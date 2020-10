19:00 Uhr

So sehen Wirte im Landkreis die vorgezogene Sperrstunde

Plus Mit dem Anstieg der Infektionen gelten für Restaurants im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder strengere Regeln. Jeder Gastronom probiert seine eigene Strategie in der Krise. Wie Gondel und Zelt der Branche jetzt helfen.

Von Andreas Dengler und Elena Winterhalter

Die Öffnungszeiten verkürzen, den Außenbereich für die kalte Jahreszeit aufrüsten oder das Angebot zum Mitnehmen ausbauen – die Gastronomen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen probieren unterschiedliche Wege, um durch die Krise zu kommen. Nach dem Sommer spitzt sich die Lage für die Wirte wieder zu. Die Corona-Ampel steht seit einigen Tagen im Landkreis auf Dunkelrot. Und damit gelten strengere Regeln: Ab 21 Uhr müssen die Restaurants und Cafés schließen und die Zahl der erlaubten Kontakte ist auf zwei Hausstände oder maximal fünf Personen beschränkt.

Die Stimmung von Neuburgs Gastwirtesprecher Karl Deiml und seinen Kollegen ist dementsprechend gedrückt. Vor allem die Sperrstunde trifft die Gastronomie hart. „Nicht rentabel“, nennt Deiml vom Neuwirt in Neuburg den personellen Aufwand und den Wareneinsatz in Relation zum Umsatz, der an einem solchen kurzen Abend erwirtschaftet wird.

Neuburger Gastronom: "Situation ist mittlere Katastrophe"

Statt auf eine Änderung der Öffnungszeiten setzt Gastronom Michael Enzersberger auf eine Freiluft-Alternative für die kalte Jahreszeit. Vor dem Café Zeitlos in Neuburg soll ein transparentes Zelt, das aus zwei kleinen Zelten mit einer Größe von acht auf vier Metern besteht, aufgestellt werden. Bis Ende März soll damit der Außenbereich überdacht werden. Wegen der Abstandsregel habe sein Café 40 Prozent weniger Sitzplätze. Mit dem Zelt könne er die fehlenden Plätze ausgleichen, erklärt Enzersberger. Für ein solches Zelt in der Innenstadt wird jedoch eine Genehmigung der Stadt nötig. Auf der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend stimmten die Gremiumsmitglieder einstimmig dafür. Mit einem Eilantrag hatte sich der Gastronom zuvor an Oberbürgermeister Bernhard Gemehling gewandt. Darin argumentierte Enzersberger: „Eine besondere Zeit erfordert besondere Maßnahmen.“

Neben dem Café Zeitlos führt Enzersberger auch die Gastronomie im Arco Schlösschen und im Kolpinghaus. „Die Situation für das Arco Schlösschen ist komplett bescheiden, eine mittlere Katastrophe“, sagt er auf Nachfrage. Dort finden in normalen Zeiten viele Geburtstagsfeiern und Hochzeiten statt. Das erlaubt die Corona-Pandemie aber momentan nicht.

Gondeln vor Pfafflinger in Neuburg werden gut angenommen

Anis Chaalalis Außenbereich-Vision wurde vom Stadtrat bereits abgesegnet: Die drei Skigondeln vor dem Gasthaus Pfafflinger am Schrannenplatz stehen bereits. Der Inhaber hatte die Idee schon, bevor Corona die Branche durcheinanderwirbelte. „Die Gondeln sind bis jetzt sehr gut gebucht“, sagt der Gastronom. Die kuschelige Skiliftatmosphäre mitten in der Stadt ist gefragt. Chaalali schließt deshalb nicht aus, noch weitere Gondeln aufzustellen.

