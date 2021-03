vor 16 Min.

„Spielplatzsatzung“: Wie die Stadt Neuburg ihre Spielplätze aufwerten will

Plus Die Stadt Neuburg will eine „Qualitätsoffensive“ ihrer Spielplätze starten. Von den aktuell 40 Anlagen sollen einige aufgegeben, andere dagegen aufgerüstet werden.

Von Winfried Rein

Mit einer „Spielplatzsatzung“ will die Stadt Neuburg das Angebot für Kinder in Neubausiedlungen verbessern. Der Bauausschuss stimmte mehrheitlich für das neue Instrument, das langfristig die Qualität der Spielplätze und die Begrünung im Umfeld von Neubauten verbessern soll.

Hans Habermayer: Kleinere Spielplätze könnten „Stresspotenzial“ in Neuburger Siedlungen bringen

Der zuständige Stadtratsreferent Matthias Enghuber sprach von einem „großen Wurf“, den man jetzt in einem ersten Schritt umsetzen wolle. Er gebe den Bauherren klare Richtlinien an die Hand und sichere Bestand und Unterhalt der Spielplätze. Die Satzung sei „kein leeres Schriftstück“, sondern eine Vorgabe, die die Stadt auch vollziehen werde, so Julia Leinfelder vom Bauamt. Man habe einen Kompromiss gewählt, um Belastungen der Bauherren zu vermeiden und den Wohnungsbau nicht zu beeinträchtigen.

Genau das will 2. Bürgermeister Hans Habermayer nicht ausschließen. Kleinere Spielplätze könnten „Stresspotenzial“ in Siedlungen bringen, er plädiere lieber für attraktive, zentral gelegene Spielplätze. Dafür sollte man auch die Ablöse von 9500 Euro pro 40 Quadratmeter Spielplatz erhöhen. Der Ausschuss beließ es aber bei dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Wert und verabschiedete die Satzung. Aktuell ist die Stadt Neuburg inklusive der Ortsteile mit 40 Kinderspielplätzen ganz gut ausgestattet. Eine Arbeitsgruppe hat sich alle Anlagen angesehen und macht nun Vorschläge zur Verbesserung. Es sei nämlich „ein immenser Aufwand“, alle Spielplätze wöchentlich zu reinigen und zu kontrollieren, erklärte CSU-Stadtrat Matthias Enghuber. Diese Aufgabe übernehme der Stadtbauhof.

„Spielplatzsatzung“: Diese Spielplätze in Neuburg sollen aufgegeben werden

Drei Spielplätze sollen aufgegeben werden: die Anlage an der Asylunterkunft Donauwörther Straße wegen Verlegung der Unterbringung, der Spielplatz am Finkenstein gegenüber dem Tierheim und der Standort am TSV-Sportgelände. Letzteren könnte der Sportverein aus Sicht der Stadt übernehmen. Ein Rückbau komme für den Spielplatz an der Neubruchstraße in Bittenbrunn, den Platz in der Heydrich-Brugger-Straße in Bruck sowie am Zeilerweg in Heinrichsheim in Frage. Weitere Spielplätze lägen in unmittelbarer Nähe. Die städtischen Flächen sollten nicht verkauft, sondern als Erholungsräume weiter genutzt werden, ergänzte Matthias Enghuber.

Die Arbeitsgruppe kann sich zudem vorstellen, fünf „Schwerpunktspielplätze“ aufzurüsten: den Standort Fasanenschütt Bittenbrunn zum Abenteuer-Kletter-Park für Jugendliche, den Kamelbuckel im Englischen Garten und den Platz an der Gundelfingenstraße zu Wasserspielplätzen, die Obere Schanze zum anspruchsvollen Kletterpark und den Spielplatz am Volksfestplatz zum „Rutschenparadies“. Das Konzept zur Bewerbung und langfristigen „Qualitätssicherung“ der Neuburger Spielplätze soll in der nächsten Sitzung des Bauausschusses verabschiedet werden.

