vor 38 Min.

So steht es um die Neuburger Kirchen

Neben St. Peter und St. Augustin wird seit März die Heilig Geist Kirche saniert. Weshalb die Arbeiten anspruchsvoller sind, als man von außen wahrnimmt.

Von Johannes Bahr

Nur schwer lässt sich die Fassade der Heilig Geist Kirche unter dem Baunetz erkennen. Verlassen wirkt die Kirche, eingehüllt in Gerüst und Planen. Doch dieser Eindruck täuscht. Es herrscht reges Treiben in und um die Kirche. Wie viel Mühe und Aufwand die Sanierungsarbeiten bereiten, offenbart sich erst, wenn man das Geschehen von Nahem betrachtet.

Seit Anfang März laufen die Arbeiten. Der Grund dafür ist die Decke der Kirche, die sich im Laufe der Zeit so abgesenkt hat, dass man nun handeln musste. Bis zum Spätherbst 2020 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Auch im Innenbereich der Kirche wurde ein Gerüst installiert. Die sich darauf befindende Plattform soll vor allem die Decke stützen. Bild: Johannes Bahr

Sowohl Christian Wohlhüter als auch Verwaltungsleiter Georg Gabriel, beide von der Pfarreiengemeinschaft Sankt Peter und Heilig Geist sind zufrieden: „Bis jetzt läuft zum Glück alles nach Plan, zeitlich und finanziell.“ Bei den vielseitigen und komplexen Arbeiten ist das nicht selbstverständlich. Im Hinblick auf den Denkmalschutz wird versucht, nicht von der ursprünglichen Bauweise abzuweichen. Statt Balken einfach auszutauschen, werden nur die Abschnitte entfernt, die als marode eingestuft werden. Nicht nur im Dachstuhl, sondern auch am Kirchturm sind Arbeiter am Werk, neben den Schallfenstern werden auch die Ziffernblätter der Kirchenuhr ausgetauscht. Die Haube muss nicht saniert werden, diese sei in einem „sehr guten“ Zustand, wie Wohlhüter anmerkt.

Neuburger Kirchen: Hohe Kosten

Entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit ist vor allem die Koordination und Zusammenarbeit der einzelnen Beteiligten des Bauvorhabens. Dafür treffen sich jeden Mittwoch die Verantwortlichen, vom Statiker bis zum Maurer, um die nächsten Schritte zu planen und zu besprechen. Für die Leistung haben Gabriel und Wohlhüter nur Lob übrig: „Man muss für die Handwerker wirklich eine Lanze brechen, was hier geleistet wird, ist beeindruckend. Es muss mit so einer enormen Präzision gearbeitet werden, auch körperlich ist es sehr anstrengend“, sind sich beide einig.

Der große Aufwand bringt natürlich auch hohe Kosten mit sich. „Zu Beginn hat mich die hohe Summe schon verwundert. Wofür braucht man denn für eine Sanierung so viel Geld?“, sagt Gabriel und fügt hinzu: „Aber wenn man dann selbst sieht, wie hier gearbeitet wird, kann man es nachvollziehen.“ Ein Teil der insgesamt 2,4 Millionen Euro wird vom Bistum Augsburg übernommen, weitere Unterstützung kommt unter anderem von der Stadt und dem Denkmalschutz. Für die restlichen Kosten muss die Pfarreiengemeinschaft selbst aufkommen. Dafür wurde ein Grundstück verkauft, das „für genau diesen Zweck vorgesehen war“, wie Gabriel anfügt. Daneben kam durch Spenden ein großer Betrag zusammen. „Auch wenn wir noch auf Spenden angewiesen sind, können wir sagen: Wir befinden uns auf einem guten Weg“, sagt Wohlhüter.

Neuburger Kirchen: Investition in die Zukunft

Auch an anderen Kirchen in Neuburg wird derzeit gearbeitet. Zu den Sanierungsarbeiten der St. Peter Kirche in der Altstadt gibt es gute Neuigkeiten – sowohl aus Kostensicht, als auch was den Zeitplan betrifft, liegt man im Soll. Die Dacharbeiten im hinteren Bereich der Kirche sind abgeschlossen, aktuell stehen der Turm und die Apsis im Fokus. Ziel ist, dass vor Wintereinbruch das Außengerüst abgebaut werden kann. Koordiniert wird die Sanierung vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt. „Insgesamt dauern die Arbeiten drei Jahre, da im Vergleich mit der Heilig Geist Kirche auch der Innenbereich renoviert wird. Dementsprechend sind Zeitaufwand und Kosten höher“, erklärt Gabriel.

Durch die Plane erscheint der Dachstuhl in einem grünen Licht. Jeder Balken wurde von den Handwerkern nach maroden Stellen untersucht und falls nötig ausgebessert. Bild: Johannes Bahr

Schlechte Nachrichten gibt es dagegen bezüglich des Plans, von der Heilig Geist Kirche zeitweise in die St. Augustin Kirche auszuweichen. Das ist nun nicht mehr möglich, da sich deren Renovierung auf dieses Jahr verschoben hat und demnach auch eine Baustelle ist.

Trotz des großen Aufwands in, um und auf den beiden Neuburger Kirchen ist man sich sicher, dass die Arbeiten notwendig sind. „Wir wollen hier auch etwas für die nachkommenden Generationen hinterlassen, damit in nächster Zeit so schnell nicht wieder saniert werden muss“, sagt Gabriel mit Blick auf die Zukunft.

