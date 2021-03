28.03.2021

Spende des Geschwaders: Neuburger Flieger steigern und tun Gutes

Geschwader und „Bavarian Tigers“ überreichen über 7000 Euro an die „Offenen Hilfen“ Neuburg. Das Geld stammt aus einer ganz besonderen Versteigerung.

In der Militärgeschichtlichen Sammlung des Taktischen Luftwaffengeschwader 74 fand eine mittlerweile etablierte Spendenübergabe an eine gemeinnützige Organisation aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen statt. Oberstleutnant Swen Jacob als amtierender Kommodore übergab einen Spendenscheck in Höhe von 7040,74 Euro an Benjamin Seuberth von den „Offene Hilfen“ Neuburg-Schrobenhausen. Sichtlich dankbar und überrascht über die hohe Summe nahm der Geschäftsführer den Scheck entgegen.

Eine jährlich stattfindende Versteigerung in den Reihen der Fliegenden und Technischen Gruppe führte dieses Jahr zu der erstaunlichen Summe. Hierbei wird durch den jeweils Höchstbietenden Piloten und Techniker das Recht erworben, seinen Namen auf ausgewählte Luftfahrzeuge folieren zu lassen. Ein Jahr lang fliegen dann die Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwader 74 mit den Namensschriftzügen durch die Lüfte.

Luftwaffengeschwader Neuburg organisiert jedes Jahr eine Versteigerung

Doch nicht nur der Spenden wegen, die zum wohltätigen Zweck an Organisationen im Raum Neuburg gehen, ist diese Spendenaktion so besonders. Auch die damit verbundene Identifikation in Bezug auf die Verantwortung des Personals für die Luftfahrzeuge stehen im Fokus dieses Vorhabens. Zehn Eurofighter standen dieses Jahr bereit, auf die die Angehörigen des Verbandes bieten konnten. Die bereits erstellten Namenszüge werden demnächst auf die assignierten Eurofighter angebracht.

Leider war die Spendenaktion, wie so viele Veranstaltungen von Corona überschattet, doch die Freude ließen sich die Teilnehmer nicht nehmen. Kurzerhand wurde die Versteigerung über kontaktlose Kommunikationsmöglichkeiten realisiert.

Bundeswehr und "Bavarian Tigers" unterstützen wohltätige Organisationen rund um Neuburg

Federführend für die Spendenaktion waren die Projektleiter Hauptmann Sascha Hankowiak der Fliegenden Gruppe, Hauptmann Andreas Krauß für die Technische Gruppe und Hauptfeldwebel Marcel Rodoy der Wartungs- und Waffenstaffel. Dank der Unterstützung der „Bavarian Tigers“ können sich die Klienten der „Offenen Hilfen Neuburg-Schrobenhausen gGmbH“ über die nicht ganz zufällig zustande gekommene Summe von 7040,74 Euro freuen. Auch die Kosten der Folierung wurden von den „Tigern“ übernommen.

