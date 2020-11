vor 34 Min.

So vergibt Burgheim künftig seine Bauplätze

Plus Ab nächstes Jahr will die Gemeinde feste Bewerbungsfristen einführen. Außerdem wird eine Tempo-30-Zone am Marktplatz überprüft.

Von Claudia Stegmann

Der Markt Burgheim ändert ab nächstes Jahr sein Prozedere bei der Vergabe von Bauplätzen. Wie der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich beschlossen hat, soll künftig vierteljährlich eine vierwöchige Bewerbungsfrist laufen. Starttermin für die neue Regelung ist der 1. März 2021.

Aktuell hat die Gemeinde Grundstücke in Burgheim und Straß im Angebot. Im Baugebiet „Am Vohbach“ in Burgheim, das mit einem Kalten Nahwärmenetz ausgestattet wurde, wurden bereits elf Bauplätze vergeben; 22 sind noch frei. Im Baugebiet „Schlossbreite“ in Straß stehen im Augenblick noch fünf von insgesamt 34 Grundstücken zum Verkauf. Die bislang verkauften Plätze wurden in zwei Runden vergeben, eine dritte steht aus. Der Termin dafür ist allerdings noch offen.

Und genau das ist das Problem, wie in der Sitzung zur Sprache kam. Wer Interesse an einem der Bauplätze hat, bekommt von der Gemeindeverwaltung mitunter keine verbindliche Auskunft, wann er sich dafür bewerben kann. Denn die Verwaltung arbeitet erst die zuletzt vergebenen Bauplätze ab und entscheidet dann mehr oder weniger „aus dem Bauch heraus“, wann wieder eine Vergaberunde starten soll.

Das Gremium beschloss deshalb, künftig einen festen Turnus einzuführen, damit man Bauplatzbewerbern eine Perspektive geben kann. Die nächste Bewerbungsphase beginnt am 1. März und dauert vier Wochen. Wer in dieser Runde nicht zum Zug kommt, hat dann im Sommer wieder Gelegenheit dazu.

Es gab jedoch auch Stimmen im Gemeinderat, die sich eine flexiblere Vergabe wünschen würden. „Mir dauert das zu lange“, sagte etwa Johannes Bauer. Er würde es bevorzugen, wenn jeder Interessent sofort bedient werden könnte. Darauf wird es irgendwann wohl auch hinauslaufen, sagte Bürgermeister Michael Böhm im Nachgang der Sitzung. Wenn die Nachfrage nach Bauplätzen weitestgehend bedient sei, könnte die Gemeindeverwaltung auch Einzelfallentscheidungen treffen. Bis dahin soll es aber noch Bewerbungsfristen geben. Mit fünf Gegenstimmen wurde das neue Prozedere beschlossen.

Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat noch mit folgenden Themen beschäftigt:

Tempo 30 im Markt? Die Gemeinde Burgheim lässt prüfen, ob die Verkehrssituation am Marktplatz eine Tempo-30-Zone zulässt. Dazu wird das Landratsamt diesen Herbst und im Frühjahr eine Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessung vornehmen. Gegebenenfalls lässt die Gemeinde auch ein Lärmgutachten erstellen, weil auch die Geräuschkulisse maßgeblich für ein Tempolimit sein kann.

Im Gegensatz dazu sieht die Gemeindeverwaltung jedoch keinen Anlass, die Verkehrssituation am Zebrastreifen im Marktplatz zu verändern. Ein Anwohner war auf Bürgermeister Michael Böhm zugekommen mit der Bitte, die Übersichtlichkeit für Autofahrer und Spaziergänger an dieser Stelle zu verbessern. Dies wäre jedoch nur möglich, so Böhm, wenn vor und nach dem Fußgängerüberweg jeweils zwei Parkplätze gestrichen würden. Und das stehe in keinem Verhältnis, zumal eine konkrete Gefahr an dieser Stelle nicht erkennbar sei.

Kanalsanierung in Leidling : Das für die Leidlinger leidige Thema Kanalsanierung geht in die Ausschreibung. In der Sitzung rekapitulierte Michael Böhm die Versammlung vor einer Woche, bei der sich Vertreter aus dem Ortsteil und des Gemeinderats mit Fachleuten ausgetauscht hatten. Die Arbeiten für eine Druckleitung würden demnächst ausgeschrieben werden, die Bauarbeiten werden schätzungsweise etwa ein Jahr dauern.

Bei der Versammlung war auch die Möglichkeit angesprochen worden, die (für die Leidlinger teurere) Druckleitung nur dort verlegen zu lassen, wo es unbedingt nötig ist, während die anderen Häuser die (günstigere) Freispiegelentwässerung bekommen. Eine finale Entscheidung blieb in der Versammlung allerdings offen. Deshalb wollte Ortssprecher Norbert Zinsinger, dass diese Option in die Planungen mit aufgenommen wird. „Ich möchte, dass das geprüft wird. Wenn dann ein Nein kommt, dann akzeptieren wir das“, sagte er. Böhm versprach, sich diesbezüglich mit dem Planungsbüro in Verbindung zu setzen – wenngleich er vermutet, dass die Koppelung zweier unterschiedlicher Systeme an der technischen Umsetzbarkeit scheitern wird.

Neue Baurichtlinien in Burgheim-Ost : Der Bebauungsplan für das Gebiet Burgheim-Ost , der aus dem Jahr 1978 stammt, wird aktualisiert. Künftig können dort auch Häuser mit zwei Vollgeschossen gebaut werden. Die Häuser würden nur unwesentlich höher werden, versicherte Böhm . Darüber hinaus wird aus dem ehemaligen Spielplatz an der Schwalbenstraße ein Bauplatz . Die Fläche gehört der Gemeinde und ist rund 800 Quadratmeter groß.

Baurecht an der Paar: Im Sinne der Nachverdichtung schafft die Gemeinde Burgheim im Baugebiet „An der Paar“ Baurecht. Bislang galt das Areal als Außenbereich, weshalb dort nicht gebaut werden durfte. Das ändert sich jetzt. In dem Bereich gibt es einige freie Grundstücke, die allesamt in privater Hand sind.

Neue Referenten: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde Margit Kugler zur Seniorenbeauftragten der Gemeinde ernannt. Als Umweltreferenten fungieren künftig Sebastian Zitzmann , Franz Hofgärtner und Volker Sieg .

Wertstoffhof länger geöffnet: Der Wertstoffhof in Burgheim hat seit Anfang November mittwochs um eine Stunde länger geöffnet. Die zusätzliche Stunde ist jedoch kein Geschenk der Landkreisbetriebe, sondern ein Stundenkontingent, das bislang nicht abgerufen worden war.

