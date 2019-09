So warten Neuburger auf Hurrikan Dorian

Plus Familie Heßlinger aus Neuburg befindet sich derzeit in Florida, wo der zweitstärkste Hurrikan seit Wetteraufzeichnungen bald ankommen könnte.

Es ist der zweitstärkste Hurrikan seit Datenaufzeichnung: Dorian zieht mit rund 300 Stundenkilometern über die Bahamas und nimmt Kurs auf die US-Küste. Erste Bilder der Inselgruppe zeigen schon jetzt große Verwüstungen. Auf dem US-amerikanischen Festland befinden sich derzeit rund eine Million Menschen auf der Flucht vor dem riesigen Wirbelsturm.

Mittendrin ist eine Familie aus Neuburg. Anneka Heßlinger ist derzeit zusammen mit ihren zwei Kindern Nikolas und Maximilian sowie mit ihrem Mann Martin in Florida. Seit Tagen sei im Fernsehen nichts anderes mehr zu sehen als die neuesten Vorhersagen zum Sturm. „Die amerikanischen Wetterfrösche moderieren die Vorhersagen wie Actionfilme, ständig neue Diagramme, wie Dorians weitere Tour verlaufen könnte. Dazwischen Werbung für Stromgeneratoren, Spanplatten und weitere Hurrikanartikel aus Heimwerkermärkten“, sagen die Heßlingers gegenüber unserer Redaktion.

Hurrikan Dorian: Regale in den Supermärkten sind leer

Auch Verhaltensregeln für den großen Sturm flimmern über die Fernsehgeräte: „Versorgen Sie sich für sieben Tage mit einer Gallone Wasser pro Person am Tag, Nahrung, einem Generator, Taschenlampen und Medizin. Tanken Sie für den Fall einer Evakuierung Ihr Auto auf“, raten die Hurrikan erprobten US-Amerikaner ihren Bürgern.

Dementsprechend leer seien die Regale in den Supermärkten. Dort hängen Schilder an der Tür, dass es kein Wasser mehr gibt. Auch einige Tankstellen hätten bereits aufgrund von Benzinmangel geschlossen. Die US-Amerikaner hamstern und bereiten sich auf das Schlimmste vor. Dennoch seien sie noch relativ entspannt, meint Anneka Heßlinger: „Einige verriegeln jedoch ihre Häuser mit Spanplatten. Da wird man dann doch unsicher, wenn man das sieht.“

Leer sind die Regale in Florida derzeit. Bild: Heßlinger

Am Mittwoch soll indes der Rückflug der Familie Heßlinger aus Miami starten. Derzeit befinden sich die Neuburger in einem Hotel in Flughafennähe und warten. Das deutsche Konsulat habe ihnen außerdem dazu geraten, sich in ein oberes Stockwerk einzumieten, da die Bürger Floridas von einem Hochwasser ausgehen. Mittlerweile seien sie aber in den zweiten Stock umgezogen: „In den oberen Stockwerken wird es wahrscheinlich etwas schwanken, wenn der Sturm kommt. Deshalb sind wir nach unten gezogen.“

Hurrikan Dorian könnte noch abdrehen

Familie Heßlinger hat die vielzitierte Ruhe vor dem Sturm in den vergangenen Tagen derweil am Strand in Miami verbracht. Von Dorian ist dort noch keine Spur. Ob er letztlich auf Floridas Küste trifft, sei ohnehin noch ungewiss. Zwar herrschen im Wirbel Windgeschwindigkeiten von fast 300 Stundenkilometern, doch das berühmte Auge des Sturms scheint derzeit nahezu über den Bahamas stehenzubleiben. Gerade einmal mit zwei Stundenkilometern bewegt er sich fort.

Es besteht also nach wie vor die Möglichkeit, dass Dorian abdreht und viel weiter im Norden auf das Festland trifft. „Es herrscht große Unsicherheit, da Dorian jederzeit seine Route ändern kann. Gerade eben erreichte uns die Nachricht, dass der Flughafen Fort Lauderdale ab Dienstag geschlossen sein wird“, berichtet uns die Familie. „Im Moment befindet sich ganz Florida in einer Art Wartestellung. Wir hoffen, dass der Flughafen am Mittwoch wieder offen ist.“