vor 26 Min.

Söder verspricht 200 Millionen Euro für das Donaumoos

Matthias Enghuber und Roland Weigert haben in den vergangenen Jahren für mehr bayerische Beteiligung in Sachen Donaumoos gekämpft. Viele Landwirte fühlen sich mit ihren Anliegen im Stich gelassen.

Plus Der Freistaat macht das Donaumoos zur Chefsache. Doch längst nicht alle sind glücklich über den Einsatz aus München. Während die einen hoffen, dass endlich etwas passiert, fürchten andere um ihre Existenz.

Von Elena Winterhalter

Man sah die Traktoren schon von weitem kommen, denn der starke Wind trieb die Erde in dicken Wolken vor ihnen her. Noch bevor die Mitglieder der Staatsregierung – allen voran Ministerpräsident Markus Söder, Umweltminister Thorsten Glauber und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber – in Langenmosen eingetroffen waren, um zu verkünden, wie es mit dem Donaumoos in Zukunft weitergehen solle, hatten sich die Landwirte formiert. Zwar mussten sie das Geschehen aus einiger Entfernung mitverfolgen, aber Mühe, auf sich aufmerksam zu machen, hatten sie dennoch nicht.

Themen folgen