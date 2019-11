So will Neuburg den Altstadtberg in Szene setzen

Plus Nachtbergweg, Hutzeldörr und der Spielplatz am Graben sind Teil eines Gesamtkonzepts für den Stadtberg. Welche Maßnahmen genau geplant sind.

Über fehlende Postkartenmotive im Stadtbild kann sich Neuburg nicht beschweren. Ein solches findet sich auch entlang des Nachtbergwegs. Auf einer Seite bahnt sich das Wasser der Donau seinen langen Weg zum Schwarzen Meer, gegenüber thronen historische Gemäuer und Gebäude wie das Stadtmuseum oder das Schloss über dem Fluss. Nur die Mitte, der Nachtbergweg, passt nicht ins Bild – noch nicht.

Denn die Stadt will den gesamten Bereich um den Altstadtberg sanieren. Franz Hilger vom Landshuter Planungsbüro Logo Verde hat den Neuburger Stadträten am Dienstag ein mögliches Gesamtkonzept präsentiert. Am Nachtbergweg soll dabei einiges passieren. „Wir wollen den Weg wegbrechen und verbreitern, damit er dauerhaft funktionsfähig ist“, sagte Hilger. Der Asphalt, der derzeit rund zwei Meter breit ist, soll je nach Möglichkeit um einen halben bis ganzen Meter in Richtung Hang wachsen.

Der Spielplatz am Graben soll geöffnet werden. Zudem sind Tische und Sitzgelegenheiten vorgesehen. Bild: Marcel Rother

Neuburg: Das soll am Nachtbergweg passieren

Wenige Schritte später folgt der nächste Sanierungsfall. Die Treppe, die zum Hotelrestaurant Aussicht führt, ist vielen zu steil. Außerdem ist der Einstieg bei Hochwasser überflutet. „Deshalb wollen wir diesen verlegen. Ansonsten orientieren wir uns aber an dem bisherigen Verlauf der Treppe und dem Baumbestand“, erklärte der Planer. Damit vermeiden die Arbeiter unnötige Hangeingriffe. Neben einer wasserdurchlässigen Treppe, einer LED-Beleuchtung und einer Verjüngungskur für den Baumbestand, will das Büro auch etwas für den Erosionsschutz tun. Stammholz soll an besonders gefährdeten Stellen im Boden verbaut werden, um Erdterrassen zu bilden.

Auch andere Treppen am Nachtbergweg stehen auf der Agenda. Es soll wieder einen Aufstieg zur Mariengrotte geben. Zudem ist ein neuer Aufgang zum Stadtmuseum geplant – einerseits als zusätzlicher Weg in die Altstadt, andererseits als zusätzlicher Fluchtweg für das Museum und seinen Garten. Ein Tor soll am Beginn der Treppe am Nachtbergweg einen Aufstieg nur dann ermöglichen, wenn auch das Museum offen hat. Im Zuge der Arbeiten, sagte Hilger, soll auch das Geländer am Nachtbergweg zur Donau hin auf 1,20 Meter erhöht werden. Derzeit misst es 80 Zentimeter.

Auch im Bereich der Hutzeldörr hat das Planungsbüro einige Veränderungen vorgesehen. Dabei geht es auch um Barrierefreiheit. Bild: Marcel Rother

So soll die Hutzeldörr in Neuburg saniert werden

Im Gesamtkonzept des Planungsbüros ist die Hutzeldörr ebenfalls inbegriffen. Dort sollen die Wege saniert werden. Die Treppen erhalten ein deutlich angenehmeres Schrittmaß, betonte Hilger. Auch für die Barrierefreiheit soll etwas getan werden – zum einen ist geplant, dass die Antrittsstufen markiert werden, zum anderen soll es eine Rampenanlage zum Spielplatz am Graben geben. „Der Zaun zur Spielanlage wird geöffnet, indem wir eine Tür installieren“, berichtete Hilger den Stadträten. Damit sei auch die Gefahr gebannt, dass Hunde mit ihren Hinterlassenschaften den Kinderspielplatz verdrecken. Stattdessen sind neue Sitzgelegenheiten mit Tischen vorgesehen. Im Bereich der Hutzeldörr sind außerdem Neuburgbänke ähnlich wie am Oswaldplatz als Rastmöglichkeiten geplant.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) war zufrieden mit der Arbeit des Planungsbüros: „Ein sehr schönes Konzept, wie ich finde.“ Ähnlich sah das auch Stadtratskollege Roland Harsch (FW): „Wir wollen nicht, dass das ein Konzept für die Schublade wird. Deshalb müssen wir da Energie hineinstecken.“ Insgesamt sei das Konzept sehr gut. Die SPD-Fraktion schloss sich der Meinung an. Gerade der Nachtbergweg sei eine der wichtigsten Maßnahmen, erklärte Ralph Bartoschek während der Sitzung am Dienstag. Fraglich sei, ob die Stadt alle Vorhaben auf einmal umsetzen könne – gerade im Hinblick auf den Etat der Kommune. Bettina Häring (FDP) zeigte sich begeistert: „Wir machen immer viel für die Parkplätze, nun ist einmal die andere Seite dran. Wir sollten das Projekt unbedingt verwirklichen.“ Alfred Hornung (CSU) mahnte hingegen, dass er und seine Kollegen gründlich überlegen sollten, welche der Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die Stadt kann auf 60 Prozent Förderung hoffen – auch wenn die Stadt nur einzelne Maßnahmen verwirklicht. Die Stadträte nahmen das Gesamtkonzept einstimmig an.