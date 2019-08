17:57 Uhr

Sommerakademie bietet gelungene musikalische Reise

Die Dozenten der Alten Musik geben Einblick in die Vielfalt der Klassik. Diesmal werden die Werke vorwiegend in Harmoniebesetzung dargeboten.

Von Johannes Seifert

Musik in all ihren unterschiedlichen Stilen kann helfen, fremde Epochen in besonderer Weise zu erschließen. Beim Dozentenkonzert der Sommerakademie, im Rahmen der „Internationalen Woche für Alte Musik“, unter dem Motto „Kennst du das Land – eine musikalische Entdeckungsreise in die Klassik und Romantik“, gelang es den herausragenden Interpreten, Emma Kirkby (Gesang), Xenia Löffler (Oboe), Leila Schayegh (Violine), Györgyi Farkas (Fagott), Ernst Schlader (Klarinette), Peter Heckl (Horn), Jonathan Pesek (Cello), Jakob Lindberg (Laute), Gerhard Abe-Graf (Cembalo) sowie Daniela Niedhammer (Hammerflügel), entsprechend zu beeindrucken.

Waren in den vergangenen Jahren bei Alter Musik stets Werke der Renaissance und des Frühbarock zu hören, so legte die künstlerische Leitung Xenia Löffler diesmal den Schwerpunkt auf Klassik um das 18. Jahrhundert. Erstmals konnte sie somit, um eben das instrumentale Spektrum dieser Epoche abzudecken, jeweils auch ein Kursangebot für Harmonieinstrumente, Klarinette und Horn anbieten. In jeder Hinsicht war dieses Dozenten-Konzert somit eine gute Gelegenheit, die Vielfalt klassischer Werke, vorwiegend in Harmoniebesetzung intoniert, aufzuzeigen.

Eindrucksvoll und innig im Vortrag: Emma Kirkby. Bild: Johannes Seifert

Sommerakademie: Das Konzert war sehr gut besucht

Vom kantabel intonierten Trio für Klarinette, Horn und Fagott (Florian Leopold Gassmann) hin zu einem rein intonierten, aber etwas schwerfällig wirkenden Klavierquintett (Wolfgang Amadeus Mozart), instrumentiert in klassischer Harmoniebesetzung, unterstützt durch Hammerflügel, hin zu einem technisch versiert intonierten „Duo in C-Dur für Violine und Cello“ reichten die Darbietungen des einmal mehr gut besuchten Konzertes.

Emma Kirkby, die Grande Dame der Alten Musik, beeindruckte etwa bei Sätzen von Louis Spohr (Lied beim Rundetanz), bestens begleitet von Jakob Lindberg (Laute) oder auch bei Johann Wenzel Kalliwoda (Heimweh) durch ihren so gefühlvollen und stimmlich rein gestalteten Gesang.

Auch Peter Heckl (Horn) sowie die herausragenden Künstler, Daniela Niedhammer und Gerhard Abe-Graf (beide Cembalo) erfreuten das Publikum mit einer tonal ansprechend – und facettenreich angelegten „Partita in F“ aus der Feder von Joseph Haydn.

Technisch versiert: Leila Schayegh (Violine). Bild: Johannes Seifert

Die Dozenten bewegen sich auf einem sehr hohen musikalischen Niveau

Der Komponist Johann Christian Bach, der als „Mailänder“ oder „Londoner“ Bach durch die Musikgeschichte geistert, dürfte eines dieser schwarzen Schafe im großen sächsisch-thüringischen Bach-Clan gewesen sein. Dessen Notation „Braes of Ballanden“, mit passionierter Leichtigkeit und in großer Besetzung intoniert, machte zum Abschluss des Abends einmal mehr deutlich, auf welch hohem musikalischen Niveau sich die Dozenten dieser Neuburger Sommerakademie bewegen.

Dennoch mag der ein oder andere Besucher des Konzerts am Dienstagabend im Kongregationssaal die Musik des Frühbarock und der Renaissance (diese passt einfach in besonderer Weise zu Neuburg) – bei aller Vielfalt der dargebotenen Werke – doch etwas vermisst haben.

