vor 41 Min.

So startete das Herbstvolksfest in Ingolstadt

Zahlreiche Besucher pilgerten am ersten Wochenende zur Ingolstädter Wiesn, um sich auf dem Herbstvolksfest eine Karussell-Fahrt zu gönnen. Das war geboten.

Von Silke Federsel

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und angenehme Temperaturen zogen am ersten Wochenende wieder viele Besucher auf die Ingolstädter Wiesn. So ein gelungener Auftakt des Herbstvolksfestes freut natürlich auch die Verantwortlichen: „Wir hatten einen sehr schönen Start, das Wetter hat mitgespielt und auf dem Platz war sehr viel los“, erklärte Tobias Klein, Geschäftsführer der städtischen Veranstaltungs-GmbH.

OB Christan Lösel zapfte das erste Fass des Herbstvolksfests in Ingolstadt an

Los ging es bereits am Freitag, als Oberbürgermeister Christian Lösel mit nur zwei Schlägen im Nordbräu-Zelt das erste Fass anzapfte und das Bier in die Steinkrüge floss. Die Krüge sind übrigens nicht das einzige Traditionelle in diesem Festzelt: Dort geht es auch in den nächsten Tagen unter dem Motto „Oide Schanzer Wiesn“ weitaus gemächlicher und gemütlicher zu als etwa im Herrnbräu-Zelt. Letzteres lockt mit Partymusik und ausgelassener Feierstimmung. Am Mittwoch wird dort Sänger Tony Marshall erwartet. „Beide Zelte waren gut besucht und auch die Biergärten waren bei diesem schönen Wetter voll. Man merkt, dass jedes Konzept seinen Zuspruch hat“, sagte Klein.

Gut besucht war auch der große Festumzug, der zu den Höhepunkten des Herbstfestes zählt. Rund 2200 Teilnehmer zogen vom Klenzepark über die Innenstadt hinauf zum Volksfestplatz. Die vielen Zuschauer, die vom Straßenrand zusahen, konnten sich über die unterschiedlichsten Gruppen und Vereine, Pferdekutschen und Musikanten freuen.

Auch auf dem Festgelände war einiges los: Ein richtiger Hingucker war die „Spaßfabrik“, ein Laufgeschäft, in dem die Besucher verschiedene Überraschungen erwartet. Rasant geht es im „Kick Down“ zu: Hier sausen die Gondeln inklusive ihrer Fahrgäste mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Kilometer pro Stunde durch die Luft. Auch die Achterbahn „Euro Coaster“ sorgt für reichlich Nervenkitzel.

Auch Klassiker gehören zum traditionellen Herbstvolksfest in Ingolstadt

Neben den modernen und schnellen Fahrgeschäften gehören natürlich die gemütlichen Klassiker zu jedem Volksfest dazu. Viele von ihnen stehen seit Jahrzehnten in Ingolstadt – wie zum Beispiel der „Märchenlandexpress“. 1924 erbaut ist er die älteste transportable Kindereisenbahn der Welt und seit 1947 im Besitz der Familie Dräger. Michael Dräger aus der Nähe von Landshut betreibt das Fahrgeschäft nun in dritter Generation. „Meine Familie kommt damit seit 43 Jahren nach Ingolstadt“, erzählte er. Sein Großvater habe die Nostalgie-Dampfeisenbahn nach dem Zweiten Weltkrieg erworben. Der Vorbesitzer habe sie gut versteckt, damit sie nicht in den Kriegswirren verloren geht oder von den Alliierten beschlagnahmt wird, sagt Dräger. Heute dürfen auf der Eisenbahn, ihren historischen Waggons und dem Gefängniswagen auch Erwachsene mit ihren Kindern und Enkeln fahren. Für viele ist das ein besonderes Erlebnis, zumal sie oft schon als Kinder mitgefahren sind. Dräger kommt gerne nach Ingolstadt. Seit seiner Kindheit ist er regelmäßig vor Ort. „Man fühlt sich hier mittlerweile richtig heimisch“, betont er.

Wenige Male musste die Polizei am ersten Herbstvolksfest-Wochenende eingreifen. Wie es im Polizeibericht heißt, ist es am Freitagabend in einem Festzelt zu einem Konflikt zwischen einem 19-Jährigen und etwa vier weiteren Männern gekommen. Im Verlauf des Abends wurden die Beamten zu einer weiteren Auseinandersetzung gerufen. Hierbei soll ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von einem Festbesucher angegangen und beleidigt worden sein. In derselben Nacht, so berichtet die Polizei weiter, soll ein junger Mann neben einem Zelt mehrmals „Sieg-Heil“ gerufen haben. Dem stark angetrunkenen 24-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, ihn erwartet eine Anzeige. Am Samstag endete eine Schlägerei mit einem Angriff eines 22-Jährigen auf einen Polizeibeamten. Der junge Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Volksfest-Programm Das Ingolstädter Herbstvolksfest dauert noch bis einschließlich 7. Oktober. Der Familiennachmittag verschiebt sich aufgrund des Feiertags auf Donnerstag, 4. Oktober. In der Zeit von 12 bis 20 Uhr kosten die Fahrgeschäfte nur die Hälfte. Am 5. Oktober steigt gegen 22 Uhr wieder ein Feuerwerk.

Themen Folgen