So viele Teilnehmer wie noch nie

Besucherrekord bei der Jugendwallfahrt in Pobenhausen

Einen Besucherrekord gab es am Sonntag bei der traditionellen Jugendwallfahrt auf den Kalvarienberg in Pobenhausen. Bei 650 Personen hatten die Organisatoren nach eigenen Angaben mit dem Zählen der Menschenmenge aufgehört. Der Zuspruch in diesem Jahr lag mit Sicherheit auch an dem traumhaft schönen, sonnigen Wetter.

Die von der katholischen Jugendstelle Schrobenhausen für die Dekanate Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen organisierte Jugendwallfahrt stand in diesem Jahr unter dem Motto „Never walk alone“, also „Nie alleine gehen“. Damit die Jugendlichen an dem Gottesdienst teilnehmen konnten, standen sie schon früh auf. Fußgruppen starteten bereits um 7.30 Uhr in Hohenried und Zuchering, Radler von Schrobenhausen und Karlshuld. Unterwegs wurde gebetet und gesungen. Das große Thema Führen und Begleiten wurde in Spielen nähergebracht.

Zum Gottesdienst selbst kamen schließlich weitere Gläubige dazu – insgesamt so viele wie noch nie zuvor in der langen Geschichte der Jugendwallfahrt! Hauptzelebrant war Jugendpfarrer Dominik Zitzler aus Hörzhausen, Hausherr Pfarrer Sebastian P. Biju CST (Pobenhausen) und Pfarrer Joachim Kunz (Pfaffenhofen) feierten mit. Aus folgenden Orten waren Wallfahrer, zu Fuß oder mit dem Rad, auf den Kalvarienberg gekommen: Zuchering, Baar-Ebenhausen, Karlskron, Adelshausen, Hohenwart, Pfaffenhofen, Hohenried, Brunnen, Waidhofen, Hohenwart, Schrobenhausen, Edelshausen, Weilach-Aresing, Karlshuld, Langenmosen und Berg im Gau. Jeweils ein Vertreter aus den Pfarreien brachte Puzzleteile nach vorne, wo sie hoch über dem Altar zusammengepuzzelt das Logo 2019 ergaben. (nr)

