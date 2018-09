vor 18 Min.

Sozialverband bedankt sich bei Mitgliedern

Allein im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zählt der VdK mehrere Tausend Anhänger. Für ihre Treue wurden einige von ihnen nun geehrt. Doch schlägt der Kreisvorsitzende auch kritische Töne an.

Von Xaver Habermeier

Den Wert langjähriger Mitglieder weiß der Sozialverband VdK mit mehr als 2000 Mitgliedern allein in Neuburg durchaus zu schätzen. Dazu ehrte der Sozialverband mit seiner neuen Ortsvorsitzenden Angelika Seitz 27 besonders treue Mitglieder.

VdK: 6000 Mitglieder im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Erst seit wenigen Monaten im Amt unterstreicht Seitz zu diesem Anlass die markantesten Aufgaben des VdK, die Mitgliederbetreuung und die Sozialrechtsberatung. Mit einem Fingerzeig auf knapp 700000 Mitglieder in Bayern und Blick auf 6000 im Landkreis, davon ein Drittel in Neuburg, könnte man eigentlich zufrieden sein. Doch der VdK-Kreisvorsitzende Bernhard Peterke schlägt bei der Feier in der Geriatrie auch kritische Töne an: „Viele kommen zu uns, weil sie dringend Beratung und Hilfe brauchen. Das ist eigentlich gut so. Aber nach getaner Hilfeleistung treten sie aus dem VdK wieder aus.“ Er beziffert die Anzahl jährlich auf rund 400 im Landkreis. „Aber Gott sei Dank gibt es im Durchschnitt die gleiche Anzahl an neuen Mitgliedern und viele treue Angehörige, die seit Jahrzehnten dabei sind“, betont er und bezieht sich damit auf die Frauen und Männer, die seit 20, 30 und 40 Jahren dabei sind. Zusammen mit Angelika Seitz überreicht er bei der Ehrenveranstaltung Urkunden und Geschenke.

Der VdK setzt sich für die weniger betuchte Bevölkerung ein

Maria Luger ist seit 70 Jahren beim VdK. Weil die Seniorin nicht mehr mobil ist, wird sie nach dem Treffen zuhause in Bergheim ausgezeichnet. Zuvor bringt Peterke bei seiner Ansprache den sozialpolitischen Einsatz für mehr Gerechtigkeit zum Ausdruck. Er sagt, dass der VdK zwar parteipolitisch neutral sei, aber ganz und gar nicht unpolitisch: „Wir sind keiner Partei verpflichtet, aber wir ergreifen Partei. Und zwar für die weniger betuchten Bevölkerungsgruppen.“ Zukunft brauche Menschlichkeit, appelliert er. Außerdem weist Peterke auf die Angst vieler vor Altersarmut, Niedriglohn, hohen Mieten, Renten, die häufig nicht zum Leben reichen sowie die Furcht vor Krankheit und Pflegebedürftigkeit hin. Seiner Ansicht nach müsse dieser Angst entgegengesteuert werden. Der VdK, so verspricht der Kreisvorsitzende, werde sich dafür einsetzen.

Für eine 20-jährige Mitgliedschaft beim Sozialverband VdK werden Elsa Boßlet, Erwin Beutler, Arno Dorneburg, Robert Feiner, Norbert Golla, Brigitte Hausdorf, Maria Kasparak, Anna Kleimaier, Erwin Klopf, Rosemarie Kordetzky, Harald Mathias, Marion Schertler, Gisela Stephan, Ingeborg Eiselstein, Edgar Stuber, Milka Vulin, Xaver Waller und Wilhelm Weber geehrt.

30 Jahre beim Sozialverband feiern Renate Bretschneider, Michael Geier, Gudrun Haupt, Christa Kornreiter, Ludolf Schorer, Irmgard Stengelin, Hans Dieter Knop.

Seit insgesamt 40 Jahren ist Hans Körner Mitglied, seit 70 Jahre Maria Luger.

