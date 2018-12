vor 34 Min.

Sozialverlosung Neuburg: Der Opel Corsa geht nach Buxheim

Wolfgang Zaindl ist der Hauptgewinner der Sozialverlosung. Von seinem Glück erfuhr der 54-Jährige am Telefon.

Von Xaver Habermeier

Am Sonntagabend gingen auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt die Lichter aus. Doch davor wurde es beim Finale der Sozialverlosung aber noch einmal spannend. Der sehblinde Sportler Hans Margraf spielte bei der Hauptziehung wieder die Glücksfee und zog aus den Goldlosen den Gewinner des Hauptpreises. Der Opel Corsa im Wert von 15.000 Euro geht an Wolfgang Zaindl (54) aus Buxheim.

Der Jubelschrei ertönte zwar nicht auf dem Schrannenplatz, war aber über das Handy zu hören, als Bernhard Pfahler ihn anrief und zum Weihnachtsgeschenk gratulierte. Der Zweiradmechaniker hatte erstmalig bei der Sozialverlosung mitgemacht und nur ein Goldlos, auf das er den Namen seines Sohnes Maximilian draufgeschrieben hatte.

50.000 Euro wurden dieses Jahr wieder verkauft. „Es hat heuer bis einen Tag vor dem Finale gedauert, bis alle Lose weg waren“, berichtet Pfahler, der sich an Jahre erinnert, in denen in den ersten vier Tagen schon 10.000 Lose weg waren. Doch heuer zog das Wetter dem Weihnachtsmarkt einen Strich durch die Rechnung. „Es hat geregnet wie schon seit Jahren nicht mehr“, weiß auch Moderator und Mitorganisator Klaus Benz, der am Sonntag seinen letzten Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt hatte.

Doch jammern will der Südtiroler Schnitzer Christian Plancker angesichts des wenig weihnachtlichen Wetters nicht. Es gebe einfach Jahre, da laufe es super, und dann wieder solche, in denen nicht so viele Besucher kämen, bilanzierte er. Und auch Klaus Benz sah keinen Grund zum Wehklagen. „Wir können uns nicht beschweren. Viele treue Weihnachtsmarktbesucher waren da, egal ob es geregnet, gestürmt oder geschneit hat.“

Wie viele Besucher in den vergangenen 30 Tagen auf dem Markt da waren, lässt sich nur schwer sagen. „Hier ist Tag für Tag ein kommen und gehen, Zahlen wären aus der Luft gegriffen“, gab Benz zu verstehen.

Themen Folgen