So scharf sind Ingolstadts Currywürste

Plus Der Sommer ist manchen noch nicht heiß genug. Deshalb gingen zwei Praktikanten der Neuburger Rundschau an einen brennend scharfen Imbiss in einen Wettstreit.

Sie wissen, es wird weh tun. Nur wie weh genau, darüber müssen sie noch beratschlagen. Von oben brennt die Sonne herab – doch gleich werden sie noch einen Grund mehr zum Schwitzen haben.

„Nehmen wir doch ein ’bisserl scharf’“ sagt Laura. Johannes hat eher ein Auge auf „schon scharf“ geworfen. Denn was die Beschreibungen genau bedeuten, das können die beiden nicht wissen. Sie werden es auch nicht hören oder lesen können, nur eines: schmecken. Denn Laura Freilinger und Johannes Bahr sitzen im Restaurant „Goldbraun“ in der Ingolstädter Altstadt. Die Wurst brennt hier so scharf wie der Grill. Beide haben ein Ziel: die superscharfe Currywurst. Dabei ist Laura Vegetarierin, doch zum Glück geht es bei der Schärfe nicht um die Wurst – sondern die Soße.

Die Kellnerin hat erkannt, dass die beiden sich nicht so recht entscheiden können. „Ich bringe euch ein Schälchen mit allen Soßen“, sagt sie. Laura nimmt einen vegetarischen Burger, wird die scharfe Soße darauf streichen und ihre Pommes hinein tunken. Johannes will den Klassiker: Currywurst. „Können wir noch Milch dazu haben?“, fragt Johannes. Die Kellnerin lacht. „Ja, klar“, sagte sie. Es ist ihr Löschwagen gegen das erwartete Inferno.

Auf der Karte am Imbiss in Ingolstadt gibt es vier Schärfegrade: von „harmlos“ bis „scheiße scharf“

Vier Stufen hat die Karte im „Goldbraun“ zu bieten, von „harmlos“ bis – nun ja – „scheiße scharf“. Bevor es losgeht, blickt Johannes noch einmal zu Laura auf, zieht die Augenbrauen hoch, wirft die Stirn in Falten und bläst die Wangen auf. Sein Gegenüber richtet sich auf, lacht kurz und hält sich eine Hand vor den Mund. „Oh Gott“, sagt sie. „Ich bekämpfe die Schärfe mit Lachen.“ Sie nippt noch einmal kurz an ihrem Wasser, dann sind sie da: Pommes, Burger, Currywurst und vier Schälchen mit Soße – teils so scharf, dass man sich nach drei Bissen verbiegt, sich fragt, wer eigentlich auf diese bescheuerte Idee gekommen ist und wieso man sich jetzt ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, noch einmal zu probieren.

Das letzte Stückchen Pommes hat Laura ordentlich zugesetzt: Das Lachen ist ihr vergangen. Mehrere Tausend Scoville-Einheiten haben die Soßen im Restaurant Goldbraun. Auch im 1516 im Westpark kann man scharfe Currywurst essen. Bild: Christof Paulus

Ganz langsam starten Laura und Johannes. Stück für Stück tunken sie ihr Essen in die mildesten Soßen, essen eine Pommes nach der anderen, die Portionen schrumpfen. Johannes ist der erste, der sich traut. Er schneidet ein Stück von seiner Currywurst ab und tunkt sie in das Schälchen mit der zweitschärfsten Soße. Er steckt das Stück in seinen Mund, beginnt zu kauen und wippt leicht den Kopf hin und her. Laura lacht wieder auf. „Ich merke eigentlich keinen Unterschied“, sagt er. „Vielleicht kommt es noch“, antwortet Laura. Es kommt.

Currywurst-Test in Ingolstadt: Die Schärfe kommt immer mit Verzögerung

Johannes stöhnt auf und pustet durch. Er kann noch grinsen, Laura hört nicht auf zu lachen. „Ok“, sagt er, und nimmt die nächste Hürde. Die härteste Stufe ist dran. Kein Gesichtszug entgleist, als er zu kauen beginnt. „Das macht eigentlich keinen großen Unterschied“, findet er – wieder zu früh gefreut. „Es kommt immer mit Verzögerung.“ Johannes faltet seine Hände, stützt seinen Kopf darauf. Die rote Farbe in seinem Gesicht wird kräftiger, die Augen tränen, wieder und wieder muss er schniefen. „Puh!“, sagt Johannes. Laura lacht – doch nicht lange. Jetzt ist sie unter Zugzwang.

„Stufe vier hat in meine Zunge gestochen“, sagt sie, als auch sie endlich eine ihrer Pommes in die schärfste Soße getunkt hat. Beide lachen – gequält. Johannes schaufelt indes ein Stück nach dem anderen hinein. „Für mich reicht es“, gibt Laura bekannt. Doch das ist mit Johannes nicht zu machen: Ein Schälchen nach dem anderen zieht er auf seine Seite des Tisches, bis nur noch das mit der schärfsten Soße in Lauras Reichweite verblieben ist. „Auf geht’s“, sagt Johannes und grinst. Laura dreht den Kopf weg und runzelt die Stirn. Doch Johannes lässt ihr keine Wahl.

Milch nimmt etwas von der Schärfe, doch das Leiden am Imbissstand in Ingolstadt nimmt sie nicht

Ganz vorsichtig und langsam nähert sie die Pommes ihrem Mund, beißt mit halber Kraft zu und schiebt sie in die Backentaschen. Noch einmal kaut sie darauf herum, öffnet den Mund dabei und atmet tief durch. Dann lässt sie ihren Kopf nach vorne fallen, kneift die Augen zusammen und versteckt ihr Gesicht hinter ihrer Hand. Sie saugt einen Schluck Milch, spült damit den Mund aus und schluckt die Pommes mit der Milch runter.„Weiter!“, fordert Johannes. Laura lässt sich nicht bitten. Ihre Augen sind glasig, doch der Ehrgeiz zu groß. Wieder kurz gelitten, ein Schluck Milch, eine kurze Pause, und weiter geht es. Johannes lässt die Milch ganz beiseite. „Geht auch ohne“, sagt er, und isst.

Die vier Soßen: von harmlos bis richtig scharf. Milch hilft gegen die Schärfe. Bild: Christof Paulus

Zwei Portionen Pommes mit Burger oder Wurst und Zehntausenden Scoville-Einheiten (Schärfegrad-Index) haben sie schließlich geschafft. Wie geschleckt sehen ihre Teller aus. „Und, wie schmeckt die Currywurst?“, fragt der Mann vom Nachbartisch. „Stufe vier ist sehr zu empfehlen!“, sagt Laura. „Also: Wenn man danach nichts mehr schmecken mag.“ „Ich würde mir die Stufe nicht mehr bestellen“, sagt Johannes. Die Kellnerin kommt, will die Teller abräumen. „Und wie hat es geschmeckt?“, fragt sie. „Nicht schlecht“, sagt Johannes, und beginnt breit zu grinsen. „Aber es hätte ein bisschen schärfer sein können.“