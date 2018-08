16:32 Uhr

Sommerakademie: Coole Musik lässt die Hitze vergessen

Die Dozenten aus dem Bereich Klassik gaben ihr Eröffnungskonzert bei der Neuburger Sommerakademie. Wie die Profis dabei das Publikum im Kongregationssaal mitrissen.

Von Peter Abspacher

Zweieinhalb Stunden Konzert im Kongregationssaal, das kann an einem dieser schwül-heißen Sommerabende 2018 ganz schön anstrengend werden. Gegen Ende ist es gut möglich, dass die Zuhörer erschöpft in den Seilen hängen – zumal bei einem klassischen Konzert. Beim Dozentenkonzert unter dem Motto „Harmonie der Welt“ aber geschah ein kleines Wunder. Die Leute wurden trotz gefühlter 35 bis 40 Grad immer munterer, der Beifall immer lauter. Den Künstlern war es gelungen, eine in dieser Form wohl noch nie gehörte Mischung von Bach und Beethoven über Kreisler und Bazzini bis hin zu Chick Corea und Astor Piazolla locker und spannend rüberzubringen: Coole Musik mit Leichtigkeit und Spielwitz, das war bei diesen Temperaturen genau die richtige musikalische Erfrischung.

Neuburger Sommerakademie: Coole Musik beim Klassikkonzert

Es begann schon mit einem flotten Wachmacher von Ludwig van Beethoven, der sonst durchaus auch für eine gewisse Gedankenschwere bekannt ist. Marco Thomas (Klarinette), Vittorio Ceccanti (Cello) und Nino Gurevich (Klavier) stellten eine charmante Triofassung der frühen Septetts opus 20 in den Raum, warfen sich die Bälle zu und ließen das Publikum einfach mit genießen. Und Ceccanti setzte als harten Kontrast noch eine Solo-Fantasie des Zeitgenossen Luciano Berio drauf – etwas sperrig, kein warmer Cello-Schmelz, sondern fahle Töne und ein verblüffendes Finale. Aber eben cool. Karl Valentin hätte vielleicht gesagt: „Am Ende trat plötzlich der Schluss ein.“

Irma Issakadze ist eine Pianistin mit famoser Technik und großem Feuer, aus der georgischen Schule. Wie sie über die 88 Tasten des Bösendorfer-Flügels hinauf- und herunterjagt, das reißt einen mit, das ist supercool. Bei den hochvirtuosen „Etincelles“ von Moritz Moszkowski (1854 bis 1925) blühte diese Spiellust voll auf – das zu hören, machte großen Spaß. Johann Sebastian Bachs Partita BWV 829 aber verlangt Klarheit und kühle Kontur, nicht unbedingt heißes Herz und irrwitziges Tempo. Issakadze, und das mag ein Vorrecht der Jugend sein, machte aus dieser Partita ein Bravourstück mit großer, romantischer Geste. Ein gelinde gesagt eigenwilliger Bach. Technische Perfektion, präsentiert mit der Leichtigkeit des Könners und mit musikalischem Witz, diese Kombination prägte den ganzen Abend. Der Geigen-Virtuose Giovanni Angeleri entlockt seinem Instrument wunderbar sanfte Töne und die wildesten Arpeggien – der Mann spielt gewissermaßen in Lagen, die auf einem normalen Schülerinstrument gar nicht drauf sind. Begleitet von der stets präsenten Pianistin Tatiana Maksimova wirft der Teufelsgeiger musikalische Edelsteine ins Publikum, zum Beispiel ein Präludium von Kreisler-Pugnani und vor allem das „Scherzo Fantastique“ von Antonio Bazzini. Ein Feuerwerk des Springbogens und der verwegensten Spitzentöne irgendwo zwischen Griffbrett und Steg, in rasendem Tempo. Sehr cool, auch wenn’s richtig heiß hergeht.

Die Dozenten der Klassik bei der Neuburger Sommerakademie zeigten, wie man aus wenig Tönen viel machen kann

Percussion mit Xylofon oder Vibrafon, der betörende, leicht elegische Klang eines Bandoneons (eine elegante Art von Ziehharmonika) und die Tangokunst eines Astor Piazzolla – das ist für ein Klassikkonzert außergewöhnlich. Zum Motto „Harmonie der Welt“ aber trug dieser lateinamerikanisch geprägte und vom Jazz inspirierte Teil des Programms Wesentliches bei. Mit dem elegant-schwebenden „Prelude to Bozo“ von Chick Corea, dem ruhigen, tiefgründigen „Spring Day“ eines Klaus Ignatzek (geboren 1954) oder dem spritzigen „Blue Bossa“ von Kenny Dorham. Herbert Wiedemann (Klavier), Christoph Hoffmann (Percussion) und Alexander Suleiman (Cello) zeigten sich hier als Meister der Reduktion, also der Kunst, aus wenigen Tönen viel zu machen.

Begeisterungsstürme erntete Marcelo Mercandate mit seinem Bandoneon. Eigentlich verführt die etwas verhaltene, versonnene Klangwelt dieses Instruments nicht sofort zur Ekstase im Publikum. Mercandate aber spielt mit so viel Witz und Begeisterung, dass er die Zuhörer schon nach wenigen Klängen in seinen Bann zieht. Mit der verblüffenden Eigenkomposition „Tal Vez“ zum Beispiel. Und vor allem mit Astor Piazzollas „Libertango“. Aus dem Trio Bandoneon, Klavier (Tatiana Maksimova) und Cello (Alexander Suleiman) entsteht eine unwiderstehliche Klangverführung, mit tänzerischem Charme und rhythmischen Raffinessen. Mehr als cool, große Klasse.

