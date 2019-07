vor 15 Min.

So war "Süden II" im Neuburger Schlosshof

Schmidbauer, Kälberer und Pollina singen von Flucht und Tod, aber auch Freude beim Kultursommer.

Von Elke Böcker

Einen ganzen langen, lauen, wunderschönen Sommerabend lang ging’s „Richtung Süden“ mit den drei Vollblutmusikern Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer im Neuburger Schlosshof. Die hatten sichtlich genauso viel Freude an dem mitreißenden Konzert wie ihre begeisterten Fans, schließlich sei der Platz bei dem Wetter unschlagbar, sagte Schmidbauer.

Die Musiker erzählten, spielten, sangen und philosophierten – in überzeugender Klangfülle und mit Tiefgang. In Windeseile hatten sie ihre Gäste im Herzen berührt und nahmen sie mit auf eine intensive Reise in den Süden – hin zu einem ganz besonderen Lebensgefühl voller Leichtigkeit und Freundschaft. Für eine friedlichere, humane Welt wollen sie singen, die drei Freunde, die jedes Jahr ein gemeinsames Silvester in Sizilien verbringen. Dort kann man am Meer ins Neue Jahr tanzen beziehungsweise das alte ausklingen lassen – vermutlich mit „Passa il tempo“.

Bayerisch trifft auf Italienisch im Neuburger Schlosshof

Themen wie „Flucht“ oder „Tod“ finden genauso Eingang in die Songtitel wie falscher „Nationalstolz“ oder Lebensfreude. In „La Città die Biancchi“, den „Städten der Weißen“, erzählen sie von einem Flüchtlingskind und seinen Fragen. „Io e te“ hilft Pippo die Trauer um seinen verstorbenen Bruder zu überwinden.

Bayrisch trifft auf Italienisch, die blecherne Hang, zwei miteinander verklebte Halbkugeln, trifft auf das Tamburin, dazu Gitarre, Mundharmonika, Keyboard oder Percussion – ein unvergleichlicher Sound. Irgendwo angesiedelt zwischen Liedermacher, Cantautore, Chansonier. Mit Anklängen von Jazz, Folk oder Weltmusik entsteht mit viel Herzblut etwas ganz eigenes, etwas womit die drei Künstler 2013 zum 100. Konzert sogar die Arena von Verona gefüllt und restlos begeistert haben. In einer Welt des zunehmenden Nationalpopulismus’ ist diese interkulturelle Mischung erfreulicher und auch notwendiger denn je. So sollten wir uns denn möglichst schnell auf den Weg „Richtung Süden“ machen und denen aus dem Süden die Tür öffnen! (elb)

Themen Folgen