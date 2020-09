vor 41 Min.

Sommereislauf in der Saturn-Arena

Schlittschuhlaufen mit Hygienekonzept

Der beliebte Sommereislauf in der Saturn-Arena findet auch in diesem Jahr wieder samstags statt: am 5. September lädt die Saturn-Arena von 19.30 bis 22 Uhr zum Abkühlen und Schlittschuhlaufen auf der spiegelglatten Eisfläche ein.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie erfolgt dies allerdings unter strengen Abstands- und Hygienemaßnahmen eines eigens erarbeiteten Hygienekonzeptes, heißt es in einer Pressemitteilung. Es geht darum, den bestmöglichen Schutz aller Eislaufbesucher und des Personals zu gewährleisten.

Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, sind vorerst maximal 75 Besucher zeitgleich pro Eislauf zugelassen. Damit lange Warteschlangen vermieden und die Einhaltung der neuen Maximalkapazität überwacht werden können, müssen sich Besucher der Eisläufe ab sofort vor dem Besuch online unter sw-i.de/freizeit/online-Reservierung registrieren. So kann eine möglichst schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung im Falle einer COVID-19-Infektion erfolgen. Die Daten werden selbstverständlich nur für eine eventuell notwendige Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verwendet.

Die Buchungen über das System werden immer für den laufenden und die kommenden beiden Tage möglich sein. Das heißt, dass frühestens am Donnerstag für den darauffolgenden Samstag gebucht werden kann. Nur mit der ausgedruckten oder digitalen Reservierungsbestätigung aus dem Onlinesystem erhalten die Eislaufgäste an der Kasse nach Erwerb einer regulären Eintrittskarte Zugang zur Eishalle. Die Zugangsberechtigung gilt nur für den gebuchten Zeitraum. Dieses Vorgehen gilt auch für Geldwertkarteninhaber.

Die Abläufe werden regelmäßig überprüft und bei Änderungsbedarf angepasst. (nr)

Themen folgen