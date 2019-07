14:39 Uhr

Sommerakademie: Die große Familie kommt wieder zusammen

In wenigen Tagen beginnt in Neuburg die Sommerakademie. Dabei treffen Jazz und arabische Musik aufeinander. Doch geboten ist bei weitem mehr.

Von Laura Freilinger

Musik aus der ganzen Welt, Künstler und Dozenten aus Amerika, Asien und Europa, die mit Herzblut ihr Können und Wissen an Kulturbegeisterte jeden Alters weitergeben und seit Wochen ausverkaufte Kurse: Das ist es, was die Sommerakademie in Neuburg jedes Jahr aufs Neue ausmacht. An diesem Sonntag geht die Veranstaltung in ihre 41. Runde. Ab dem 28. Juli beginnen alle Kurse der Bereiche World, Tanz, Bildende Kunst, Klassik, Jazz und Pop, sowie die Kinder- und Jugendkurse. In der zweiten Woche werden die Kurse der Alten Musik eröffnet. Außerdem gestaltet der Förderverein der Sommerakademie während der Veranstaltungswochen eine Bilderausstellung mit den Höhepunkten der vergangenen Jahre.

„Das Abschlussfest der Sommerakademie ist etwas, worauf ich mich besonders freue. Es ist das Ergebnis von viel Arbeit und einer Menge Spaß. Gerade die Anfänger sind am Ende der zwei Wochen immer mächtig stolz“, erzählt Marina Gloßner, die die Sommerakademie als Sachbearbeiterin mitorganisiert. Insgesamt 600 Teilnehmer haben sich in diesem Jahr für die insgesamt 35 Kurse angemeldet.

Marie-Luise Kühnl ist heuer erstmals für die Sommerakademie in Neuburg verantwortlich

„Wir sind hier eigentlich wie eine große Familie“, schwärmt Marie-Luise Kühnl, Leiterin der Touristinfo. „Man trifft zwar auch viele neue Menschen, aber am Abend kommt man meistens kursübergreifend zusammen und grillt.“

Kühnl ist in diesem Jahr zum ersten Mal für die Sommerakademie verantwortlich, da Kathrin Jacobs Anfang diesen Jahres als Kulturamtsleiterin nach Würzburg gewechselt ist. „Es ist natürlich eine sehr große Verantwortung, aber das Team im Kulturamt arbeitet bestens zusammen. Die Vorarbeiten waren gut organisiert, was für mich eine große Erleichterung war“, erzählt sie. Die größte Herausforderung sei die Suche nach Räumen gewesen. Gerade in der Altstadt würde immer mehr Räume saniert werden und somit nicht mehr zur Verfügung stehen. In diesen Tagen wurden die Vorbereitungen nun größtenteils abgeschlossen.

Gloßner und Kühnl haben noch nie an Kursen der Sommerakademie teilgenommen

Persönlich haben weder Marina Gloßner noch Marie-Luise Kühnl je an der Sommerakademie teilgenommen. „Aufgrund der aufwendigen Organisation bleibt einfach zu wenig Zeit“, erklärt Gloßner, die die Sommerakademie bereits zum neunten Mal betreut. Neben der Annahme und Bestätigung der Anmeldungen sowie der Organisation von Personal und Mittagsbetreuung kümmert sie sich zusätzlich um die Beschaffung der Instrumente. „Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Es ist eine stressige, aber schöne Zeit. Nach der Sommerakademie geht es mir immer gleich: Ich habe das Gefühl, es passiert nichts mehr und möchte die Zeit zurückdrehen. Das ist fast wie eine Sucht“, gibt die Sachbearbeiterin zu.

Besonders freuen sich die Organisatorinnen, dass Emma Kirkby wieder Teil der diesjährigen Sommerakademie sein wird. „Sie ist eine der führenden Sängerinnen im Bereich der Alten Musik“, schwärmt Gloßner über die 2008 mit dem Ehrendoktor der Oxford-University ausgezeichnete Musikerin.

Kühnls Höhepunkt der Sommerakademie-Woche: eine Veranstaltung mit Cellist Khaled Bal‘awi

Kühnls persönlicher Höhepunkt der Woche wird eine Veranstaltung des Cellisten Khaled Bal‘awi sein. „Wir wollen bewusst auch so genannte Cross-Over-Musik fördern. Ich glaube, dass es sehr interessant werden wird, wenn Jazz und professionelle arabische Musik ineinander fließen.“ Besonders reizvoll sei die Veranstaltung auch, weil arabische Musik im deutschen Alltag sehr selten vorkäme und nun endlich professionell aufgeführt werden würde, findet Kühnl.

Das Programm umfasstunter anderem die Teilnehmerabschlusskonzerte am zweiten und dritten August, sowie den 20. Biagio-Marini-Wettbewerb am achten August. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.sommerakademie-neuburg.de

Während sich die beiden Frauen auf den Startschuss für 2019 freuen, laufen die Vorbereitungen für die Sommerakademie 2020 an. „Wir werden schon ab nächster Woche versuchen, mit den Dozenten und Künstlern über nächstes Jahr zu sprechen“, sagt Gloßner.

Eröffnung: Am Sonntag, 28. Juli, um 11 Uhr wird die Sommerakademie im Kongregationssaal in Neuburg eröffnet. Der Eintritt ist frei, das Platzkontingent ist begrenzt.

