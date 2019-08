17:04 Uhr

So war der Festzelt-Sturm am Montag auf dem Barthelmarkt

Am Montag lassen es die Feierwütigen auf dem Barthelmarkt Oberstimm noch einmal krachen. Der Einlass wurde entschärft. Die Polizei hat alles im Blick.

Von Christof Paulus

Langweiler sind das, die nur bis zum Morgengrauen feiern. Auf dem Barthelmarkt fängt die Party gerade mal an, wenn der Morgen graut. Und für einige ist sie selbst dann nicht zu Ende, wenn die Sonne schon wieder untergeht.

Melly Gruetze und ihre Freunde sind am Sonntag schon aufgestanden, um am Montag zu feiern. Sie kommen aus Westerheim auf der Schwäbischen Alb, ziemlich genau zwischen Ulm und Stuttgart, und sind etwa um Mitternacht losgefahren, über drei Stunden waren sie unterwegs. Sie sind leicht zu erkennen: Blaue Poloshirts tragen sie, „Oberstimm mir send dabei“ haben sie sich auf die Rückseite drucken lassen.

Besucher auf dem Barthelmarkt kommen von weit her

Der Barthelmarkt-Montag 2019: Im Zelt haben die Gäste einen harten Job, sie fahren mit dem Bob. Bild: Christof Paulus

Jeder Besuch ist für sie eine Trophäe: Dass Gruetze 2017, 2018 und 2019 auf dem Barthelmarkt war, ist auf ihrem Shirt zu lesen. Platz für ein paar weitere Jahreszahlen ist noch da: „Wo gibt es das schon, dass um acht oder zehn Uhr morgens eine Stimmung ist wie sonst am Abend?“, fragt sie – und kennt die Antwort sicher schon: vermutlich nirgendwo anders.

Von den Westerheimern haben sich alle Urlaub genommen für die Fahrt nach Oberstimm, manche sogar noch am Dienstag. „Besser für die Gesundheit!“, erklärt Gruetzes Begleiter Kai Schwerdtfeger und lacht. Wie viele andere hat die Truppe in der Früh vor den Zelten ausgeharrt und darauf gewartet, dass sie öffnen. „Dann sind wir alle hineingestürmt“, erzählt Gruetze.

Viel gesitteter als in den vergangenen Jahren ist es heuer zugegangen, die Veranstalter hatten alle Eingänge an den Zelten geöffnet, den Strom von Menschen mit Metallgittern geordnet. Ein Segen für die Ordnungskräfte: „Es gab keine Verletzten in diesem Jahr“, sagt Matthias Schäfer, der am Montag die zweite Einsatzschicht der Polizei leitet.

Spektakuläre Fahrgeschäfte gab es auf dem Barthelmarkt. Bild: Christof Paulus

Im Untergeschoss der Grundschule hat die ihre Zentrale eingerichtet, Schäfer und seine Kollegen sitzen dort hinter Bildschirmen, behalten das Geschehen im Auge. Auf acht Kameras können sie das Festgelände beobachten, präventiv ausrücken, wenn sich etwas zusammenbraut. Schlägereien gab es in diesem Jahr deutlich weniger als in den Vorjahren, berichtet Schäfer. Bei einer jedoch schlug ein Mann gar einem Polizisten ins Gesicht – der Moment sei auf den Kameraaufnahmen gut zu sehen. Außerdem berichtet Schäfer von mehreren Fahrraddiebstählen.

Zwei Neuburgerinnen haben sich die größte Hektik auf dem Barthelmarkt-Montag gespart

Es ist bereits halb neun in der Früh, als Johanna Benedetto und Sarah Kirchner aus Neuburg auf dem Parkplatz in Oberstimm ankommen. „Höchsten Respekt“ haben sie für all die, die schon seit Stunden auf dem Festplatz sind. „Wir halten uns schon für verrückt, dass wir jetzt hier aufkreuzen“, sagen sie. Früher wollten sie nicht kommen. „Wir sind Ende 20, da ist man zu alt – das ist unsere Entschuldigung.“

Im Laufe des Tages zeigt sich: Wer früher gekommen ist, hatte tatsächlich mehr vom Tag. Denn über der Wiese liegt noch ein leichter Nebel, als die Sonne immer höher steigt. Als die Bedienungen dann beginnen, das Bier an die Tische zu bringen, ist die Stimmung schnell am Höhepunkt angelangt – aber die Temperaturen noch lange nicht. Je mehr es auf Mittag zugeht, desto stärker brennt die Sonne, die Luft ist drückend. Auf ein paar Patienten mit Kreislaufbeschwerden hat sich das Bayerische Rote Kreuz eingestellt. „Die Kombination von Hitze und Alkohol verträgt nicht jeder so gut“, sagt Einsatzleiter Roland Hainzinger.

Der Einlass am Barthelamrkt-Montag. Video: Stadt Manching

Wer deshalb herausfinden will, wie viele Maß er noch verträgt, kann sich an die „Promille-Cops“ wenden. Ihr Geschäft auf dem Barthelmarkt: Sie laufen über den Festplatz, messen für 2,80 Euro den Alkoholwert der Besucher. Auf dem Messgerät von „Promille-Cop“ Melanie liegt der Rekord bei 3,27, aufgestellt um sieben Uhr in der Früh. „Das war ein Maurer“, erzählt sie. „Auf mich hat der völlig nüchtern gewirkt.“ Sie stellt ihren Kunden nach jedem Test eine Urkunde aus. „Schaut! 3,0 Promille!“, ruft einer von ihnen seinen Freunden zu und hält seine Urkunde in die Höhe.

Der Rossmarkt am Barthelmarkt-Montag 2019. Bild: Christof Paulus

Je wärmer es wird, desto mehr Gäste verlassen den Barthelmarkt. Der Tag hat noch gar nicht so richtig begonnen, doch sie haben schon fertig gefeiert für heute. Durch die Sonne laufen sie zum Parkplatz, unter der Eisenbahnbrücke sitzt ein junger Mann im Gebüsch, stützt sich auf seinem Fahrrad ab. Die meisten haben aber noch lange nicht genug. Auch vom Parkplatz aus hört man noch immer und immer wieder das Barthelmarkt-Lied.

