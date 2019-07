vor 50 Min.

Sommerakademie: Neuburg wird wieder zur Kulturstadt

Am Sonntag fand der Festakt zur 41. Neuburger Sommerakademie statt. 600 Teilnehmer können sich in 34 Kursen weiterbilden.

Von Fabian Kluge

In den nächsten beiden Wochen hat sich Neuburg sein Prädikat als Kulturstadt wieder besonders verdient. Denn mit einem Festakt hat am Sonntag im Kongregationssaal die 41. Neuburger Sommerakademie begonnen.

Entsprechend stolz zeigte sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der die künstlerisch und musikalisch wertvollen zwei Wochen eröffnete. Die Sommerakademie sei mehr als eine große Traditionsveranstaltung, sie sei ein echtes Lebensgefühl, betonte der Rathauschef. Dazu zählt das Event zu den ältesten Akademien in ganz Deutschland.

In diesem Jahr werden wieder rund 600 Teilnehmer aus der ganzen Welt in 34 Kurse aus Bereichen wie Kunst, Musik und Jazz hineinschnuppern. Erleben können die Sommerakademie dabei nicht nur die Teilnehmer: „Es gibt es attraktives Rahmenprogramm mit der Langen Akademienacht“, zeigte sich Gmehling sichtlich erfreut. Zudem seien Weltstars zu Gast wie Sängerin Emma Kirkby. Besonders toll sei außerdem, dass knapp die Hälfte der Teilnehmer Kinder oder Jugendliche seien, betonte er.

Sommerakademie: Musikalische Beiträge sorgen für Begeisterung

Neben dem Förderverein mit dem Vorsitzenden Andrejs Laukmanis, den Dozenten und künstlerischen Leitern dankte der Oberbürgermeister außerdem vielen Neuburger Einrichtungen. „Die Akademie steht und fällt mit den Räumlichkeiten – und die reichen bei diesem Angebot bei weitem nicht aus. Deshalb stellen viele Einrichtungen ihre Räume zur Verfügung.“ Dazu zählen unter anderem die Volkshochschule, das Descartes-Gymnasium oder das Bistum Augsburg.

Sie begeisterten das Publikum: Heiko Stalendorff (Klavier) und Alexander Suleiman (Violoncello). Bild: Fabian Kluge

Einen ersten Vorgeschmack auf die zweiwöchige Sommerakademie erhielten die zahlreichen Zuschauer im Kongregationssaal durch beeindruckende Musikbeiträge, die den Festakt untermalten. Marcelo Mercadante beispielsweise spielte „Vals de Nelida“ auf einem Bandoneon. Großen Applaus erhielten auch Alexander Suleiman am Violoncello und Heiko Stalendorff am Klavier für ihre „Träumerei“ von Robert Schumann. Den grandiosen Abschluss boten Bin Huang an der Violine und Tomoko Nishakawa am Klavier mit dem musikalisch anspruchsvollen „Polonaise de concert op. 4 D-Dur“ von Henry Wienjawski, wofür die beiden Musikerinnen großen Applaus vom fachkundigen Publikum erhielten.

Sommerakademie: Stelle des Kulturamtsleiter ist noch unbesetzt

Neben den Musikbeiträgen standen auch die Dozenten und künstlerischen Leiter während der Eröffnung im Vordergrund. Diese stellte Marieluise Kühnl vor, die übergangsweise die Kulturamtsleitung von Kathrin Jacobs übernommen hat, die ja Mitte des Jahres Neuburg in Richtung Würzburg verlassen hat. Ein neuer Kulturamtsleiter sei derweil noch nicht gefunden, betonte Gmehling während seiner Eröffnungsrede.

Die Posten der künstlerischen Leiter hingegen sind allesamt besetzt. Sie übernehmen in diesem Jahr Sven Faller für den Fachbereich Jazz, Genua Scharmberg für die Bildende Kunst, Xenia Löffler für den Bereich Alte Musik sowie Alexander Suleiman für die klassische Musik. „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht“, erklärte Kühnl.

Gleich nach dem Festakt trafen sich die Dozenten mit ihren Teilnehmern. Doch damit war die Feier am Sonntag noch nicht zu Ende: Am Nachmittag wurden die Kinderkurse eröffnet und am Abend stand das große Eröffnungskonzert der Klassik, ebenfalls im Kongregationssaal, auf dem Programm.

Alle Infos zur Neuburger Sommerakademie finden Sie hier.

