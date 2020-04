vor 17 Min.

So soll in Neuburg der Einzelhandel ankurbelt werden

Das Neuburger Stadtmarketing hat sich eine Aktion überlegt, mit der Bürger nach den Corona-Beschränkungen die lokalen Geschäfte unterstützen können.

Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nach rund vier Wochen dürfen ab dem 27. April ein Großteil der Neuburger Einzelhändler wieder öffnen. Für die Gastronomen heißt es dagegen, weiter warten und auf ein baldiges Ende der Schließung hoffen.

Das Neuburger Stadtmarketing startet am 4. Mai die Kampagne „Gemeinsam für Neuburg“, um den Handel wieder anzukurbeln. „Unter diesem Slogan verstecken sich mehrere Maßnahmen, die teilweise schon initiiert wurden oder nach Öffnung des Einzelhandels starten“, erklärt der Geschäftsführer des Stadtmarketing Michael Regnet.

Für jeden Einkauf in den Neuburger Geschäften gibt es einen Aufkleber

Und das bedeutet konkret: Wenn das Einkaufen in den Neuburger Geschäften wieder möglich ist, können die Kunden bei den teilnehmenden Händlern pro zehn Euro Einkaufswert Aufkleber sammeln. Ab einer bestimmten Anzahl erhalten sie einen 3-Euro-Wertgutschein bei teilnehmenden Gastronomiebetrieben. „Der 3-Euro-Bon hat dabei mehr symbolischen Wert und ist auch bei teilnehmenden Cafés, Bäckern und Metzgern einlösbar“, sagt Regnet. Ab einer gewissen Anzahl von Aufklebern können die Sammelkarten beim Stadtmarketing abgegeben werden und nehmen monatlich an einer Verlosung teil. „Bis zum Jahresende wollen wir jeden Monat unter allen abgegebenen Sammelkarten fünf n€uro-Gutscheine verlosen und damit wieder einen Beitrag dazu leisten, Kaufkraft in Neuburg zu halten.“

Der Geschäftsführer des Stadtmarketings hofft, dass möglichst viele Einzelhändler und Gastronomen sich an der Aktion beteiligen und auch bei eigenen Aktionen das Logo sowie in den sozialen Medien den Hashtag #gemeinsamfürneuburg verwenden. „Gerade in den sozialen Netzwerken können wir so alle Aktionen gebündelt sichtbar machen“, sagt Regnet. (nr)