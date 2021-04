So steht es um die Kindergarten-Baustelle in Rohrenfels

Plus Zuletzt hatte der Kindergarten-Neubau in Rohrenfels mit mehrmonatigen Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Warum es gehapert hat.

Die Hälfte ist geschafft. Und schon jetzt erkennt man, dass der neue Kindergarten in Rohrenfels einmal ein Ort zum Wohlfühlen werden wird. Der Rohbau steht, die Fenster sind gesetzt, das Dach ist dicht. Im Dezember soll der Bau, in dem einmal zwei Krippengruppen für 30 Kinder und der Speisesaal für alle Kita-Kinder untergebracht werden, bezugsfertig sein. Nach einem mehrmonatigen Baustopp und Verzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten soll dieser Termin nun fix eingehalten werden, betont Bauingenieurin Pilar Pérez Vicente, die den Bau überwacht.

Die Erweiterung des Kindergartens verläuft bislang ohne außergewöhnliche Schwierigkeiten, die es auf anderen Baustellen nicht auch geben würde, sagt die gebürtige Spanierin, die für das Architekturbüro Denzinger und Partner aus Neuburg arbeitet. Zwar mussten vergangenes Jahr die Arbeiten vorübergehend eingestellt werden, was jedoch nichts mit unerwarteten Problemen, sondern vielmehr mit Planungsverzögerungen zu tun hatte.

Große Fensterfronten und Lichtkuppeln sorgen für viel Licht in den Räumen, die knapp vier Meter hoch sind. Foto: Claudia Stegmann

Krippe Rohrenfels: Verzögerungen wegen schlechtem Untergrund

Denn durch den schlechten Boden musste die Krippe auf eine sogenannte Pfahlgründung gestellt werden. Etwa 50 Pfähle wurden dafür in den Boden gerammt, um in vier Metern Tiefe auf tragfähiges Gelände zu kommen, erklärt Architektin Franziska Rödel. Dieser Vorgang muss von einem Statiker berechnet und von einem Prüfstatiker kontrolliert werden – was sehr zeitaufwendig ist, da es dafür mehr Nachweise und Berechnungen braucht als bei einem normalen Bau. Bis dieser Vorgang abgeschlossen war, durfte die Konstruktion nicht freigegeben werden. Hinzu kam, dass durch die Coronakrise Wände und Decken nicht fristgerecht geliefert werden konnten. All das kostete Zeit, sodass erst Ende vergangenen Jahres der Baustellenbetrieb wieder hätte aufgenommen werden können. Doch da es sich witterungs- und feiertagsbedingt nicht angeboten hatte, im November den Bau fortzusetzen, wurden die Arbeiten erst wieder im Januar aufgenommen.

Die innen liegenden Fenster werden einmal als Sitzbank dienen. Foto: Claudia Stegmann

Auch wenn Bauarbeiten während der Corona-Pandemie nicht stillgelegt werden mussten, hält sie bis heute jede Menge Herausforderungen für Bauunternehmen und Planer bereit. „Zu Beginn der Coronakrise hatten wir das Problem, die Arbeiter alle gesund auf die Baustelle zu bringen“, erklärt Pilar Pérez Vicente. Die Arbeitstrupps, die häufig aus ausländischen Mitarbeitern bestehen, wurden deshalb in Gruppen aufgeteilt. Heute sind es eher Lieferschwierigkeiten, die die Zeitpläne durcheinander bringen. Die (vorerst) letzten Unwägbarkeiten scheinen aber überwunden. „Jetzt läuft es sehr gut. Wir sind im Plan“, sagt die Bauleiterin.

Kindergarten Rohrenfels wird um rund 700 Quadratmeter erweitert

Bei einem Rundgang durch den rund 700 Quadratmeter großen Anbau fällt zuerst die Höhe der Räume ins Auge. Fast vier Meter messen sie. Große Fensterfronten und Lichtkuppeln in den Decken sorgen für ausreichend Tageslicht in den Räumen. Die Wände sind aus Fichtenholz, die noch in einem leichten Weißton lasiert werden. Weil es sich in Rohrenfels um einen Kneipp-Kindergarten handelt, wird die Innenausstattung überwiegend in Blau-Grün gehalten – die Kneippschen Farben für Wasser und Heilpflanzen. Außerdem wird im Altbau, der im Anschluss an den Neubau punktuell umgebaut wird, einer der Sanitärräume zu einem Kneippraum umfunktioniert. Dort wird es ein Wassertretbecken mit einem Boden aus Flusskieseln und Armbadebecken geben.

Eigentlich sollte es in dieser Woche mit dem Innenausbau losgehen. „Aber die Maschine für die Steckdosen war kaputt – so was passiert“, sagt Pilar Pérez. Den Terminplan wird das nicht über den Haufen werfen. Während zuletzt die Arbeiter an der Fassade, den Fenstern und am Dach beschäftigt waren, wird sich ab nächster Woche auch einiges im Inneren rühren. Trockenwände werden gezogen, Sanitär- und Elektroleitungen verlegt, Lüftungen eingebaut. „Da ist dann richtig viel los.“

Bauleiterin Pilar Pérez Vicente steht hier im Speisesaal und Mehrzweckraum. Durch flexible Wände lässt er sich je nach Bedarf abtrennen oder öffnen. Foto: Claudia Stegmann

Der Kindergarten in Rohrenfels hat schon Hebauf gefeiert

Vor Kurzem wurde in einem kleinen Rahmen Hebauf gefeiert. Es gab ein geschmücktes Bäumchen, einen Richtspruch und Scherben, die dem Haus Glück bringen sollen. Und es gab einen Kuchen, den Kindergartenleiterin Kerstin Stefani zu diesem Anlass gebacken hatte. Bürgermeisterin Manuela Heckl nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen Beteiligten und ihrem Vorgänger Wigbert Kramer zu bedanken, der 2018 die Initialzündung für das Projekt gegeben hatte. Auf 3,3 Millionen Euro wurden die Kosten geschätzt, wovon die Gemeinde Rohrenfels etwa 1,5 Millionen Euro selbst bezahlen muss.

