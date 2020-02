So war die Faschingszeit in Neuburg

Plus Die fünfte Jahreszeit ist nach Kehraus und Aschermittwoch nun endgültig vorbei. Polizei, Stadt und auch die Neuburger Narren ziehen ein Resümee.

Die Tür ist verschlossen, die Narretei vorbei. Unsinn, Konfetti , der Fasching pausiert – um es genau zu nehmen 37 Wochen, bis die fünfte Jahreszeit von Neuem beginnt. Zwischenzeitlich aber mussten die Neuburger Burgfunken den symbolischen Rathausschlüssel zurückgeben. „Der letzte Akt“, wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling an diesem Aschermittwoch formulierte, hat damit ein Ende. Wie aber war die Saison? Ein Rückblick.

Sie geben den symbolischen Schlüssel zurück: die Neuburger Burgfunken. Bild: Elisa Glöckner

Burgfunken-Präsident Harald Zitzelsberger ist natürlich stolz auf sein Team. Der sieben Wochen lange Fasching sei „ein Mammutprogramm“ gewesen, sagte er bei der Schlüsselrückgabe. Von knapp 450 Mitgliedern hätten sich 120 aktiv an der Faschingszeit beteiligt, wobei Großer und Kleiner Hofstaat zusammen etwa 100 Auftritte bestritten haben. Eine Performance, die auch Bernhard Gmehling lobte. So hätten die Burgfunken überwiegend junge und durchtrainierte Menschen in ihren Reihen, die nicht nur tanzen könnten, sondern auch sportlich viel leisten.

Rosenmontagsgaudi der Burgfunken: Schafferhans leistet sich Fehltritt

Abgesehen von Sissy Schafferhans’ zweifelhaftem Auftritt bei der Rosenmontagsgaudi , dessen Inhalt laut Bürgermeister „daneben“ und „gelogen“ war, hatte der Faschingsverein heuer vor allem mit einem Problem zu kämpfen: den Orden. Die nämlich seien dem Verein bereits kurz nach dem Krönungsball ausgegangen. Der Grund: Die erste Lieferung der Rohlinge aus China war unvollständig, die zweite blieb sogar ganz aus. Von 700 benötigten Orden konnte der Verein deshalb nur 280 verteilen. Die übrigen würden bald nachgereicht, bemerkte Harald Zitzelsberger.

Ein allgemein positives Fazit ziehen auch die Sicherheitskräfte in Neuburg. Wie zum Beispiel die Polizei mitteilt, hätten die Beamten in den vergangenen zwei Wochen verstärkt auf berauschte Verkehrsteilnehmer geachtet – sie wurden fündig. Von mehr als 200 kontrollierten Autofahrern ertappten die Polizisten fünf mit Alkohol am Steuer. In zwei Fällen waren Drogen im Spiel. Insgesamt sei die Narrenzeit aber moderat gewesen, sagt Polizeichef Norbert Bachmaier.

Faschingzeit in und um Neuburg: Die Polizei ist zufrieden

In Rennertshofen und Bertoldsheim habe es relativ wenige Veranstaltungen gegeben, die ohne größere Vorkommnisse blieben – genauso Veranstaltungen in der Donaumooshalle. Anzeigen seien lediglich am Unsinnigen Donnerstag – auch bekannt als Weiberfasching – eingegangen, berichtet Norbert Bachmeier weiter. Dabei habe es sich hauptsächlich um „faschingstypische“ Vorfälle gehandelt: Körperverletzungen und Beleidigungen, die sich auf den Schrannenplatz konzertierten. Dort seien Feiernde teils stark alkoholisiert gewesen, sagt der Polizeichef.

Ein Symbol der Umkehr, Erneuerung und Katharsis: das Geldbeutelwaschen. Bild: Elisa Glöckner

Dennoch: Dass es nicht zu mehr Verletzten gekommen ist, könnte mitunter an einem Versuch der Stadt liegen, den Schrannenplatz glasfrei zu halten. Denn genau dieses Glas habe an den Unsinnigen Donnerstagen der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt, bekräftigt Bernhard Mahler. So sei es vorgekommen, dass Besucher Flaschen – aus Übermut, vielleicht aus anderen Gründen – geworfen hätten. Ein erhebliches Gefahrenpotenzial für andere Feiernde, sagt der Stadt-Sprecher. „Das galt es abzuwehren.“ Dazu kam, führt Bernhard Mahler aus, dass an jeweils darauffolgenden Freitagen gemeinhin Scherbenhaufen vorzufinden waren. Ein Zustand, der wiederum für alle Passanten, vor allem Schulkinder gefährlich gewesen sei.

Glasflaschenverbot auf dem Schrannenplatz - laut Stadt ein Erfolg

Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt 2020 erstmals das Verbot von Glasflaschen während des Unsinnigen Donnerstags erlassen. Die Maßnahme wurde zusammen mit der Polizei , deren Sicherheitswacht und dem kommunalen Ordnungsdienst durchgeführt. „Mit Fingerspitzengefühl, nicht mit erhobenem Zeigefinger“, sagt Bernhard Mahler. Und das habe im sehr großen Umfang funktioniert. Ob die Stadt 2021 daran festhalten wird, bleibt abzuwarten: „Jetzt geht es zunächst ans Nachbesprechen.“

Der siebenwöchige Fasching hängt indes vor allem dem Geldbeutel nach. Hier aber können Neuburger Narren jedes Jahr auf einen Brauch zurückgreifen: das traditionelle Geldbeutelwaschen am Aschermittwoch im Parkbad. Ein Symbol, das das Portemonnaie reinigen soll, um es auf die kommende Zeit vorzubereiten, in der das Geld wieder fließen kann.