorträgen und Referenten. Der Film als Erlebnis – „Das macht es schön“, sagt er.

2018 war ein schwaches Jahr für die Kinos

Dem vielzitierten Kinosterben kann Roland Harsch nicht zustimmen. „In der Branche gibt es immer schwache Jahre.“ Zuletzt 2018. Allerdings richte sich das Kino neu aus. Während etwa kleine Einrichtungen mit Innenstadtlage wegen zu hoher Mieten und Immobilienpreisen immer öfter schließen müssen, würden andere, etablierte Einrichtungen vergrößert.

Und so plant auch Roland Harsch, aufzurüsten. „Jeder Saal hilft“, bekräftigt er. Bereits im vergangenen Jahr hatte er die Fläche nebenan angemietet. Schon damals hatten ihm die örtlichen Brandschutzauflagen „große Sorgen“ bereitet. Dass es noch immer keine Lösung dafür gibt, soll sich 2020 ändern. „Wir möchten die Planung abschließen und in die Förderung des Zukunftsprogramms Kino aufgenommen werden.“ Zwei der Säle des Kinopalasts – Saal eins und drei – benötigen außerdem ein, wie er erzählt, „Facelift“. Zumal beide 16 Jahre alt seien. Einer soll zum Premierenkino umgestaltet werden, Saal drei zum Arthaus. Mit neuen Teppichen, Stühlen und neuem Konzept, exklusiv und komfortabel. „Säle, in denen Menschen eine schöne Zeit verbringen können.“

Eben diese Zeit wird laut Roland Harsch die größte Herausforderung für die Kinobranche. „Wir müssen es schaffen, einen Ort darzustellen, wo das Geheimnis des Films erlebbar ist.“ Das nämlich hebe das Kino vom eigenen Zuhause ab – von Netflix und Amazon Prime, von digitalen Angeboten „on demand“. Im Kino, sagt der Betreiber, könne man „nicht auf die Pausetaste drücken und auf den Laptop oder das Handy schauen“. Nein, im Kino gönne man sich etwas, und zwar für eine fest vereinbarte Zeit. „Alles andere bleibt draußen.“

