12.06.2018

Spiel und Spaß in Unterhausen

Warum das Dorffest dieses Jahr von mehreren Vereinen organisiert wurde

Von Silke Federsel

Gemeinsam fröhlich feiern und gleichzeitig für den Nachwuchs werben: Das Unterhausener Dorffest war in der diesjährigen Form eine Premiere. Organisierte bisher die Freiwilige Feuerwehr Unterhausen allein das bunte Treiben, packten dieses Jahr etwa die Kaiserburgschützen Oberhausen, der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Ober- und Unterhausen, die Bobbycar-Freunde Unterhausen, die Mitglieder des Weihnachtsmarktvereins oder die Blaskapelle Oberhausen mit an. Neben Imbissbuden waren rund um das Innovationszentrum auch kleine Aktionsstände aufgebaut. Dort konnten die Vereine ihre Arbeit beim gemeinsamen Spielenachmittag vor allem den jüngeren Besuchern näherbringen, wie Feuerwehr-Vorsitzender Robert Habermayr erläuterte. „Wir haben es heuer etwas anders aufgezogen, da wir Jugendwerbung machen wollen. Wir haben ja unter den Vereinen auch sonst ein sehr gutes Verhältnis und da bietet es sich auch an, etwas zusammen auf die Beine zu stellen“, sagte er.

So konnten die kleinen Gäste etwa beim Gartenbauverein selbst Samen in die Erde einpflanzen und raten, um welche Kräuter es sich in den Töpfen handelt, bei der Jugendfeuerwehr wurde gekonnt mit dem Schlauch auf ein Holzhaus gezielt, die Blaskapelle Oberhausen lud zum musikalischen Spielparcours, bei dem man etwa mit Triangeln in Reifen werfen musste, und bei den Kaiserburgschützen konnten die kleinen Gäste schon mal ihr Geschick beweisen und mit Lichtgewehr oder Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe schießen – für die Kinder ein großer Spaß.

Die erwachsenen Festbesucher hingegen konnten es sich auf den zahlreichen Bierbänken gemütlich machen und aus einem reichlichen kulinarischen Angebot auswählen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Blaskapelle Oberhausen.

