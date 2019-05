vor 24 Min.

So wurde das Volksradfahren zum Feiertag

Rund 550 Radler machten sich auf die 25 Kilometer lange Strecke. Woher diesmal die meisten Sportler kamen und wer die wohl schwierigste Übung meisterte.

Von Peter Maier

Im späten Frühling dieses Jahres meinte es der Wettergott sehr gut mit den Burgheimer Vereinen. Zunächst waren am vergangenen Wochenende die Luftsportler mit idealem Flugwetter gesegnet. Diesmal bescherte Petrus dem Radfahrerverein bei seinem traditionellen Internationalen Volksradfahren wahres Kaiserwetter. Das neu gewählte Vorstandstrio freute sich sichtlich über ihr erstes Volksradfahren an der Spitze des Traditionsvereins von 1899. Mit zahlreichen Helfern hatte die Vereinsführung diese wichtige Veranstaltung bestens vorbereitet.

Gutscheine gaben und nahmen Markus Schmid, Steffi Barz, Ludwig Jobst (Kegler), Hans Dußmann (TSV), Andreas Steiner (Feuerwehr) und Alois Bierl (Wanderfreunde). Bild: Peter Maier

In der Morgensonne bei einer leichten und frischen Brise gingen gleich zu Beginn des Volksradfahrens zahlreiche Pedalritter an den Start. Dabei war keine Spur von traditionellen Vatertagsgewohnheiten mit Bollerwagen und Bier. Einmal mehr zeigte sich, dass das Burgheimer Volksradfahren sich zu einem richtigen Familienfest entwickelt hat. Von den Großeltern bis zu den Enkeln trat alles in die Pedale zu einem rund 25 Kilometer langen Rundkurs von und nach Burgheim. Vom Kellerwirt aus führte die Strecke nach Norden über die Kleine Paar und dann nach Osten zum Ortsteil Moos. Vorbei an der Kapelle ging es weiter nach Unterhausen. In den Äckern und Wiesen waren noch kleine Überbleibsel der Überschwemmung vergangener Woche zu sehen.

Volksradfahren in Burgheim: So fällt die Bilanz der Verantwortlichen aus

In der Radlerfamilie allerdings herrschte beste Stimmung. Kurz vor dem Unterhausener Gestüt führte die Radlerstrecke nach einer scharfen Rechtskurve hin zur B16 und parallel dazu nach Unterhausen. Das dortige Ziel war das alte Feuerwehrhaus. Auf dem freien Platz davor hatten die Radler einen Kontroll- und Verpflegungsstand eingerichtet. Dort gab es zunächst auf die Starterkarte den obligatorischen Stempelabdruck und dann musste man einen „Parkplatz“ für seinen Drahtesel suchen. Bei dem Riesenandrang am Vatertag war dies gar nicht so einfach.

Fahrräder über Fahrräder waren am „Parkplatz“ beim Verpflegungsstand in Unterhausen zu sehen. Bild: Peter Maier

Gestärkt radelten die Volksradfahrer weiter nach Sinning, um kurz danach in Leidling wieder in den Burgheimer Gemeindebereich zu fahren. Schnell erreichte man Straß und von dort war es nur ein Katzensprung zum Kellerwirt nach Burgheim. Dort spielte die Marktmusikkapelle flotte Rhythmen und in der mobilen Küche waren die Leckereien für den Mittagstisch vorbereitet. Spätestens jetzt wurde klar, dass das Volksradfahren 2019 ein toller Erfolg wird. Die Organisatoren waren ständig beschäftigt im Kellerwirthof weitere Tische und Bänke aufzustellen. Die jüngsten Radler suchten die Hüpfburg und die Schminktische auf, während man in der Organisationszentrale schon mal Bilanz zog.

Volksradfahren: Ein Mann ist im Einrad unterwegs

Rund 550 Volksradfahrer radelten mit Starterkarte los, Pedalritter ohne Ticket gesellten sich noch hinzu. Stärkste Gruppe war diesmal der TSV Burgheim mit 83 Radlern. Es folgten die Sportkegler (70), die Freiwillige Feuerwehr (49), die Wanderfreunde (34), die Freiwillige Feuerwehr und die „Bettschoner“ aus Ortlfing-Biding (30) und die Chorgemeinschaft Burgheim (18). Die drei stärksten Gruppen erhielten Wertgutscheine. Den längsten Weg nahmen die Radler des Patenvereins aus Bergen im Landkreis Freising auf sich.

Die wohl sportlichste Leistung vollbrachte einmal mehr Peter Euskirchen, der die gesamte Strecke mit dem Einrad zurücklegte.

