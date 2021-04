vor 50 Min.

Sparkasse Neuburg-Rain kann nur durch Wachstum überleben

Plus Die Sparkasse Neuburg-Rain kämpft wie fast jede andere Bank mit den Niedrigzinsen. Ihr Motto: Geschäft machen! Was das für die Filialen vor Ort bedeutet.

Von Gloria Geissler

Der Deutsche liebt sein Sparbuch. Gerade in Krisenzeiten, in denen coronabedingt die Möglichkeiten begrenzt sind, um Geld auszugeben, wächst bei so manchem Bürger das Konto an. Ganz zum Leidwesen der Banken, die mit Niedrigzinsen kämpfen. Es braucht eine Strategie, um zu überleben. Die Sparkasse Neuburg-Rain tut dies unter dem Motto „Geschäft machen“ – und fährt damit nicht schlecht, wie sie auf der Bilanzpressekonferenz am Dienstagnachmittag verlauten ließ.

