Sommer-Donauschwimmen zieht hunderte Teilnehmer an

Die Donau war warm, das Wetter mäßig, die Stimmung gut. Trotzdem geriet zwischenzeitlich der Start in Gefahr.

Von Manfred Dittenhofer

Der kurzzeitige Regen war den Donauschwimmern egal. „Nach dem Motto „Nass werden wir sowieso“ nahmen sie die Wetterkapriolen am Samstag mit Humor. Immer am ersten August-Samstag findet das Donau-Sommerschwimmen statt. Und ähnlich wie beim Winterschwimmen kommen inzwischen viele Teilnehmer mit fantasievollen Schwimmhilfen. Nicht so der älteste Teilnehmer. Hubert Fischer aus Neuburg-Hessellohe war schon oft dabei. Und auch heuer wieder ohne Schwimmnudel.

Los ging es wie immer auf der Wiese am Brandlbad. Der Start an traditioneller Stelle war im Vorfeld in Gefahr geraten. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt hatte überlegt, ein Betretungsverbot für die Wiese auszusprechen. „Das konnte Gott sei Dank verhindert werden“, freute sich Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der die Schwimmer wie immer in Badehose begrüßte und dann selbst, bei angenehmen Wassertemperaturen, an den Start ging. Laut Wasserwacht hatte die Donau über 21 Grad zu bieten.

Mitglieder des Fanfarenzugs Ottheinrich waren bereit für die Donau. Bild: Manfred Dittenhofer

Regen beim Sommer-Donauschwimmen in Neuburg

Gegen 14 Uhr hatte Markus Kapfer, Leiter Stadtmarketing Neuburg, noch einmal das Wetter gecheckt und gab das „Go“, als klar war, dass kein Gewitter, sondern nur Regenwolken anrückten. Pünktlich zum Schwimmen ließ der Regen nach. Und noch eine andere Sicherheitsmaßnahme wurde am Vormittag durchgeführt. Mitglieder des Tauchsportvereins Neuburg hatten am Ausstieg vor dem Donauruderclub das Donauufer nach Glasscherben abgesucht. Leider gebe es immer wieder Menschen, sagte Gmehling kopfschüttelnd, die am Ruderclub feierten und meinten, sie müssten ihre leeren Flaschen in der Donau entsorgen. Dank der Sicherungsmaßnahmen auch der Neuburger Wasserwacht, die gleich mit mehreren Booten auf der Donau darauf achtete, dass niemand verloren ging, konnte das Schwimmen ohne Blessuren beendet werden.

500 Enten, 100 mehr als im vergangenen Jahr, heuer blau und gesponsert von der Neuburger Brauerei Juliusbräu, warteten auf der Donaubrücke auf die Schwimmer. Jede Ente war mit einer Nummer versehen und landete im Wasser. Wer sie aus dem Wasser fischte, manche hatten sich gleich mehrere in den Badeanzug gesteckt, damit sie nicht verloren gingen, konnte an der Verlosung teilnehmen. Erstmals gab es Gutscheine in Höhe von 10 bis 20 Euro aus Neuburger Geschäften zu gewinnen. Der Hauptpreis, ein Reisegutschein in Höhe von 100 Euro, kam vom TUI-Reisebüro. Die Gutscheine sah Citymanager Markus Kapfer als Win-win-Situation für die Gewinner wie auch für die Geschäfte, die sie zur Verfügung gestellt hatten. „Das bringt unseren Stadtmarketing-Mitgliedern Kunden in die Geschäfte.“

Am Donauruderclub kamen die Teilnehmer nach einer Strecke von gut eineinhalb Kilometern wieder aus dem Wasser. Bild: Manfred Dittenhofer

Sommer-Donauschwimmen für viele ein Pflichttermin

Die Schwimmer waren bei der Verlosung genauso mit Eifer dabei wie vorher in der Donau. Viele Gruppen waren gemeinsam angetreten. Die Mitglieder des Fanfarenzugs Ottheinrich sah man in Badehose und Badeanzug genauso wie die Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder aus dem Café Zeitlos.

Alle Bilder vom Sommer-Donauschwimmen finden Sie hier.

