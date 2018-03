06:30 Uhr

Spagat zwischen Tanz und Theater

Seit knapp 30 Jahren unterrichtet Angela Kockers in der Dr.-Fritz-von-Philipp-Schule in Neuburg.

Die Städtische Tanztheaterschule unter der Leitung von Angela Kockers stellt die Steckenreiter und fördert den zeitgenössischen Tanz. Warum das etwas Besonderes ist.

Von Orla Finegan

Als Angela Kockers in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses den Blick über die Stadträte schweifen ließ, konnte sie fast jedem Stadtrat ein (Enkel-)Kind zuordnen, das schon in ihrer Schule getanzt hatte. Als Leiterin der Dr.-Fritz-von-Philipp-Schule, der städtischen Schule für Tanztheater, zieht sie jährlich Bilanz und unterrichtet die Mitglieder des Kulturausschusses über ihre Arbeit.

Aktuell, so berichtete sie, tanzten 150 Kinder und Jugendliche in der Residenzstraße. Ab dem Alter von fünf Jahren nimmt sie die Kinder in die Tanzgruppen auf, ihre ältesten Schüler sind 24 und schon von klein auf dabei. „Die Leute wollen, dass ihre Kinder tanzen“, sagt Kockers und zuckt beinahe hilflos die Schultern – 60 weitere potenzielle Schüler hat sie auf ihrer Warteliste stehen.

Vor beinahe 30 Jahren legte sie mit der ersten Aufführung im Neuburger Stadttheater den Grundstein für die heutige Tanztheaterkultur der städtischen Schule. 30 Kinder waren es damals, Kockers neu in der Stadt und neu in ihrer Rolle als Leiterin einer Ballettschule. Ihr Grundsatz galt aber damals wie heute: „Ich möchte Menschen auf ihrem Weg begleiten“, sagt sie.

Mit einem weiteren Mitarbeiter könnte sie zwar mehr Schüler aufnehmen, „aber ich habe das Gefühl, dass ich mit der jetzigen Anzahl noch den Überblick behalten kann“, erklärt Kockers.

Dennoch, sie weiß: Früher oder später wird sie sich um einen weiteren Mitarbeiter bemühen müssen. „Ich werde es nicht weiterhin in diesem Ausmaß stemmen können.“ Ihre fortgeschrittene Schülerin Elisabeth Agricola unterstützt sie zwar mit den ganz jungen Tanzschülern, aber die Steckenreiter-Aufführungen in den Schloßfestjahren und die bisherigen zwei Aufführungen in den anderen Jahren verlangen ihr einiges ab. „Es ist eine Hobbyschule, wo die Kinder einmal die Woche zum Tanzen hinkommen“, sagt Kockers. Doch für sie ist es mehr als ein Vollzeitjob. Neben dem Tagesgeschäft – Unterricht und Verwaltung der Schule – muss sie für die Aufführungen von Konzept bis Kostüm Regie führen.

In diesem Jahr werden erstmals nur die fortgeschritteneren Schüler im Stadttheater tanzen. Für das letzte Oktober- und das erste Novemberwochenende ist die Bühne reserviert, dann wird von den Neuburger Theatertänzern das Stück „Als die Neuburgerinnen ihre Korsetts in die Donau warfen“ aufgeführt. 2008 hatte Kockers das Stück entworfen, es handelt vom ersten bayerischen Kreisfrauenturnfest in Neuburg im Jahre 1927. Begeistert erzählt sie von der Befreiung, die das Fest für die Frauen damals bedeutete. Mädchen, die in ihrer Freizeit ganz selbstverständlich auf der Bühne des Stadttheaters tanzen? Zur damaligen Zeit absolut undenkbar.

Die Stadt ist in den Fond „Tanzland Deutschland“ aufgenommen worden und wird ab 2019 für zwei Jahre von der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Neben finanziellen Mitteln in Höhe von 20000 Euro jährlich, wird das Ensemble des Nordharzer Städtebundtheaters für Gastspiele in die Donaustadt kommen, um das Interesse für zeitgenössischen Tanz zu fördern.

Kockers, die im vergangenen Jahr ein Budget von knapp 18700 Euro für die Tanztheaterschule benötigte, weiß, dass die Schule etwas Besonderes ist. „Dass eine kleine Stadt wie Neuburg sich eine eigene Tanztheater Schule leistet, ist in Deutschland einmalig.“ Schuld ist daran auch das Schloßfest: Um die Steckenreiter-Tänzer an der Stange zu halten, hätte man das Tanzen professionalisieren müssen. Ein Schloßfest ohne Steckenreiter ist schon lange nicht mehr vorstellbar. Da sind sich auch die Stadträte einig. „Ein schöner Bestandteil der Kulturlandschaft“, lautete das einstimmige Urteil.