Mit dem Anstieg der Infektion beobachtete Wirtesprecher Deiml auch einen Wandel im Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. „Die Leute gehen unter der Woche nicht mehr abends zum Essen. Die vergangenen Tage hatten wir ein Niveau wie kurz vor oder kurz nach dem Lockdown im Frühjahr.“ Der Wirt hat sich deshalb entschlossen, seine Gaststätte unter der Woche zu schließen und nur noch am Wochenende aufzusperren. Die Mitarbeiter bleiben weiter in Kurzarbeit und Gäste, die sich wohler fühlen, zuhause zu essen, können Speisen abholen. Man habe eigentlich gesehen, dass es in den meisten Fällen mit Hygienekonzept und Abstand klappt, betont Deiml. „Wenn es so weitergegangen wäre, wie vor wenigen Wochen, dann wäre das ein Niveau gewesen, mit dem man zumindest überleben kann.“

Viele Wirte im Landkreis schließen unter der Woche

Mit der verfrühten Sperrstunde wurde die Situation für die gebeutelte Branche aber wieder verschärft. Trotzdem hat Deiml Verständnis für die Auflagen. „Irgendwo müssen wir die Kontakte einschränken, damit wir die Pandemie irgendwie unter Kontrolle bringen und möglichst schnell wieder zu normalen Umständen zurückkehren können.“ Es müssten allerdings alle mitmachen und da sieht er auch ein gewisses Problem. „Das Publikum, das bei uns normalerweise ein und aus geht, ist vernünftig und hält sich an die vorgegebenen Regeln. Die Leute, die sich unvernünftig verhalten, sind das Problem.“

Für Deiml führt dennoch kein Weg daran vorbei, unter der Woche zu schließen. Die Personalkosten und die Ausgaben für die Waren sind größer als der Umsatz. Er hofft, dass sich die Menschen am Wochenende eher ein Essen auswärts gönnen und appelliert an die Gäste: „Uns hilft es sehr, wenn vorher reserviert wird. So können wir die wenigen Plätze effektiver vergeben und eine möglichst gute Auslastung erreichen.“

Gasthof Brucklachner verkürzt Öffnungszeiten

Ganz ähnliche Sorgen treiben auch Stefan Lenz um. Der Inhaber des Gasthofes Brucklachner in Burgheim hat ebenfalls seine Öffnungszeiten stark eingeschränkt. „Aktuell haben wir noch Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Wenn die Sperrstunde um 21 Uhr bestehen bleibt, müssen wir überlegen, ob die Türen auch donnerstags zu bleiben.“ Um die Einbußen ein wenig einzuschränken, bietet Lenz wieder verstärkt Speisen zum Mitnehmen an.

Inzidenzwert überschritten: Diese Regeln gelten im Landkreis 1 / 6 Zurück Vorwärts Neuburg-Schrobenhausen zählt nun zu einem von sehr vielen Landkreisen in Deutschland, die den gefährlichen Inzidenzwert von 50 gerissen haben. Was bedeutet das im Detail für die Bürgerinnen und Bürger?

Es dürfen sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch fünf Menschen treffen. Von der zahlenmäßigen Beschränkung ausgenommen sind Treffen zwischen nur zwei Haushalten und Verwandten in gerader Linie und Geschwister.

In Schulen und Universitäten gilt eine generelle Maskenpflicht - auch während des Unterrichts.

Maske Maskenpflicht gilt auf stark besuchten öffentlichen Plätzen, auf denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Auch für Zuschauer von Sport- und Kulturveranstaltungen sowie bei Tagungen besteht Maskenpflicht am Platz.

Es gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Ab dann dürfen in der Gastronomie keine Speisen und Getränke mehr verkauft werden. Auch Tankstellen und Lieferdienste dürfen ab diesem Zeitpunkt keinen Alkohol mehr abgeben. Auch der Konsum von Alkohol auf stark frequentierten Plätzen ist verboten.

Nur ein schwacher Ausgleich für reihenweise ausgefallene Familienfeiern, Geburtstage und Taufen. „Die Situation ist alles andere als berauschend. Ich habe kein Verständnis für die neuen Auflagen“, schimpft Lenz. Lange hat er an einem Hygienekonzept gefeilt. In der Küche und im Service tragen alle selbstverständlich Maske, die Abstände werden eingehalten und die Gläser besonders heiß gespült. Er fühlt sich als Gastronom außen vor: „Wieder sind wir es, die es als Erstes trifft. Diese Vorschrift fördert das Wirtschaftssterben.“ In der vorgezogenen Sperrstunde sieht Lenz den falschen Weg, die Pandemie zu bekämpfen. So würden die Menschen eher ins Private ausweichen – ohne Abstandsregeln und Hygienekonzept.

