16:52 Uhr

Sommerakademie: Jugendtheater zeigt Timm Thaler

Zum Finale der 41. Sommerakademie inszeniert das Jugendtheater das moderne Märchen „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“ im Stadttheater.

Von Johannes Bahr

Timm Thaler starrt mit leerem Blick in die Ferne. „Wieso lachst du eigentlich nicht, magst du nicht oder kannst du nicht?“, wundert sich die mysteriöse Kreschimir. Mit der Frage, wie viel ein Lachen eigentlich wert ist, beschäftigt sich das Jugendtheater bei der diesjährigen Neuburger Sommerakademie. Am Samstag führt die Gruppe im Stadttheater das moderne Märchen „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“ auf.

Das Stück handelt von dem jungen Timm, der in armen Verhältnissen aufwächst und einen fatalen Fehler begeht: Er lässt sich mit dem Teufel in Person des Baron Lefuet zu einem Handel ein. Für die Fähigkeit, jede Wette zu gewinnen, muss er – scheinbar – nur eine Kleinigkeit an den Baron abtreten: sein Lachen. Im Laufe der Handlung erkennt er aber den Wert des Lachens und versucht, den teuflischen Pakt wieder aufzuheben.

Die Geschichte von Timm Thaler wurde bereits verfilmt

Für so Manchen dürfte die Geschichte um den jungen Timm nicht unbekannt sein: Ursprünglich 1962 als Roman von James Krüss veröffentlicht, wurde die Handlung im Fernsehen in verschiedenen Serien umgesetzt. In den deutschen Kinos lief der gleichnamige Film 2017. Trotz des mehr als 50 Jahre zurückliegenden Entstehungszeitpunkts sind die im Werk behandelten Themen auch heute noch aktuell. „Der Baron ist zum Beispiel der Chef eines weltweit agierenden Unternehmens, das sein Geld auch mit moralisch bedenklichen Mitteln wie dem Waffenverkauf verdient“, erklärt Regisseur Louis Villinger.

Mit Villinger leitet kein Unbekannter das Geschehen: Schon seit 2010 hat er einen Lehrauftrag für das Jugendtheater an der Sommerakademie inne. Villinger studierte Regie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding, unter anderem war er bereits am Landestheater der Altmark Stendal, dem Theater Ansbach und dem Prinzregententheater München tätig. Für seine Inszenierungen wurde ihm neben dem Theaterpreis der Stadt Stendal auch der Theaterpreis des Bundes verliehen.

Generell orientiert sich das Theaterstück am Roman, nur manche Szenen wurden neu interpretiert. Dabei bemerkt man teilweise auch einen Hauch von regionalem Einfluss: Während Timm in einer Szene auf einem Passagierschiff vom Kapitän mit dem typisch norddeutschen „Moin Moin“ begrüßt wird, beweist ein Steuermann dagegen mit einem lauten „Servus“, dass wohl auch Bayern zur damaligen Zeit auf See ihr Glück gesucht haben.

Sommerakademie: Viele der jungen Schauspieler haben schon Bühnenerfahrung

Die meisten der jungen Schauspieler im Alter zwischen 13 und 21 Jahren kommen aus Neuburg oder der Umgebung. Viele von ihnen können schon auf einige Jahre an Bühnenerfahrung zurückblicken: Laura, die neben ihrer Rolle als Journalistin auch für die Kostüme verantwortlich ist, spielt schon seit zehn Jahren Theater. Im Fall von Casper, der mit dem jungen Timm Thaler die Hauptrolle übernimmt, ist es dagegen die Premiere in Neuburg.

Für den Regisseur, die 14 Schauspieler auf der Bühne und die Helfer dahinter bedeuten die Vorführungen nicht nur Spaß, sondern auch einiges an Arbeit: Seit zwölf Tagen wird regelmäßig geprobt, das Engagement ist groß: „Zwar ist der Text im Stück nicht der längste, aber dafür einer der anspruchsvollsten. Durch die vielen Szenen und den Wechsel der Zeit wird es sehr komplex“, erzählen die Schauspieltalente. Das zeigen auch die Proben, in denen zwar eine entspannte Atmosphäre herrscht, trotzdem aber konzentriert und konsequent gearbeitet wird. Manche Szenen werden so oft wiederholt, bis auch alle, einschließlich des Regisseurs, zufrieden sind. Dennoch ist es den Aufwand wert, finden die Jugendlichen. Auch für die Zukunft sind sich alle sicher, dass das Theater ein fester Bestandteil ihres Lebens bleiben wird.

Für interessierte Zuschauer ergibt sich am Samstag, 10. August, zweimal die Möglichkeit, die Aufführung zu erleben: Um 12.30 sowie um 16.30 Uhr hebt sich der Vorhang. Im Gegensatz zur Hauptfigur müssen die Besucher dafür keinen zwielichtigen Handel eingehen, der Eintritt ist nämlich kostenlos.

