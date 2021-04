Sonderration für den Landkreis: „Wir hätten auch gerne mehr Impfstoff.“

Plus 10.000 zusätzliche Impfdosen für Ingolstadt, 700 für Neuburg-Schrobenhausen - das Verhältnis hinkt. Wer aus Sicht von Landrat Peter von der Grün für eine gerechtere Verteilung sorgen könnte.

Das Verhältnis hinkt. Ingolstadt hat am Donnerstag ein Sonderkontingent von 10.000 Dosen des Vakzims AstraZeneca für Jung (ab 18 Jahre) und Alt freigeschaltet. Neuburg-Schrobenhausen konnte für diese Woche gleichzeitig nur 700 Dosen anbieten, die zusätzlich angekommen sind. Für dieses Ungleichgewicht fehlt Landrat Peter von der Grün und, wie er sagt, auch seinen Kollegen in Eichstätt und Pfaffenhofen, schlichtweg eine Erklärung. Denn warum erhält Ingolstadt mit seinen rund 130.000 Einwohnern zusätzlich eine so große und der hiesige Landkreis mit seinen 98.000 Bürgern eine so kleine Zuweisung?

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bemüht sich ja auch selbst um zusätzliche Impfdosen

„Es ist ja nicht so, dass einer Ingolstadt dieses Sonderkontingent nicht gönnen würden“, sagt der Landrat. Aber man bemühe sich ja auch selbst um Sonderzuweisungen, weshalb er auf die Regierung zeigt. Die müsste einfach eine gerechtere Verteilung des Sonderimpfstoffes vornehmen. „Denn auch wir hätten gerne mehr.“

Vergangene Woche war noch ein Sonderkontingent von 5000 Impfdosen nach Ingolstadt gegangen. Der Landkreis hatte 1500 Dosen AstraZeneca erhalten. Für diese Zuteilung habe es aber keine Sonderimpfaktion gegeben, erklärt Stefanie Schmid, Pressesprecherin am Kreiskrankenhaus. Diese Menge sei in das normale System eingelaufen und Teil der insgesamt 3500 Impfungen geworden, die es im Kreis vergangene Woche gegeben habe.

Sonderkontingente gibt es zusätzlich zum Impfstoff, der dem Landkreis nach seinem Bevölkerungsanteil zusteht

Wie Schmid erklärt, soll zusätzlich zum Impfstoff, der Neuburg-Schrobenhausen nach seinem Bevölkerungsanteil zusteht und der auch weiterhin nach Priorisierung verimpft wird, zusätzlich nur so viel Impfstoff bestellt werden, wie in einer Woche auch verimpft werden kann. Deshalb habe der Landkreis für diese Woche erneut 1500 zusätzliche Impfdosen bestellt. Daraus wurden am Ende aber eben nur die 700. Einen Termin für eine Sonderimpfung konnten sich am Montag zunächst nur über 60-Jährige reservieren. Am Dienstagabend wurden die Termine auch für junge Landkreisbürger ab 18 Jahren freigeschaltet – und waren dann nach kurzer Zeit auch gleich weg. Donnerstag und Freitag in Mühlried und am Samstag in Neuburg wurden und werden die Dosen verimpft.

Lesen Sie auch: