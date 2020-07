17.07.2020

Spielerisch, bezaubernd: So war die Premiere der Neuburger Kammeroper

Plus Obwohl sich nicht einmal 70 Zuhörer an dieser Premiere erfreuen durften, war die Aufführung von „Theatralische Abenteuer“ ein großer Erfolg. Wie bezirzte das Mini-Ensemble sein Publikum im Neuburger Stadttheater?

Von Ulrike Hampp-Weigand

Waren es gefühlt 15 Vorhänge, die vor den strahlenden Akteuren niedergingen? Egal – das Entzücken nach rund 90 Minuten „Theatralischer Abenteuer“ war auf beiden Seiten – auf der Bühne und im seltsam aufgeräumten Zuschauerraum – riesengroß. Nicht einmal 70 Zuhörer durften sich an dieser bezaubernden Premiere erfreuen: mit einem grandios disponierten, mit hinreißender Spielfreude agierenden Mini-Ensemble und einem Orchester mit gerade einmal zehn Musikern.

Trotz Corona: Die Premiere der Neuburger Kammeroper war ein Erfolg

Und trotzdem– es hat an nichts gefehlt! Das unter Leitung von Alois Rottenaicher, seit über 20 Jahren musikalischer Leiter der Neuburger Kammeroper, großartig, fast kammermusikalisch aufspielende Orchester war klangschön zu hören, sowohl bei der Musik Domenico Cimarosas wie bei den Wolfgang Amadeus Mozart zuzuordnenden Arien aus dem „Schauspieldirektor“.

In die Rolle von Orestes, Theaterfaktotum, schlüpft Horst Vladar. Bild: Ralph Pauli

Oper in Corona-Zeiten. Ein ausgefeiltes Schutzkonzept, Abstand, Hygiene, Masken. Die Stadt Neuburg und die Kammeroper haben diese Anforderungen hervorragend gelöst. Nicht nur im Zuschauerraum – immer eine leere Reihe, in der Reihe nach drei leeren Sitzen zusammengehörende Menschen –, sondern auch auf der Bühne. „In anderen Zeiten hätte ich Sie umarmt“, klingt es von der Bühne. Das Ensemble hat das Abstandserfordernis bravourös gemeistert, fast als müsste das so sein. In einer Oper, die von Emotionen, Leidenschaft, Abneigung, heftigstem Streit, Versöhnung und Liebe handelt.

Ach ja, die Handlung ist ein bisschen verwirrend: Ein bankrotter Theaterdirektor, ein Komponist, erstaunlicherweise gut betucht, seiner verlorenen Liebe nachtrauernd (alter Theaterkniff – sie ist natürlich niemand anders als der neue Star), ein von sich sehr überzeugter Theaterdichter, der stets nach dem Motto handelt „Liebe alle (Frauen), dann beleidigst du keine“, die unabdingbaren Ackergäule: Ein unterbezahlter Sopran, ein ebensolcher Mezzosopran und ein selbstbewusster junger Star am Theaterhimmel, dem dann prompt auch alle (Männer) sofort zu Füßen liegen.

"Theatralische Abenteuer" in Neuburger: So hat Vladar die Oper besetzt

Die Männer geben den Gockel, die Damen speien eher Gift. Alle versuchen, den Dichter für sich einzunehmen. Jede will die größte Rolle für sich herausholen. Aber das ist musikalisch so hübsch anzuhören, spielerisch so kurzweilig anzuschauen, dass das Herz aufgeht.

Fast eine Ausgrabung – Horst Vladar hat das Werk nach einem Exemplar der Öttingen-Wallersteinischen Bibliothek (nach dem Ankauf durch den Freistaat Bayern in der Universitätsbibliothek Augsburg) hergestellt, Alois Rottenaicher hat es musikalisch eingerichtet. Johann Wolfgang von Goethe – der nicht nur Minister, sondern über 20 Jahre auch Schauspieldirektor am Hofe von Herzog Carl August in Weimar war – hatte aus Italien etliche Werke Cimarosas mitgebracht, nachdem er sich, wie er berichtet, am 31.7.1787 dort an der Urfassung der Oper „Der Theaterdirektor in Nöten“ sehr ergötzt und seinen späteren Schwager Christian Vulpius mit der Bühnenfassung beauftragt hatte: War schon die erste Fassung 1791 ein Erfolg, so war die spätere Pasticcio-Oper „Theatralische Abenteuer“, also Cimarosa plus Mozarts „Schauspieldirektor“, ein großer Erfolg.

Vladar hat seine Oper mit Interpreten besetzt, die in Neuburg bereits bestens zu gefallen wussten. Die hoffnungsvolle Nachwuchssängerin „Fiora d´Esperanza“ wird mit warm timbrierten, überzeugenden Koloraturen von Ines Vinkelau gegeben, als durchsetzungswillige, finanziell äußerst kurz gehaltene Diven agieren sehr hübsch und pointiert tönend Laura Faig („Raffina Spumante“), und mit warmem Mezzo Denise Felsecker als „Valora d‘Abruzzo“ (die als griechische Tragödin den Dichter zu verführen sucht). Entgegen dessen ungalantem „Sind die kreischenden Damen weg“ sangen sie verführerisch!

Als Fiora d’Esperanza tritt in der Oper Ines Vinkelau in Erscheinung. Bild: Ralph Pauli

Nicht weniger die Herren – der Tenor Goran Cah als immer-noch-liebender Musikdirektor und Komponist „Polidoro“, die Baritone Joachim Herrmann (als verzweifelnder Theaterdirektor „Fanfarone“) und Patrick Ruyters als Dichter „Scribaccio“ verkörperten wohltönend, mit viel Spielfreude agierend, ihre Rollen. Horst Vladar, Theatermensch durch und durch: großartig sein Faktotum „Orestes“. Er gab ein wenig noch „Don Giovanni“: Immer hörenswert!

Entgegen der Urfassung geht das Theater nicht pleite – der Komponist übernimmt es, der Direktor heuert bei ihm an. Die Paare finden sich – Polidoro und Fiora, Scribaccio mit Valora – nur Raffina und Fanfarone gehen leer aus. Aber wer weiß?

Die Sehnsucht nach Musik, nach Oper, nach Theater „live“ ist überwältigend, und wurde aufs Schönste erfüllt – nach jeder Arie, jedem Duett gab es Szenenapplaus. Danach nicht enden wollenden stehenden Beifall und „Bravo“-Rufe!

