vor 34 Min.

Spende statt Weihnachtspost

Landkreis übergibt 1300 Euro und Masken an die Schrobenhausener Tafel

Zum Jahresausklang herrschte bei der Schrobenhausener Tafel noch einmal Hochbetrieb, denn vor den Feiertagen gab es einen Sonder-Ausgabetag: „Das ist Arbeit, die wir für unsere Kunden sehr, sehr gerne leisten“, betonten Tafelvorsitzende Verena Bartelmann sowie ihre Stellvertreterin Gabi Mayer. Um den Ehrenamtlichen seine Wertschätzung persönlich zu überbringen, stattete Landrat Peter von der Grün der Schrobenhausener Tafel einen Besuch ab: „Ihre Arbeit ist für die Menschen in unserem Landkreis unverzichtbar“, lobte er und übergab eine Spende in Höhe von 1300 Euro. „In diesem Jahr haben wir auf Weihnachtspost für unsere Partner verzichtet und spenden stattdessen für wohltätige Zwecke.“ Ein weiterer Teil der Summe stammt aus Mitteln, die ursprünglich für den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier des Landkreises vorgesehen waren – beide Veranstaltungen sind jedoch abgesagt worden. Die Tafel will mit dem Geld unter anderem laufende Kosten für Strom und Heizung decken. Zudem will der Landkreis ab dem kommenden Jahr die Abfallgebühren für die Tafel übernehmen. Zudem übergab von der Grün Mund-Nasen-Schutzmasken aus dem Kontingent des Fördervereins „Menschen helfen – Leben retten“, dessen Vorsitzender er ist. (nr)