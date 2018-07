vor 24 Min.

Sol Gabetta live in Ingolstadt

In der restlos ausverkauften Kirche verdeutlichte die mehrfache Echopreisträgerin ihre so makellose Tonkunst.

Die Cellistin gibt im Rahmen der Audi-Sommerkonzerte ein herausragendes Konzert in Maria de Victoria

Von Johannes Seifert

Im Alter von 18 Jahren wollte Sol Gabetta, die herausragende Cellistin, mehrfache Echo- und Grammy-Preisträgerin den lettischen Komponisten Péteris Vasks kennenlernen. So durfte sie ihn zu ihrem eigenen „Solsberg-Festival“ in die Schweiz einladen. Und dort bat sie ihn auch, ein Cellokonzert zu schreiben, in dem der Einsatz der menschlichen Stimme mit einzubeziehen sei.

Gerade durch den Gesang, so schreibt Sol Gabetta im Booklet der CD „Presence“, wo dieses Werk auch verewigt ist, bekomme es eine besondere Polyphonie, eine bemerkenswerte Tiefe, eine faszinierende Erdenkraft, die keineswegs auf pure Gefühlsdudelei eines spätromantischen Ausdrucks reduziert werden darf.

Genau diese Seelentiefe ihrer so begnadeten Cellokunst war beim Konzert der Ausnahmekünstlerin in Maria de Victoria, im Rahmen der Audi-Sommerkonzerte, in Anwesenheit des berühmten Komponisten Peteris Vasks, in bemerkenswerter Weise zu erleben. In der restlos ausverkauften Kirche Maria de Victoria in Ingolstadt verdeutlichte die mehrfache Echopreisträgerin, im stimmigen Zusammenspiel mit dem Kammerorchester Basel, ihre so makellose Tonkunst, technisch perfekt, wohl ausdifferenziert, agogisch rein und vor allem übersichtlich und enorm klangvoll strukturiert. Ganz zur Freude eines spürbar beeindruckten Publikums.

