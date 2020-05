So verlief die erste Sitzung im Gemeinderat Karlshuld

Plus In Karlshuld tagten erstmalig die 20 Räte und Bürgermeister Michael Lederer – coronabedingt in der Mehrzweckhalle. Werner Hecht und Klaus Scherm sind neue Stellvertreter des Rathauschefs.

Michael Lederer (FW) eröffnete als neuer Bürgermeister der Gemeinde Karlshuld am Donnerstagabend die konstituierende Sitzung des Gemeinderates mit den Worten: „Diese Sitzung wird für mich selbst unvergessen bleiben.“ Aber nicht nur der neue Bürgermeister dürfte sich noch lange an diesen Abend erinnern. Auch den 20 Gemeinderäten und die zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern – darunter einige ehemalige Gemeinderäte – bleibt die Sitzung wohl im Gedächtnis.

Schon alleine deshalb, weil sie in der Sport- und Mehrzweckhalle stattfand. Dort, wo sonst Völkerball und Fußball gespielt wird, standen am Donnerstag Biertische in eineinhalb Metern Abstand. Daran saßen jeweils am äußeren Ende zwei Gemeinderäte, die Tagesordnung wurde mit dem Beamer an die Trennwand der Halle projiziert. Dieser ungewöhnliche Tagungsort bleibe laut Lederer solange bestehen, bis die Pandemie überstanden sei. Lederer bedankte sich für das Vertrauen der Wähler und schwor die Gemeinderäte auf eine „kollegiale, konstruktive und in der Sache kontroverse Zusammenarbeit“ ein.

Neun neue Gemeinderatsmitglieder in Karlshuld vereidigt

Als erster Tagesordnungspunkt stand eine Seltenheit im Karlshulder Gemeinderat an. Seit 1984 wurde kein Bürgermeister mehr vereidigt. Karl Seitle von den Freien Wählern hatte dieses Amt sechs Legislaturperioden inne. Brigitte Fleischmann nahm als dienstältestes Gemeinderatsmitglied den Amtseid ab. Michael Lederer verzichtete dabei auf das Tragen der Amtskette. „Ich brauche kein Statussymbol und trage die Kette daher bewusst nicht“, sagte er. Die Vereidigung fand mit dem nötigen Sicherheitsabstand und ohne Händeschütteln statt. Anschließend folgte die Vereidigung der neuen Gemeinderatsmitglieder. „Noch nie zuvor – und ich habe lange zurückgeblättert – wurden in Karlshuld so viele neue Gemeinderäte vereidigt“, sagte Lederer.

Werner Hecht von den Freien Wählern (links) und Klaus Scherrm (Mitte) von der CSU wurden von Michael Lederer als zweiter und dritter Bürgermeister vereidigt.

Neun der insgesamt 20 Räte wurden neu in das Gremium gewählt. Die Freien Wähler bilden im Gemeinderat die stärkste Fraktion mit elf Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister, gefolgt von der CSU mit sechs Räten. Die DUK stellt erstmals drei Gremiumsmitglieder.

Als erste Amtshandlung wählten die Gemeinderäte erwartungsgemäß Werner Hecht von den Freien Wählern zum zweiten Bürgermeister. Bei der geheimen Wahl stimmten 19 Mitglieder für Hecht als ersten Stellvertreter, jeweils ein Rat wählte Klaus Scherm (CSU) und Wolfgang Tarnick von den DUK. Bei der Wahl des Dritten Bürgermeisters bekam Klaus Scherm 16 Stimmen, drei entfielen auf Wolfgang Tarnick und zwei auf Erwin Dittenhauser von der CSU. Beide wurden von Micheal Lederer vereidigt und gratulierten sich per Ellbogengruß. Des weiteren beschloss der Rat eine Erhöhung des Sitzungsgeldes um fünf Euro auf 45 Euro.

Vier Ausschüsse tagen künftig in Karlshuld

Für die Legislaturperiode bis 2026 bildet der Gemeinderat folgende Ausschüsse: den Entwicklungsausschuss (vorberatend), den Ferienausschuss und den Sozialausschuss (jeweils beschließend) sowie den Rechnungsprüfungsausschuss. Die drei erstgenannten Ausschüsse bestehen jeweils aus sieben Mitgliedern und dem Vorsitzenden Michael Lederer. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern des Gemeinderats und bestimmt seinen Vorsitz selbst.

Jeweils einstimmig wurden die von den Fraktionen genannten Mitglieder der Verbandsversammlungen bestellt (siehe Infokasten). Am Ende des öffentlichen Teils wurde Michael Lederer zum Eheschließungsstandesbeamten bestellt.