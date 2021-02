15:00 Uhr

Sorgen wegen Grenzkontrollen: Produktion bei Audi läuft

Die Automobilindustrie hatte Sorgen wegen der neuen Grenzkontrollen geäußert. Bei Audi läuft die Produktion weiter. Im Konzern ist die Lage in einem anderen Bereich kritisch.

An den Grenzen zu Tschechien und Tirol wird seit diesem Wochenende wieder kontrolliert, und es wurden vom Verband der Automobilindustrie (VDA) Befürchtungen laut, dass die deutsche Automobilindustrie massiv von den neuen Regelungen betroffen sein könnte. Von drohenden Werkschließungen war die Rede. Doch bei Audi gibt es vorerst Entwarnung. Die Produktion laufe „aktuell ohne Einschränkungen“, so ein Sprecher.

Grenzkontrollen: Produktion bei Audi läuft weiter

Das Unternehmen sei permanent in Kontakt mit seinen Spediteuren, noch aber drohe kein Stillstand an den Bändern. In diesem Jahr hatte es bereits einmal Kurzarbeit im Ingolstädter Werk gegeben. Grund war damals gleich nach den Weihnachtsferien ein Mangel an Chips. Die Lage sei immer noch kritisch, so der Audi-Sprecher, doch zumindest aktuell sei der Nachschub gesichert. (rilu)

Lesen Sie auch:

Themen folgen