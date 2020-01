16:00 Uhr

So war die Gedenkfeier für Hans Wöhrl

Nachdem der Neuburger Vollblutschauspieler Hans Wöhrl im Dezember starb, gedenken Weggefährten und Kollegen nun seines Lebens.

Von Annemarie Meilinger

Am 6. Dezember starb Hans Wöhrl. Seine Freunde vom Neuburger Volkstheater, dessen Vorsitzender er acht Jahre lang war, veranstalteten an Dreikönig eine Abschiedsfeier für ihn. An seinem Grab im alten Neuburger Friedhof gedachten viele Freunde, Kollegen und Weggefährten dem Vollblutschauspieler.

Sein Sohn Anton Wöhrl gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass so viele Freunde und Bekannte aus den verschiedenen Gruppen, in denen Hans Wöhrl gewirkt hatte, gekommen waren. „Das Volkstheater war wie seine zweite Familie“, sagte Anton Wöhrl über seinen Vater, der „ein belesener, liberaler und geschichtsinteressierter Mensch war mit einem klaren Blick auf die Dinge“. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bezeichnete Hans Wöhrl als „geradlinigen, temperamentvollen und lustvollen Genießer, der im Neuburger Kulturleben einen wertvollen Beitrag geleistet hat“.

Daniela Zimmermann folgte als Vorsitzende auf Hans Wöhrl

In der Zeit seines Vorsitzes spielte das Volkstheater auf dem Karlsplatz „Charlys Tante“ und „Die drei Musketiere“, später Karl Valentin im Museumsgarten. Die ihm nachfolgende Vorsitzende Daniela Zimmermann lud die Teilnehmer der Feier in die Vereinsräume des Volkstheaters ein. „Dort“, so sagte die Vorsitzende später, „kann man besonders gut sehen, was und wie viel Hans Wöhrl für unser Volkstheater geleistet hat.“

In den ehemaligen Kasernenräumen ist jetzt die „Box 15“ untergebracht, ein Theater mit einem ansteigenden Zuschauerraum mit 60 Sitzplätzen. Toiletten, das umfangreiche Lager für Kostüme und Requisiten sowie ein großzügiger Treffpunkt – alles ist unter der Leitung von Hans Wöhrl entstanden.

Erfahrungen als Schauspieler sammelte Hans Wöhrl auch als Kannwirt bei den Rennertshofener Susanna-Aufführungen. Auch im örtlichen Festspielverein war er zehn Jahre lang im Vorstand und als zupackender Organisator tätig. Über seine Erlebnisse mit der Schauspielerei in Rennertshofen hat er ein langes Mundart-Gedicht geschrieben, das bei den Gästen für Erheiterung sorgte.

Die Schauspielerei gehörte zu Wöhrls liebsten Beschäftigungen

Sepp Käser, der Vertreter des Verbands für die Bayerischen Amateurtheater, widmete Hans Wöhrl einige Zeilen von Hermann Hesse: „Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne…“ Ein ehemaliger Arbeitskollege las eine humorige Notiz von Hans Wöhrl vor, andere hefteten Bilder an eine Wand, die Hans Wöhrl bei seinen liebsten Beschäftigungen zeigen: als Schauspieler, bei Radtouren, beim Segeln und beim Boule, das er regelmäßig auf dem Karlsplatz spielte.

Eine Brotzeit durfte bei dieser Feier auch nicht fehlen, denn Hans Wöhrl war in vielen Richtungen ein Genießer. Abschieds- und Lachtränen mischten sich bei dieser Feier – „genauso wie er es sich gewünscht hätte“, so jedenfalls formulierte es einer, der ihn gut kannte.