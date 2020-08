18:00 Uhr

So vermeidet eine Neuburger Gruppe Müll

Plus Immer mehr Menschen wollen nachhaltiger leben, Müll vermeiden und zurück zum Wesentlichen. Manche sind da schon sehr weit, wie die Neuburger Zero-Waste-Gruppe.

Von Manfred Dittenhofer

Irgendwann war es einfach genug. Alle vier Wochen eine übervolle Gelbe Tonne. Immer mehr Müll durch den Verpackungswahnsinn.. Und immer wieder die Meldungen, wo überall unser Plastikmüll das Land, die Flüsse und die Weltmeere verschmutzt. Und dann die Erkenntnis, dass im Grunde alle eine saubere Umwelt und einen nachhaltigen Konsum wollen. Aber sich selbst ändern, das will dann doch niemand. Oder es scheitert an der Umsetzung.

Die Mitglieder der Gruppe Zero-Waste Neuburg haben vor einiger Zeit einfach mal begonnen, im Kleinen Müll zu sparen, Produkte selbst herzustellen und wieder mehr auf Regionalität und Nachhaltigkeit zu achten. Denn sie sind der festen Überzeugung, dass der Konsument über das Einkaufsverhalten die Wirtschaft und damit die Nachhaltigkeit und das Müllaufkommen lenkt.

Grill wird zum Blumentrog umfunktioniert

Schnell fanden sich Gleichgesinnte. Unter dem Dach der Agenda 21 formierte sich eine Gruppe, die dasselbe Ziel verfolgt: Müll vermeiden. Dinge weiter verwenden, statt immer nur wegzuwerfen. Dazu gehören zum Beispiel Stefanie und Marco Gramlich, Nina Vogel und Andreas Breu. Manchmal brauche es nur etwas Nachdenken, meint Marco Gramlich. Auf seiner Terrasse steht ein alter Holzkohlegrill. Eigentlich hatte er nach der Anschaffung eines Gasgrills keine Verwendung mehr dafür. Der alte Grill aber wurde nicht entsorgt, sondern zum Blumentrog umfunktioniert. In ihm wächst nun allerlei Grünzeug.

Alle kaufen sie regional ein und versuchen, vor allem Verpackungsmüll zu vermeiden. Bei Gramlichs ist die Gelbe Tonne nun zum Leerungstermin fast leer. Und das sei ohne Einschränkung möglich. Alleine die Diskussion um den Plastikmüll in den Weltmeeren habe das Sortiment einiger Discounter und Drogeriemärkte erweitert. Natürlich gebe es Duschgel noch immer in Plastikflaschen. Aber das Seifensortiment sei erweitert worden. Anbieter würden umstellen. „Wenn die Politik Jahre dazu braucht, Plastikstrohhalme zu verbieten, könnte das der Verbraucher durch sein Kaufverhalten innerhalb kürzester Zeit ändern.“

In der Neuburger Gruppe tut jeder so viel er kann und will

Andreas Breu glaubt an die große Macht der Verbraucher. „Die Werbung versucht, sie uns auszureden und für die Wirtschaft zu kanalisieren.“ Dabei wollen die Zero-Waste-Mitglieder niemanden bekehren. Sie wollen nur, wo gewünscht, unterstützen und Tipps geben. Dazu Nina Vogel: „Alleine dadurch, dass wir Erfahrungen austauschen, konnten wir so viel Neues probieren.“ Stefanie Gramlich schwört auf ihr Kastanienextrakt als Waschmittel. „Da weiß ich wenigstens, was ich benutze. Und die Wäsche wird damit genauso sauber wie mit handelsüblichen Waschmitteln.“

Die Gruppe lebt und konsumiert nach dem Grundsatz der fünf R: Refuse – Reduce – Reuse – Recycle – Rot. Refuse steht für ablehnen von Produkten, die in Plastik verpackt sind. Reduce für reduzieren, indem man sich fragt: Brauche ich diese doppelt und dreifach verpackten Produkte? Reuse für wiederverwenden, indem man Produkte wieder und anders verwendet, verschenkt oder tauscht. Recycling für die Wiederverwertung von Rohstoffen. Und schließlich Rot für das Kompostieren von Bioabfällen.

Viele geplante Aktionen musstet wegen Corona ausfallen

Die Devise der Neuburger Gruppe lautet, dass jeder so viel tut, wie er kann und will. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Und jeder kann sich bei Fragen oder mit Anregungen auch an die Zero-Waste-Gruppe wenden. Im Netz trifft man sie auf Facebook und Instagram

Eigentlich hatte die Gruppe bereits für die erste Hälfte dieses Jahres viel vor: Eine Kleidertauschaktion sollte durchgeführt werden, ein Projekt mit dem Neuburger Kinopalast war in Planung und mit einem lustigen Schauspiel in den Schulen sollte das Thema jungen Menschen nahegebracht werden. All das fiel den Corona-Einschränkungen zum Opfer. Am 5. September aber plant die Gruppe eine Aktion: In einem kostenlosen Workshop unter dem Motto „Do it yourself“ sollen Teilnehmer Anregungen erhalten, wie sie Produkte wie zum Beispiel Waschmittel, Desinfektionsmittel, Zitronenlimonade oder Haargel selbst herstellen können. Der Workshop soll im Freien stattfinden. Anmelden kann man sich via Mail unter der Adresse info@zerowaste-neuburg.de.

